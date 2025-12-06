Antes de la clasificación, Franco Colapinto afronta la última práctica libre del GP de Abu Dhabi

Televisación : Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

Mucho movimiento en la zona de boxes. Las distintas escuderías ultiman detalles a instantes del inicio de la FP3 del GP de Abu Dhabi.

Últimas noticias

El simulador del Mundial 2026: el fixture interactivo para armar los cruces tras el sorteo y probar los posibles caminos del campeón Tras la definición de los 12 grupos de la Copa del Mundo, elegí cuáles podrían ser los equipos que avanzarán a la fase de playoff

Aquagym, la actividad más completa para el adulto: diversión, esfuerzo, vínculos y endorfinas La práctica grupal en piletas de la ciudad ofrece beneficios físicos y emocionales, fomenta la integración y es recomendada por especialistas en bienestar

Las polémicas que marcaron las definiciones de la F1: del cruce Senna-Prost a la controvertida última vuelta entre Verstappen y Hamilton Este domingo, Lando Norris, Verstappen y Piastri serán los protagonistas del Gran Premio de Abu Dhabi en la búsqueda de la corona 2025. Pero la historia de la Máxima tuvo sucesos que marcaron sus 75 años

Messi busca su primera MLS ante su “bestia negra”: la llamativa racha de Thomas Müller en los mano a mano que el argentino intentará romper La Pulga y el delantero alemán son las figuras del Inter Miami y Vancouver Whitecaps, aspirantes a quedarse con la corona máxima del fútbol de Estados Unidos