Antes de la clasificación, Franco Colapinto afronta la última práctica libre del GP de Abu Dhabi

06 Dic, 2025 05:30 a.m. EST
DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE ABU DHABI
Sábado 5 de diciembre
Práctica Libre 3: 7.30 (Argentina)
Clasificación: 11.00 (Argentina)
Domingo 7 de diciembre
Carrera a 58 vueltas: 10.00 (Argentina)
Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)
COMENZÓ LA FP3 DEL GP DE ABU DHABI
Mucho movimiento en la zona de boxes. Las distintas escuderías ultiman detalles a instantes del inicio de la FP3 del GP de Abu Dhabi.
El arribo de los pilotos al paddock del GP de Abu Dhabi:
Franco Colapinto, representante de Alpine, presente en Yas Marina (REUTERS/Jakub Porzycki) Lewis Hamilton llegó en monopatín al paddock (REUTERS/Jakub Porzycki) Oscar Piastri junto a su parejan Lily Zneimer (REUTERS/Jakub Porzycki)
Tabla de pilotos de la Fórmula 1
Tabla de constructores de la Fórmula 1:
Los neumáticos del GP de Abu Dhabi:
Los últimos cinco ganadores del GP de Abu Dabi
- 2024 – Lando Norris (McLaren)
- 2023 – Max Verstappen (Red Bull)
- 2022 – Max Verstappen (Red Bull)
- 2021 – Max Verstappen (Red Bull)
- 2020 – Max Verstappen (Red Bull)
Los últimos cinco polemans del GP de Abu Dabi
- 2024 – Lando Norris (McLaren)
- 2023 – Max Verstappen (Red Bull)
- 2022 – Max Verstappen (Red Bull)
- 2021 – Max Verstappen (Red Bull)
- 2020 – Max Verstappen (Red Bull)
DATOS DEL GP DE ABU DHABI:
- Primer Gran Premio – 2009
- Longitud de la pista: 5,281 km
- Récord de vuelta: 1 m 25,637 s, Kevin Magnussen, Haas, 2024
- Más pole positions: Lewis Hamilton (5)
- Más victorias: Lewis Hamilton (5)
EL CIRCUITO DEL GRAN PREMIO DE ABU DHABI: