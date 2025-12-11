Deportes

La decisión que tomó el Inter Miami con De Paul tras ganar la MLS: todos los jugadores con los que está negociando

La franquicia de Florida emitió un comunicado con los detalles sobre el plantel que capitanea Messi: cómo están los casos de Luis Suárez y Tadeo Allende

Messi y De Paul, puntales
Messi y De Paul, puntales del campeón de la MLS (Jeff Dean / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Apenas horas después de conquistar su primera MLS Cup con Lionel Messi como capitán, el Inter Miami tomó una decisión trascendente para su futuro: hizo uso de la opción de Rodrigo de Paul, su socio con la casaca rosa y en la selección argentina.

El mediocampista de 31 años, que llegó a Florida a préstamo, pasará a ser uno de los “jugadores franquicia” luego de que Las Garzas le pagaron al Atlético de Madrid los 17 millones de dólares para quedarse definitivamente con los servicios. La confirmación llegó en un comunicado emitido por la institución con todos los movimientos de mercado: el Motorcito tiene un contrato hasta 2029.

Así, el joven club, que desde el desembarco de la Pulga también había ganado la Leagues Cup en 2023 y el trofeo Supporter’s Shield en 2024, comenzó su reestructuración del plantel de cara a 2026. Vale recordar que el entrenador Javier Mascherano ya no podrá contar con Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes anunciaron su retiro.

En la comunicación referida a las “decisiones sobre la plantilla”, Inter Miami subrayó que los siguientes jugadores tienen vínculo vigente durante 2026: Noah Allen, Tomás Avilés, Israel Boatwright, Yannick Bright, Maximiliano Falcón, Ian Fray, Tyler Hall, Gonzalo Luján, Lionel Messi, Santiago Morales, David Ruiz, Mateo Silvetti, Telasco Segovia y Óscar Ustari.

Además, la franquicia informó que “mantiene negociaciones con Allen Obando (préstamo concluido), Rocco Ríos Novo (préstamo concluido), Luis Suárez (fuera de contrato), Baltasar Rodríguez (préstamo concluido) y Tadeo Allende (préstamo concluido). Adicionalmente, el club anunció recientemente la extensión de contrato del defensor Ian Fray".

De esta forma, Las Garzas confirmaron el deseo de que siga el Pistolero, también buscado por Nacional de Uruguay, aunque todavía no tomó una decisión sobre su futuro tras perder el puesto en los partidos decisivos de la temporada.

En el caso de Allende, su pase pertenece a Celta de Vigo, y River Plate también consultó en España por la chance de una cesión a préstamo con opción de compra.

Quienes quedaron definitivamente fuera del plantel son el defensor Ryan Sailor, quien sumó apenas un puñado de presencias en el año: el experimentado Will Yarbrough, quien se había incorporado para ser el tercer arquero; el lateral Marcelo Weigandt, a quien se le terminó la cesión y no será renovada; y Fafa Picault, el extremo haitiano de 34 años, quien siendo hombre de recambio tuvo mayor rodaje.

¿Y en el rubro incorporaciones? El club negocia con el argentino Facundo Mura (Racing), quien se sumaría con el pase en su poder. También suenan el alemán Timo Werner, del Leipzig, con pasado en el Chelsea y su compatriota Kai Wagner, lateral izquierdo de Philadelphia Union. Y no hay que descartar alguna otra sorpresa. “Vendrán al menos dos nombres fuertes”, indican desde Florida.

El 2026 no será un año más para el campeón defensor: el 4 de abril de 2026, ante Austin, inaugurará su nuevo estadio, el Miami Freedom Park, con Messi con la cinta de capitán. Cabe subrayar que el delantero tiene contrato hasta 2028.

