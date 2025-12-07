Deportes

Qué necesitan Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri para ser campeón de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi

El piloto británico de McLaren llega con ventaja a la última fecha, pero el neerlandés consiguió la pole en Yas Marina y buscará su quinto título con Red Bull. El australiano, más relegado en la contienda

Guardar
Verstappen largará primero en Abu
Verstappen largará primero en Abu Dhabi delante de Norris (2°) y Piastri (3°): la Fórmula 1 tendrá un final apasionante (Foto: Reuters/Amr Alfiky)

Llegó el día tan esperado para los fanáticos de la Fórmula 1 en todo el mundo. Este domingo, tres pilotos buscarán coronarse como los campeones de la Máxima en la última carrera del calendario 2025, el Gran Premio de Abu Dhabi. Antes de la largada, Lando Norris saldrá con ventaja a la definición contra el cuatro veces ganador del título Max Verstappen con Red Bull y su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri.

La 24ª fecha del certamen de automovilismo más importante del planeta completó una apasionante sesión de clasificación en Yas Marina, donde se ordenó la grilla de largada de la carrera principal a 58 vueltas del domingo (a partir de las 10AM en Argentina). Verstappen dio el golpe en la qualy y se quedó con una pole extraordinaria. El neerlandés exprimió el rendimiento de su Red Bull para registrar una vuelta de 1:22.207.

Lando Norris, por su parte, quedó en el segundo lugar con un tiempo de 1:22.408, mientras que Oscar Piastri largará tercero al frenar el cronómetro en 1:22.437. Pese a que la diferencia en las tandas anteriores fue de milésimas entre los pilotos, Verstappen sacó una ventaja de 0.201 y 0.230 segundos, respectivamente.

De esta manera, el tetracampeón de la Fórmula 1 cumplió con su primera tarea del fin de semana: quedó primero en la clasificación y deberá imponerse en Abu Dhabi para meterle presión a Norris.

*La pole position de Max Verstappen en Abu Dhabi

El británico de McLaren desembarca a la carrera principal como líder y con la chance de alzar la corona por primera vez en su carrera: suma 408 puntos con una distancia de 12 puntos sobre su escolta Verstappen (396) y de 16 unidades por delante del tercero, su compañero Piastri (392).

La cita del domingo entregará 25 puntos al ganador, 18 al segundo, 15 al tercero, 12 al cuarto, 10 al quinto, 8 al sexto, 6 al séptimo, 4 al octavo, 2 al noveno y 1 al décimo. El reglamento indica que, en caso de igualdad en el primer lugar del Campeonato de Pilotos, la corona será para el corredor con “mayor número de primeros puestos en una carrera”. Si eso persiste, será al que contabilice “mayor número de segundos puestos” y así “sucesivamente hasta que se determine un ganador”, según remarca el Artículo 7 de las Regulaciones Deportivas de la F1.

En este contexto, Lando ganó 7 carreras principales, al igual que Max y Oscar. Pero el británico tiene a su favor que se ubicó en la segunda colocación en 8 oportunidades contra 5 del neerlandés y 4 del australiano.

La tabla de posiciones de
La tabla de posiciones de la F1 de cara a la última fecha: el ganador de la carrera sumará 25 puntos (Foto: @F1)

Es por eso que Norris se convertirá en el campeón de la Fórmula 1 si queda por delante de sus dos competidores sin importar otro resultado. También celebrará si queda 2° o 3°, más allá del resultado de los demás.

Otra de las combinaciones que podría darle el título a Norris sin importar su posición final es si Verstappen queda del 4° puesto para atrás y Oscar Piastri en la 3ª colocación o en un sitio posterior. Esto se debe a que el neerlandés necesita recortar 12 puntos y eso sólo lo conseguirá ganando, como segundo o en la tercera ubicación.

Si Norris queda entre el 4° al 6° lugar, será campeón si Verstappen queda 2°. Entre el 7° y el 10° puesto, el británico alzará la corona si el neerlandés queda tercero o más atrás y el australiano segundo o más atrás.

Max Verstappen tiene tres resultados que le darán la corona. Si triunfa en Abu Dhabi y Norris queda más allá del cuarto lugar, será campeón. Pero también puede serlo si llega 2° (Norris debe ser 8° o más y Piastri ubicarse detrás del neerlandés) o 3° (Norris al menos 9° y Piastri detrás del neerlandés).

En este contexto, Piastri tiene sólo dos combinaciones a favor: debe ganar y que Norris quede al menos 5°. O quedar segundo, que Norris sea como máximo 10° y Verstappen quede 4° o más atrás.

LA CALCULADORA DE LA FÓRMULA 1

Si Lando Norris queda por delante de Verstappen y Piastri, será campeón.

Si Lando Norris queda 1°, 2° o 3°, será campeón.

Si Max Verstappen queda 4° y Oscar Piastri detrás del 3°, será campeón Lando Norris.

Si Max Verstappen queda 1° y Lando Norris 4° o más atrás, será campeón Verstappen.

• Si Max Verstappen queda 2° por delante de Oscar Piastri y Lando Norris 8°, será campeón Verstappen.

• Si Max Verstappen queda 3° por delante de Oscar Piastri y Lando Norris 9°, será campeón Verstappen.

Si Oscar Piastri queda 1° y Lando Norris queda 5° o más atrás, será campeón Piastri.

Si Oscar Piastri queda 2°, Lando Norris sale 10° y Verstappen será como máximo 4°, será campeón Piastri.

Las combinaciones del título de
Las combinaciones del título de la Fórmula 1 (Foto: @F1)

Mundial de Pilotos 2025

  1. Lando Norris (McLaren) – 408
  2. Max Verstappen (Red Bull) – 396
  3. Oscar Piastri (McLaren) – 392
  4. George Russell (Mercedes) – 309
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 230
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 152
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 150
  8. Alex Albon (Williams) – 73
  9. Carlos Sainz (Williams) – 64
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51
  11. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 49
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) – 48
  13. Oliver Bearman (Haas) – 41
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) – 38
  15. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 33
  16. Esteban Ocon (Haas) – 32
  17. Lance Stroll (Aston Martin) – 32
  18. Pierre Gasly (Alpine) – 22
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19
  20. Franco Colapinto (Alpine) – 0
  21. Jack Doohan* (Alpine) – 0

*Fue reemplazado después de seis carreras

Campeonato de Constructores 2025

  1. McLaren* – 800
  2. Mercedes – 459
  3. Red Bull Racing – 426
  4. Ferrari – 382
  5. Williams – 137
  6. Racing Bulls – 92
  7. Aston Martin – 80
  8. Haas – 73
  9. Sauber – 68
  10. Alpine – 22

*Se consagró campeón en el GP de Singapur

Temas Relacionados

Gran Premio de Abu DhabiFórmula 1F1F1 hoyLando NorrisMax VerstappenOscar PiastriMcLarenRed BullYas MarinaAutomovislimo

Últimas Noticias

Franco Colapinto largará desde el último puesto el Gran Premio de Abu Dhabi que definirá al campeón de la F1: todo lo que hay que saber

El argentino no tuvo una buena clasificación y saldrá desde el puesto 20. Verstappen logró la pole y tendrá por detrás a los dos McLaren. Transmiten Disney+ y Fox Sports

Franco Colapinto largará desde el

Desapareció 60 años y la hallaron en un lugar impensado: la curiosa historia de la única pieza que queda del primer trofeo del Mundial

El Jules Rimet fue robado dos veces y la versión oficial indica que terminó siendo fundido. Sin embargo, la investigación del museo de la FIFA confirmó que la base de cuatro caras con la que fue creado había sobrevivido

Desapareció 60 años y la

Las mejores anécdotas de Walter Nelson y Alejandro Fabbri: del día que sufrieron con los Hooligans a los viajes a dedo

La histórica dupla de relator y comentarista volvió a reunirse para transmitir el Brasileirao: “Nos entendemos muy bien. Hemos discutido muy pocas veces”

Las mejores anécdotas de Walter

Habrá campeón argentino en la Liga Sudamericana de básquet: el triple heroico que definió una de las semifinales

Regatas Corrientes venció a Olimpia de Paraguay en los últimos segundos y buscará el título ante Ferro, que previamente derrotó a Defensor Sporting

Habrá campeón argentino en la

Escándalo en Liverpool por las declaraciones de Mohamed Salah contra el entrenador: “El club me está traicionando”

El futbolista egipcio cuestionó a Arne Slot, apuntó contra la dirigencia y no descartó salir del club en el próximo mercado de pases, luego de ser suplente por tercer duelo seguido

Escándalo en Liverpool por las
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Matthew Perry y la oración

Matthew Perry y la oración que lo llevó a la gloria de la televisión: “Dios, puedes hacer lo que quieras conmigo”

Dakota Johnson reconoció lo difícil que es producir cine: “Tengo una relación de amor-odio con mi trabajo”

Primer vistazo a “Los testamentos”, la secuela de The Handmaid’s Tale que llegará pronto a streaming

La estrella de Mad Men, January Jones, reveló su lucha contra la misofonía y denunció la falta de apoyo familiar

Katy Perry y Justin Trudeau confirmaron su relación con unas románticas fotos en Japón

INFOBAE AMÉRICA

Salvador Nasralla habló sobre la

Salvador Nasralla habló sobre la caída del sistema de conteo de votos en Honduras: “No hay que anular las elecciones”

Un conductor borracho y drogado perdió el control de su auto en la isla Guadalupe: al menos 19 heridos

La Inteligencia del Reino Unido informó que Rusia lanzó 5.400 ataques aéreos contra Ucrania en el último mes

Friedrich Merz afirmó que el apoyo a Israel es “el núcleo esencial” de la política alemana

Tensiones internas, cambios en política exterior y ajustes económicos postergados: así fue el primer mes de gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia