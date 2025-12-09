Deportes

La millonaria cifra que deberán pagar los equipos de Fórmula 1 para correr en 2026: por qué Alpine se verá beneficiado

Se filtró la tabla del pago de inscripciones. Los montos estimados y el sistema para determinar los costos de cada escudería

Guardar
Se conoció cuánto serán las
Se conoció cuánto serán las inscripciones de los diez equipo de F1 (REUTERS/Amr Alfiky)

El éxito de McLaren en la temporada 2025 de la Fórmula 1 tendrá un impacto directo en sus finanzas para el año siguiente: la escudería británica deberá afrontar un millonario costo de inscripción para el venidero ejercicio. Cada equipo paga un costo determinado y hay una razón que explica esa escala de valores.

La escudería inglesa, que este año se quedó con los títulos de Constructores y de Pilotos gracias a la conquista de Lando Norris este domingo, tendrá que desembolsar una suma superior a 7,7 millones de dólares para competir en la Máxima en 2026, según estimaciones del sitio especializado Planet F1.

El sistema de cuotas de inscripción en la F1 está diseñado para incentivar la competencia y financiar a la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Cada equipo abona una tarifa base, ajustada anualmente, a la que se suma un importe por cada punto conseguido en el Campeonato de Constructores del año anterior. El campeón, en este caso McLaren, paga una tasa más elevada por los puntos obtenidos. Para la temporada 2025, la escudería de Woking desembolsó 6,1 millones de dólares tras acumular 666 unidades en 2024, pero el éxito de la campaña siguiente, con 833 tantos y el tercer puesto de Oscar Piastri en la clasificación de pilotos, eleva la cifra estimada para 2026 en más de 1,5 millones de dólares respecto al año anterior.

De acuerdo con las proyecciones basadas en las tarifas de 2025 y el ajuste del Índice de Precios al Consumidor —que registró un aumento del 3,4 % entre 2024 y 2025—, la cuota fija para 2026 ascendería a 703.330 dólares, con un adicional de 8.438 dólares por punto para el equipo campeón. Para el resto de los equipos, el valor por punto se sitúa en 7.030 dólares. Este mecanismo, que combina una tarifa fija y un pago variable según el rendimiento, busca equilibrar la competitividad y la sostenibilidad financiera de la categoría.

Franco Colapinto en acción sobre
Franco Colapinto en acción sobre el Alpine A525. La escudería francesa será una de las que menos pagará de inscripción para estar presente en 2026 (Photo by Simon Galloway/LAT Images)

De los equipos de 2025, Alpine es la que menos pagará por terminar último en el Campeonato de Constructores, unos 857.994 dólares. Esto beneficiará al equipo de Franco Colapinto en cuanto a su presupuesto anual para el venidero ejercicio.

En tanto que la temporada 2026 marcará el inicio de una nueva era en la F1, con la entrada en vigor de un renovado reglamento técnico y la incorporación de un undécimo equipo: Cadillac. Al no haber competido en 2025, Cadillac solo deberá abonar el monto base de inscripción, que supera los 680.000 dólares. No obstante, la marca estadounidense también está obligada a pagar una tarifa antidilución de 500 millones de dólares, una suma que se distribuirá equitativamente entre los equipos que participaron en la F1 2025.

Esta medida, introducida en el marco del anterior Pacto de la Concordia, tiene como objetivo compensar a los equipos existentes por cualquier posible reducción en los premios en metálico durante los cinco primeros años de presencia del nuevo competidor. Ese acuerdo también apunta a la distribución por ingresos de televisión y publicidad.

El sistema de premios en dinero, que se otorga en función de la posición final en el Campeonato de Constructores, continuará vigente hasta 2026. Las previsiones apuntan a que Cadillac recibirá una inyección de 60 millones de dólares, mientras que McLaren podría percibir 120 millones de dólares, además de otras bonificaciones adicionales.

INSCRIPCIONES DE LOS EQUIPOS DE F1 PARA 2026:

McLaren - 7.732.579 U$D

Mercedes - 4.000.478 U$D

Red Bull - 3.873.935 U$D

Ferrari - 3.501.336 U$D

Williams - 1.666.463 U$D

Racing Bulls - 1.350.105 U$D

Aston Martin - 1.329.015 U$D

Haas - 1.258.713 U$D

Sauber - 1.195.442 U$D

Alpine - 857.994 U$D

Cadillac - 703.330 U$D

Temas Relacionados

deportes-internacionalAlpine F1 TeamFórmula 1Franco Colapinto

Últimas Noticias

“No volaba una mosca”: Diego Martínez confesó un momento de tensión con Cavani y Rojo en su paso por Boca

El ex entrenador xeneize reveló una peculiar situación que sucedió en un ejercicio reducido con el equipo

“No volaba una mosca”: Diego

Tyson sorprendió al revelar cuándo y dónde será la “pelea de los 107 años” contra Mayweather: “Vamos a romper todos los récords”

El ex rey de los pesados confirmó la exhibición para comienzos de 2026. “Será uno de los eventos más grandes en la historia del deporte”, arriesgó

Tyson sorprendió al revelar cuándo

Faustino Oro se quedó con el duelo de jóvenes talentos en la primera rueda del IV Magistral de Ajedrez Szmetan-Giardelli

En una tensa y compleja partida, venció a Ilan Schnaider y es líder junto al noruego Aryan Tari, el otro ganador de la jornada

Faustino Oro se quedó con

Los festejos de Marcos Rojo tras el triunfo de Racing ante Boca: hit en La Bombonera, llamativo posteo y celebración en un boliche

El defensor central se mostró muy alegre luego del triunfo de la Academia en La Bombonera

Los festejos de Marcos Rojo

Qué pilotos harán los test de Abu Dhabi de Fórmula 1: por qué no estará Franco Colapinto

El Circuito de Yas Marina será sede del final de la actividad oficial. La lista de quiénes saldrán a pista. Los ilustres ausentes

Qué pilotos harán los test
MALDITOS NERDS
Capcom afirma que tiene grandes

Capcom afirma que tiene grandes planes para el futuro de Monster Hunter a pesar de las críticas

REVIEW | The Beatles Anthology - Cómo convertirse en leyenda en 9 episodios

Los juegos más esperados de 2026 #2: Nioh 3

Let it Die confirma que recibirá una versión offline tras años de peticiones

Retrocultura Activa | Policenauts: la otra joya olvidada de Hideo Kojima

ENTRETENIMIENTO
Billy Ray Cyrus gana demanda

Billy Ray Cyrus gana demanda frente a mujer que afirmaba ser la madre biológica de Miley Cyrus

Ethan Hawke notó las batallas internas de Robin Williams durante ‘El club de los poetas muertos’: “Una persona profundamente sensible”

Britney Spears alarmó a sus seguidores con un video quitándose la parte superior del bikini

Miss Jamaica resultó con una fractura y hemorragia intracraneal tras grave caída en Miss Universo

Sylvester Stallone genera preocupación tras ser visto usando un bastón en su reciente aparición pública

INFOBAE AMÉRICA

Tras la cita en Londres,

Tras la cita en Londres, Ucrania propondrá a Estados Unidos un plan de paz que excluye la cesión de tierras reclamadas por Rusia

La dictadura de Cuba sentenció a cadena perpetua al ex ministro de Economía Alejandro Gil por espionaje y corrupción

La Fiscalía General de Honduras solicitó la captura internacional de Juan Orlando Hernández tras el indulto de EEUU

Una niñera será juzgada en Francia por envenenar a padres judíos con productos de limpieza

Tragedia en Bolivia: al menos ocho muertos al caer un autobús en una zona de montaña cerca de La Paz