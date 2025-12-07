Los Pumas perdieron con Sudáfrica y se quedaron con la medalla de plata en el Seven de Ciudad del Cabo

La selección argentina de rugby Los Pumas 7’s protagonizó una actuación destacada en el torneo de Ciudad del Cabo, aunque finalmente cayó ante Sudáfrica por un ajustado 21 a 19 en el duelo decisivo que definió al campeón.

El resultado adverso, que dejó al equipo nacional a las puertas del título, se vivió con un dramatismo increíble. Es que el desenlace estuvo marcado por la intensidad y la paridad de ambos equipos, que reflejó el alto nivel de competencia y la capacidad de reacción de los protagonistas en el escenario más exigente del rugby seven.

En los minutos finales del compromiso, Los Pumas 7’s enfrentaron dificultades adicionales debido a las sanciones temporales de Luciano González Rizzoni y Marcos Moneta, quienes debieron abandonar el campo momentáneamente. A pesar de la inferioridad numérica y de las infracciones cometidas, el equipo argentino resistió la presión del anfitrión. Sin embargo, la intervención de Christie Grobbelaar inclinó el marcador a favor de los Blitzboks, sellando la victoria local.

El camino de Argentina hasta la final estuvo marcado por triunfos imborrables. En semifinales, el equipo albiceleste superó a Fiji por 29-21, consolidando su lugar entre los mejores del certamen. Durante la jornada del sábado, la selección abrió su participación con una contundente victoria sobre Australia por 36-0 y luego superó a Francia por 24-19. El cierre de la fase de grupos, no obstante, trajo una derrota ante España por 31-26, resultado que no impidió el avance a las instancias decisivas.

El inicio de la final mostró a Luciano González Rizzoni en gran forma, desbordando por la banda izquierda y superando a dos rivales antes de anotar el primer try del partido. Poco después, un error de Santiago Mare permitió el empate parcial con el try de Donavan Don. La reacción argentina no se hizo esperar: tras la salida, González recuperó la ovalada y asistió a Marcos Moneta, quien estableció el 14-7. El Rayo también amplió la ventaja con una notable jugada individual que le permitió conseguir su segundo try, aunque Sonwabo Sokoyi respondió de inmediato para el equipo sudafricano.

La alineación titular de Los Pumas 7’s en la final estuvo compuesta por Matteo Graziano, Santiago Vera Feld, Santiago Álvarez, Pedro De Haro, Santiago Mare, Luciano González y Marcos Moneta.

TODAS LAS MEDALLAS QUE LOGRARON LOS PUMAS 7 EN EL ÚLTIMO TIEMPO

Oro (12): Los Ángeles 2004, San Diego 2009, Vancouver 2022, Hamilton 2023, Vancouver 2023, Londres 2023, Ciudad del Cabo 2023, Perth 2024, Vancouver 2024, Perth 2025, Vancouver 2025 y Hong Kong 2025.

Plata (17): Santiago de Chile y Singapur 2002, Cardiff 2003, Hong Kong y Singapur 2004, Wellington y Los Ángeles 2005, George 2006, Ciudad del Cabo 2016, Ciudad del Cabo y Las Vegas 2018, Málaga 2022, Los Ángeles 2023, Singapur 2023, Toulouse 2023, Dubai 2023, Madrid 2024 y Ciudad del Cabo 2025.

Bronce (23): París 2000, Durban 2001, Mar del Plata 2002, Dubai y Londres 2004, George y Londres 2005, Singapur 2006, Edimburgo 2007, George y Londres 2008, George, Wellington y Adelaida 2009, George, Adelaida y Londres 2010, Sydney 2018, Dubai I y II 2021, Sevilla 2022, Dubai 2024 y Singapur 2025.