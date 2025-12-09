El gol de Julián Álvarez para el Atlético de Madrid tras un blooper del PSV: sus impactantes números

Atlético de Madrid le gana 3-1 al PSV Eindhoven en un encuentro correspondiente a la sexta jornada de la Champions League. Julián Álvarez fue el gran protagonista al anotar el gol del empate parcial y alcanzar un nuevo hito en su carrera: llegó al undécimo tanto en competiciones europeas con el club madrileño. Además, este tanto no solo le permitió superar a Raúl García en la tabla histórica de goleadores del Atlético en Europa, sino que lo posicionó como el decimocuarto máximo anotador del club en competiciones continentales.

El gol del delantero argentino, que significó el empate transitorio 1-1, llegó tras una jugada de presión alta en la salida del PSV. Giuliano Simeone recuperó el balón, lo cedió a Sorloth y el delantero noruego asistió a Julián Álvarez, quien definió sin oposición. La acción se produjo a los 36 minutos del primer tiempo, consolidando la racha del argentino, que suma tres partidos consecutivos anotando en la Champions League.

Julián Álvarez volvió a marcar y continúa de racha en el Atlético de Madrid por la Champions League (REUTERS/Piroschka Van de Wouw)

Desde su llegada al Atlético de Madrid en agosto de 2024, Julián Álvarez marcó 40 goles en todas las competiciones, con un registro de once tantos y cinco asistencias en la presente temporada. Este rendimiento lo convirtió en una pieza clave para el equipo dirigido por Diego Simeone, especialmente en el contexto europeo, donde su aporte ofensivo fue determinante para mantener al club en la pelea por los primeros puestos del grupo.

El partido, disputado en el Philips Stadion de Eindhoven, fue intenso desde el inicio. El PSV se adelantó en el marcador a los diez minutos con un gol de Guus Til, tras una jugada por la banda izquierda de Driouech, quien superó a Nahuel Molina y asistió al mediocampista neerlandés. Al inicio del complemento, David Hancko sacó provechó de un rebote largo del arquero Matej Kovar, tras un potente remate del propio Molina desde la puerta del área, y logró el segundo tanto del Colchonero. Mientras que Alexander Sorloth anotó el tercero tras un gran pase de Pablo Barrios, en una acción que se inició con un gran pase de Julián Álvarez.

El Atlético, que venía de dos derrotas en LaLiga, necesita sumar para acercarse al objetivo de clasificar entre los ocho mejores de la Champions League. Ambos equipos llegan a la jornada con una diferencia de apenas un punto en la tabla, lo que aumenta la presión sobre el resultado

El desarrollo del encuentro mostró a un PSV más incisivo en ataque, generando varias ocasiones de peligro, especialmente por el costado izquierdo, donde Driouech fue una constante amenaza para la defensa rojiblanca. El Atlético, por su parte, respondió con transiciones rápidas y llevó peligro a través de la movilidad de Sorloth y la precisión de Koke en el mediocampo. En una de las jugadas más claras, Sorloth remató de cabeza tras un centro de Julián Álvarez, pero el balón se fue desviado.

La actuación de La Araña fue destacada no solo por el gol, sino también por su participación en la generación de juego ofensivo. El argentino no marcaba fuera del estadio Metropolitano desde el 17 de agosto, en el campo del Espanyol, y que en sus últimos 16 partidos como visitante solo había anotado dos goles. Este dato resalta la importancia del tanto conseguido en Eindhoven para romper esa sequía lejos de casa.

En el tramo final del primer tiempo, el Atlético buscó la victoria, pero el PSV mantuvo la solidez defensiva y generó peligro en las transiciones. El empate deja a los de Simeone en una posición expectante de cara a las últimas jornadas de la fase de grupos, donde deberán visitar al Galatasaray y recibir al Bodo Glimt para asegurar su clasificación.

El encuentro también estuvo marcado por la presencia de varios futbolistas argentinos en ambos equipos, como Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Nicolás González en el Atlético, y la titularidad de Francisco Ortega en el Olympiacos.

Por el momento, el Atlético de Madrid mantiene su invicto ante equipos neerlandeses en la Champions League en el siglo XXI, con seis victorias y dos empates, incluyendo los últimos cuatro triunfos consecutivos frente al PSV y al Feyenoord. Este historial positivo refuerza la confianza del equipo de cara a los próximos compromisos europeos.