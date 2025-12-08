Deportes

La lista de futbolistas de Boca Juniors que se irán del club tras la eliminación

Juan Román Riquelme tiene decisiones tomadas respecto al 2026: varios jugadores no seguirán en la institución

Habrá limpieza en Boca a fin de año (REUTERS/Agustin Marcarian)

La eliminación en las semifinales del Torneo Clausura de Boca Juniors caló hondo. Por tratarse de haber besado la lona ante un clásico rival y porque además el equipo no estuvo a la altura de las circunstancias. Es por esto que a la ya sabida nómina de futbolistas que se marcharán se le pueden llegar a sumar algunas otras caras. Y un párrafo aparte habrá para el entrenador, Claudio Úbeda, que fue muy cuestionado por sus cambios ante la Academia y sobre el que su futuro quedó en veremos.

La lista de jugadores que dejarán la institución se achicó tras la desvinculación de Sergio Romero, quien firmó en Argentinos Juniors, hace algunas semanas. Cristian Lema, defensor de 35 años, también se despedirá cuando expire su contrato a fin de año. El chubutense fue apartado del plantel profesional por Miguel Ángel Russo y ni siquiera integró la delegación que viajó al Mundial de Clubes. Desde octubre del año pasado, cuando sufrió una lesión de tobillo ante Deportivo Riestra que requirió cirugía y una larga recuperación, no volvió a sumar minutos oficialmente. Aunque Fernando Gago lo consideró para el equipo, una nueva lesión muscular le impidió estar en plenitud al inicio del año y solo ocupó el banco de suplentes en contadas ocasiones.

Otro caso confirmado es el de Frank Fabra, quien tras una década en el club no renovará su contrato. El lateral izquierdo colombiano, de 34 años, fue tenido en cuenta por Russo como alternativa de Lautaro Blanco, pero ya había recibido ofertas desde Colombia en el último mercado de pases y es probable que en 2026 regrese a su país. En lo que va del año, Fabra participó en apenas cuatro partidos: ingresó en la goleada ante Argentino de Monte Maíz por Copa Argentina, jugó los 90 minutos en el empate sin goles frente a Argentinos Juniors en el Apertura, tuvo minutos en la derrota ante Racing en Avellaneda y fue titular en la eliminación de Copa Argentina contra Atlético Tucumán. Su paso por Boca se cierra con 9 títulos locales.

El mediocampista Ignacio Miramón también tiene su salida definida. Proveniente de Gimnasia La Plata y cedido a préstamo desde el Lille de Francia, Miramón no continuará porque la dirigencia de Boca no hará uso de la opción de compra. Su participación fue limitada: solo sumó minutos en tres partidos durante 2025, siendo titular ante Banfield e ingresando frente a Belgrano de Córdoba y Estudiantes de La Plata, todos en el Torneo Apertura. Aunque frecuentó el banco de suplentes, siempre quedó relegado por otros mediocampistas como Milton Delgado, Tomás Belmonte, Rodrigo Battaglia, Ander Herrera, Williams Alarcón y Leandro Paredes.

Riquelme tendrá que definir la continuidad de varios futbolistas y el entrenador (REUTERS/Agustin Marcarian)

La situación de Javier García aún no está resuelta. El arquero, que cumplirá 39 años en enero, finaliza su contrato en diciembre. Aunque ocupa el tercer lugar en la consideración del cuerpo técnico, es muy valorado por su rol en la cohesión del grupo. Por ahora, no se ha definido si continuará en el plantel profesional, buscará un nuevo destino o pondrá fin a su carrera y se integrará a la estructura del club desde otro rol (coordinador de arqueros).

Luis Advíncula y Lucas Blondel, ambos laterales derechos, también podrían buscar nuevos horizontes si no son tenidos en cuenta por el entrenador el próximo año: el peruano tiene vínculo hasta diciembre de 2026 y ya mencionó públicamente que “no le cerrará las puertas a nadie”, mientras que el naturalizado suizo, que pidió jugar en Reserva para no perder ritmo futbolístico, está vinculado hasta diciembre de 2027. En la misma sintonía está Leandro Brey, quien jugó varios partidos en la Reserva y busca minutos, aunque a priori continuaría en la institución como alternativa y peleando un puesto de titular.

La falta de protagonismo afecta igualmente a Nicolás Figal, Agustín Martegani y Lucas Janson, quienes podrían ser evaluados por el cuerpo técnico que se haga cargo del equipo de cara a 2026. Y también está pendiente la renovación del contrato de Exequiel Zeballos, charlas que recién comenzarán el año próximo, según pudo averiguar este medio (el vínculo del Changuito expira en diciembre de 2026). En cuanto al caso de Edinson Cavani, con contrato hasta fines del año próximo y chance de rescindir este 31 de diciembre, dependerá de su voluntad: el uruguayo pretende revancha en la Copa Libertadores.

Todavía no hay precisiones respecto a las posibles incorporaciones, aunque desde Brandsen 805 ventilaron que irían en busca de reforzar, como mínimo, la delantera.

