El video que escandaliza al fútbol europeo: acusan a un entrenador de golpear a un periodista discapacitado

Marc García Puig, técnico del Real Ávila, discutió con el jefe de prensa del Coruxo FC y la situación habría escalado a la violencia física

Marc García Puig, DT del Real Ávila, fue acusado de pegarle al jefe de prensa del Coruxo FC tras una conferencia

El empate entre el Coruxo FC y el Real Ávila por la Segunda División de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) quedó a un segundo plano, ya que luego del partido se produjo una escena de violencia en la sala de prensa que generó un escándalo en los medios locales por una supuesta agresión física de un entrenador a un periodista que se encontraba en silla de ruedas.

El incidente, que se produjo tras la conferencia de prensa y que involucró a Marc García Puig, técnico del Real Ávila, desencadenó una investigación policial y los clubes dieron versiones cruzadas sobre los hechos que terminaron con el responsable de medios del club Coruxo, identificado como José, hospitalizado por una crisis de ansiedad.

De acuerdo a las imágenes que se viralizaron en las redes sociales, García Puig discutió con el periodista aparentemente por cuestiones futbolísticas. “Trabajas en prensa, no des información falsa. El táctico no sirve de nada si no te puedes ni mover. Tu puedes tener tu opinión y yo la mía. Pero tú eres periodista y yo entrenador. Esa es la diferencia”, dijo el técnico de 35 años antes de retirarse. La cámara siguió grabando la silla vacía cuando de repente se escucharon insultos y gritos desgarradores.

Según se informó en el programa Carrusel Deportivo de la cadena SER, el entrenador del Real Ávila le habría propinado una patada a la silla de ruedas de José para apartarla de su camino. El golpe habría sido tan fuerte que esta persona se cayó, sufrió un traumatismo en la rodilla y padeció un ataque de nervios. El momento de tensión quedó registrado en un audio captado por las cámaras de la Televisión de Galicia (TVG). En la grabación, tras una rueda de prensa llena de tensión y cruces verbales, se escucha a una voz en la sala afirmar: “Échate para atrás y ya está”. En ese momento, García Puig dice: “Pues claro que nos echamos atrás, a mi no me insultes”. La discusión se intensificó hasta que un periodista insulta al entrenador, y es en ese instante cuando, según la versión del club gallego, se habría producido la supuesta agresión física.

Marc García Puig, entrenador del
Marc García Puig, entrenador del Real Ávila fue acusado de agredir físicamente a un periodista discapacitado (Captura video)

En el tramo final de la jornada, el Coruxo FC emitió un comunicado oficial en el que condena enérgicamente lo sucedido y expresa su apoyo al trabajador presuntamente agredido. El club gallego subrayó la gravedad del hecho, especialmente por la condición de discapacidad de su empleado, y confirmó que “las autoridades ya están desarrollando la investigación correspondiente”. Además, el club detalló que el caso se encuentra en manos policiales y que José fue trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro para una valoración médica tras el altercado. “La violencia no tiene cabida en nuestra institución ni en nuestro deporte”, agregaron en el parte publicado el pasado 7 de diciembre.

Por su parte, el Real Ávila CF reaccionó con igual contundencia, pero con una versión totalmente opuesta. El club defendió a su entrenador y negó rotundamente los hechos, calificando las acusaciones de “completamente falsas y carentes de fundamento”. En su comunicado, la entidad aseguró que “varios testigos presentes en la zona han confirmado que en ningún momento se produjo la situación descrita”. Además, el club anunció que Marc García Puig presentará una denuncia por injurias en cuanto el equipo regrese a Ávila y afirmó que actuará “con firmeza” para defender el honor del técnico, al que describió como un profesional ejemplar.

“El Real Ávila CF siempre apostará por el respeto, la deportividad y la verdad, y actuará con firmeza ante cualquier intento de difamar a sus profesionales”, sentenciaron.

