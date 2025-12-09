A’ja Wilson fue elegida la Deportista del Año por la revista TIME tras una temporada histórica

La temporada 2025 de la WNBA queda marcada por el impacto y la influencia de A’ja Wilson en el deporte (AP Foto/Rick Scuteri)

A’ja Wilson fue nombrada Deportista del Año 2025 por TIME, un reconocimiento que corona una temporada histórica en la que la jugadora lideró a Las Vegas Aces hacia su tercer título de la WNBA en cuatro años.

Con una combinación de dominio en la cancha y carisma fuera de ella, Wilson se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del básquet femenino y un referente cultural de alcance internacional.

La temporada 2025 de la WNBA quedará marcada por la huella de Wilson, quien no solo guio a las Aces a un nuevo campeonato, sino que también acumuló una serie de distinciones individuales que la sitúan en la élite del deporte.

A’ja Wilson recibe el premio Deportista del Año 2025 de TIME tras una temporada histórica en la WNBA

Durante la celebración del título, lucía en su mano izquierda un guante dorado al estilo de Thanos, el villano de Marvel, en el que había inscrito cada uno de sus logros: título de máxima anotadora, 5.000 puntos alcanzados más rápido que nadie en la historia de la liga, tercer premio a la mejor defensora, cuarto MVP de la temporada, segundo MVP de las Finales y tercer campeonato.

Wilson es la primera jugadora, tanto en la WNBA como en la NBA, en conseguir en una misma temporada el campeonato, el MVP de las Finales, el MVP de la liga y el premio a la mejor defensora. Solo Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar y LeBron James han logrado cuatro MVP antes de los 30 años. “Estoy esperando que me llamen para el Oscar y el Emmy”, bromeó su padre, Roscoe Wilson, en declaraciones recogidas por TIME.

Superación y respuesta a las críticas

Wilson, de 29 años, resumió su sentir tras una temporada en la que “lo recogí todo”. Su camiseta en el desfile de campeonas rendía homenaje a Michael Jordan, y en la parte trasera se leía “re’gression year”, en alusión a quienes dudaron de su rendimiento.

A'ja Wilson celebra el título de la WNBA luciendo un guante dorado inspirado en Thanos y sus logros históricos

“Mi regresión lleva a un campeonato”, afirmó. La jugadora no rehúye la comparación con las leyendas: “He sido la mejor de todos los tiempos en mi casa desde 1996”, dijo con humor, aunque reconoce que ahora está “poniéndoselo difícil a quienes quieran alcanzarla”.

El camino al título no fue sencillo. Las Aces atravesaron una racha irregular a mitad de temporada, pero cerraron la fase regular con 16 victorias consecutivas y superaron dos series de playoffs muy disputadas antes de barrer a Phoenix en la final. En el tercer partido de la serie, Wilson anotó una canasta decisiva sobre la bocina, un momento que ella misma calificó como “definitorio para ser la mejor”.

A'ja Wilson destaca su regreso triunfal y lo vincula directamente con la conquista del campeonato de la WNBA

Infancia, barreras y crecimiento personal

La historia de Wilson está marcada por la superación de obstáculos personales y sociales. Nacida en Columbia, Carolina del Sur, su infancia estuvo lejos de los focos del básquet. Probó diversas actividades antes de decidirse por el deporte, influida por su padre, exjugador profesional. En la escuela, enfrentó episodios de racismo y fue diagnosticada con dislexia a los 16 años, una dificultad que afectó su autoestima y desempeño académico. “Me hizo darme cuenta de que era diferente”, relató a TIME.

El básquet se convirtió en una vía para ganar confianza. Su disciplina y capacidad de trabajo la llevaron a convertirse en la mejor recluta de secundaria del país y, posteriormente, a liderar a la Universidad de South Carolina hacia su primer campeonato nacional en 2017.

La entrenadora Dawn Staley fue clave en su desarrollo, exigiéndole que destacara y no se conformara con “mezclarse” con el resto. Años después, la universidad erigió una estatua en su honor, un símbolo de avance en una institución donde su abuela no pudo caminar por el campus debido a la segregación.

En la WNBA, Wilson vivió momentos de ansiedad y depresión tras perder unas finales, pero con el apoyo de su familia y la ayuda profesional, logró superar esos episodios. La llegada de Becky Hammon como entrenadora en 2022 supuso un nuevo impulso: Hammon le exigió liderazgo y voz dentro del vestuario, algo que Wilson asumió plenamente en la temporada 2025, motivando a sus compañeras en los momentos más difíciles y promoviendo la responsabilidad colectiva.

El apoyo familiar y la llegada de Becky Hammon como entrenadora ayudaron a A'ja Wilson a superar la ansiedad y asumir el liderazgo en la WNBA (Candice Ward-Imagn Images)

Un nuevo ícono cultural

Más allá de sus hazañas deportivas, Wilson ha emergido como una figura central en la cultura afroamericana y en la promoción del deporte femenino. Su presencia mediática se ha multiplicado, con apariciones en programas de televisión y acuerdos publicitarios con grandes marcas. La actriz Gabrielle Union la definió como “una transformadora cultural”, mientras que LeBron James la describió como “la definición de excelencia femenina negra”.

El lanzamiento de su zapatilla A’One con Nike marcó un hito: es la primera jugadora afroamericana de la WNBA en más de dos décadas en tener un modelo propio con la marca. “Como mujeres negras, nos sacuden y nos barren debajo de la alfombra. ¿Era algo que se debía desde hace tiempo? Absolutamente”, afirmó Wilson en TIME. El anuncio de Nike celebró sus raíces y la cultura negra del sur de Estados Unidos, y el modelo se agotó en minutos tras su lanzamiento.

Wilson ha utilizado su plataforma para abrir espacio a otras mujeres y niñas negras, asegurando que “cuando tengo estos asientos en la mesa, hago espacio para que otros traigan sus sillas también”. Su influencia se extiende a la música y la moda, y ha sido mencionada en canciones de artistas como Cardi B.

El apoyo familiar, clave en su carrera

El entorno familiar y personal de Wilson ha sido un pilar fundamental en su carrera. Su relación con Bam Adebayo, estrella de los Miami Heat, comenzó en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 y se ha consolidado como una sociedad de apoyo mutuo.

Wilson y Bam Adebayo, figuras del básquet, mantienen una sociedad basada en el apoyo mutuo (Jonathan Hui-Imagn Images)

“Es mi compañero de vida. Ha impactado mi vida y la de mi familia”, expresó Wilson. Ambos comparten entrenamientos y se motivan para mejorar, manteniendo una relación que, en sus inicios, prefirieron mantener en privado.

La familia de Wilson, especialmente sus padres Roscoe y Eva, ha estado presente en los momentos clave de su trayectoria. Su madre, por ejemplo, rezaba durante la jugada decisiva de la final, mientras que su padre la animaba desde las gradas.

La conexión con su entorno se refleja también en la admiración que despierta entre niñas y mujeres afroamericanas, como Bernice Malcom, de 92 años, quien asistió al desfile de las Aces y destacó el valor simbólico de ver a una mujer negra liderar un equipo campeón.

Mirada al futuro

El deseo de alcanzar la marca de campeonatos de Jordan impulsa la preparación y disciplina de Wilson (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Wilson mira al futuro con ambición. Planea mejorar su manejo de balón para añadir nuevas armas a su juego y aspira a conquistar al menos tres campeonatos más, igualando la marca de Michael Jordan. La comparación con el legendario jugador de los Bulls, que en un principio la sorprendió, ahora la motiva: “Eso es todo lo que quiero”, confesó a TIME.

La comparación con Michael Jordan motiva a Wilson a buscar la excelencia en el básquet

La jugadora busca dejar una huella que trascienda el básquet, no solo por sus títulos, sino por el aura y el impacto que proyecta. Su objetivo es que su presencia hable por sí misma, consolidando un legado que inspire a futuras generaciones y redefina el significado de excelencia en el deporte femenino.