Deportes

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afronta la última práctica libre del GP de Abu Dhabi

El piloto argentino busca mejorar su performance en la antesala a la carrera en Yas Marina

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE ABU DHABI

Sábado 5 de diciembre

Práctica Libre 3: 7.30 (Argentina)

Clasificación: 11.00 (Argentina)

Domingo 7 de diciembre

Carrera a 58 vueltas: 10.00 (Argentina)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

10:30 hsHoy

COMENZÓ LA FP3 DEL GP DE ABU DHABI

10:25 hsHoy

Mucho movimiento en la zona de boxes. Las distintas escuderías ultiman detalles a instantes del inicio de la FP3 del GP de Abu Dhabi.

10:20 hsHoy

El arribo de los pilotos al paddock del GP de Abu Dhabi:

Franco Colapinto, representante de Alpine,
Franco Colapinto, representante de Alpine, presente en Yas Marina (REUTERS/Jakub Porzycki)
Lewis Hamilton llegó en monopatín
Lewis Hamilton llegó en monopatín al paddock (REUTERS/Jakub Porzycki)
Oscar Piastri junto a su
Oscar Piastri junto a su parejan Lily Zneimer (REUTERS/Jakub Porzycki)
10:10 hsHoy

Tabla de pilotos de la Fórmula 1

10:00 hsHoy

Tabla de constructores de la Fórmula 1:

09:40 hsHoy

Los neumáticos del GP de Abu Dhabi:

09:30 hsHoy

Los últimos cinco ganadores del GP de Abu Dabi

  • 2024 – Lando Norris (McLaren)
  • 2023 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2022 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2021 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2020 – Max Verstappen (Red Bull)
09:21 hsHoy

Los últimos cinco polemans del GP de Abu Dabi

  • 2024 – Lando Norris (McLaren)
  • 2023 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2022 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2021 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2020 – Max Verstappen (Red Bull)
09:10 hsHoy

DATOS DEL GP DE ABU DHABI:

  • Primer Gran Premio – 2009
  • Longitud de la pista: 5,281 km
  • Récord de vuelta: 1 m 25,637 s, Kevin Magnussen, Haas, 2024
  • Más pole positions: Lewis Hamilton (5)
  • Más victorias: Lewis Hamilton (5)
09:05 hsHoy

EL CIRCUITO DEL GRAN PREMIO DE ABU DHABI:

Franco Colapinto Fórmula 1 F1 F1 hoy Alpine Pierre Gasly GP de Abu Dhabi Gran Premio de Abu Dhabi

