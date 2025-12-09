La millonaria cifra que deberán pagar los equipos de Fórmula 1 para correr en 2026: por qué Alpine se verá beneficiado

Se conoció cuánto serán las inscripciones de los diez equipo de F1 (REUTERS/Amr Alfiky)

El éxito de McLaren en la temporada 2025 de la Fórmula 1 tendrá un impacto directo en sus finanzas para el año siguiente: la escudería británica deberá afrontar un millonario costo de inscripción para el venidero ejercicio. Cada equipo paga un costo determinado y hay una razón que explica esa escala de valores.

La escudería inglesa, que este año se quedó con los títulos de Constructores y de Pilotos gracias a la conquista de Lando Norris este domingo, tendrá que desembolsar una suma superior a 7,7 millones de dólares para competir en la Máxima en 2026, según estimaciones del sitio especializado Planet F1.

El sistema de cuotas de inscripción en la F1 está diseñado para incentivar la competencia y financiar a la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Cada equipo abona una tarifa base, ajustada anualmente, a la que se suma un importe por cada punto conseguido en el Campeonato de Constructores del año anterior. El campeón, en este caso McLaren, paga una tasa más elevada por los puntos obtenidos. Para la temporada 2025, la escudería de Woking desembolsó 6,1 millones de dólares tras acumular 666 unidades en 2024, pero el éxito de la campaña siguiente, con 833 tantos y el tercer puesto de Oscar Piastri en la clasificación de pilotos, eleva la cifra estimada para 2026 en más de 1,5 millones de dólares respecto al año anterior.

De acuerdo con las proyecciones basadas en las tarifas de 2025 y el ajuste del Índice de Precios al Consumidor —que registró un aumento del 3,4 % entre 2024 y 2025—, la cuota fija para 2026 ascendería a 703.330 dólares, con un adicional de 8.438 dólares por punto para el equipo campeón. Para el resto de los equipos, el valor por punto se sitúa en 7.030 dólares. Este mecanismo, que combina una tarifa fija y un pago variable según el rendimiento, busca equilibrar la competitividad y la sostenibilidad financiera de la categoría.

Franco Colapinto en acción sobre el Alpine A525. La escudería francesa será una de las que menos pagará de inscripción para estar presente en 2026 (Photo by Simon Galloway/LAT Images)

De los equipos de 2025, Alpine es la que menos pagará por terminar último en el Campeonato de Constructores, unos 857.994 dólares. Esto beneficiará al equipo de Franco Colapinto en cuanto a su presupuesto anual para el venidero ejercicio.

En tanto que la temporada 2026 marcará el inicio de una nueva era en la F1, con la entrada en vigor de un renovado reglamento técnico y la incorporación de un undécimo equipo: Cadillac. Al no haber competido en 2025, Cadillac solo deberá abonar el monto base de inscripción, que supera los 680.000 dólares. No obstante, la marca estadounidense también está obligada a pagar una tarifa antidilución de 500 millones de dólares, una suma que se distribuirá equitativamente entre los equipos que participaron en la F1 2025.

Esta medida, introducida en el marco del anterior Pacto de la Concordia, tiene como objetivo compensar a los equipos existentes por cualquier posible reducción en los premios en metálico durante los cinco primeros años de presencia del nuevo competidor. Ese acuerdo también apunta a la distribución por ingresos de televisión y publicidad.

El sistema de premios en dinero, que se otorga en función de la posición final en el Campeonato de Constructores, continuará vigente hasta 2026. Las previsiones apuntan a que Cadillac recibirá una inyección de 60 millones de dólares, mientras que McLaren podría percibir 120 millones de dólares, además de otras bonificaciones adicionales.

INSCRIPCIONES DE LOS EQUIPOS DE F1 PARA 2026:

McLaren - 7.732.579 U$D

Mercedes - 4.000.478 U$D

Red Bull - 3.873.935 U$D

Ferrari - 3.501.336 U$D

Williams - 1.666.463 U$D

Racing Bulls - 1.350.105 U$D

Aston Martin - 1.329.015 U$D

Haas - 1.258.713 U$D

Sauber - 1.195.442 U$D

Alpine - 857.994 U$D

Cadillac - 703.330 U$D