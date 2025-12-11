Deportes

Las reacciones de Messi durante la final de la MLS que filmaron con la “Ref Cam” que llevó el árbitro

La MLS difundió imágenes de la cámara del juez de la final entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps

Así se vivió la final de la MLS desde la cámara del árbitro

En la final de la Major League Soccer de Estados Unidos, la MLS difundió imágenes inéditas captadas desde la “ref cam” del árbitro canadiense Drew Fischer, quien dirigió el duelo decisivo entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps. El encuentro, que tuvo lugar el pasado sábado, terminó con el primer título de liga para la historia de la conducida por David Beckham.

La grabación de un minuto y medio muestra instantes precisos de la acción en el campo y revela fragmentos del diálogo entre los protagonistas y el árbitro. Lionel Messi, capitán de las Garzas y recientemente galardonado con el premio al jugador más valioso de la final y de toda la temporada, se encuentra en el centro de las imágenes. Se escucha al argentino afirmar: “No hay foul”, durante una de las jugadas, aportando una mirada directa a su forma de comunicarse en momentos de tensión.

El video exhibe algunos de los cruces verbales entre Messi y el alemán Thomas Müller, capitán de Vancouver. El relato audiovisual refuerza la intensidad habitual de las finales y deja ver una faceta de los protagonistas dentro del campo, especialmente del rosarino, que a los 38 años suma distinciones en el fútbol estadounidense.

Lionel Messi fue uno de
Lionel Messi fue uno de los más activos a la hora de hablar con el árbitro de la final de la MLS Cup

Otro momento destacado involucra a Rodrigo De Paul, mediocampista de Inter Miami. Fiel a su carácter, el ex Racing exige explicaciones al árbitro canadiense de 45 años: “Explícame por qué, pero explícame por qué”, reclamó durante uno de los frecuentes intercambios detectados por la cámara. El árbitro terminó mostrando 10 tarjetas amarillas a lo largo de la final, de las cuales cuatro fueron para jugadores de las Garzas y seis para miembros de Vancouver Whitecaps.

El registro audiovisual concluye con el pitido final, en medio de los festejos de Inter Miami, que logró así su primer título de la MLS Cup. La entidad de Florida completó su quinta temporada con la coronación que buscó desde sus inicios, motivando una fuerte inversión en figuras de renombre internacional como Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba y, más recientemente, Rodrigo De Paul.

La conquista de la MLS Cup marca un hito para la franquicia de Miami, que desde su fundación se propuso alcanzar el máximo trofeo del fútbol estadounidense. Esta victoria representa la consolidación de un proyecto deportivo ambicioso y con proyección a futuro dentro de la máxima liga del país.

Vale destacar que la Major League Soccer introdujo por primera vez la tecnología “ref cam” en septiembre de este año, durante el encuentro entre San Jose Earthquakes y LAFC disputado en el Levi’s Stadium. En aquella ocasión, la innovación permitió a los aficionados acceder a una perspectiva exclusiva, normalmente reservada para el árbitro principal, al colocar una cámara en el cuerpo del juez. El partido marcó el debut oficial del sistema en la liga estadounidense y constituyó un avance en términos de transparencia y análisis arbitral, al ofrecer imágenes inéditas que enriquecieron la experiencia del público y aportaron mayor claridad al desarrollo del juego.

Los dirigidos por Javier Mascherano accedieron a los playoffs tras culminar en la tercera posición de la Conferencia Este, a sólo una unidad de Philadelphia Union. Su camino en la post temporada comenzó eliminando a Nashville SC tras tres encuentros. Luego, goleó a FC Cincinnati en condición de visitante por 4-0 y goleó 5-1 en Fort Lauderdale a New York City FC para quedarse con la final de la Conferencia Este. En la gran final superó 3-1 a los canadienses gracias a los tantos de Édier Ocampo (en contra), Rodrigo de Paul y Tadeo Allende (Ali Ahmed había marcado la igualdad transitoria).

