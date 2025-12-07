Deportes

Los mejores memes tras la consagración de Lando Norris: de la maniobra ante Tsunoda al “murió la F1″ que fue viral

El británico terminó tercero el GP de Abu Dhabi y le alcanzó para conquistar su primer título en la Máxima a pesar de que Verstappen ganó la carrera en Medio Oriente

*La maniobra de Norris a Tsunoda que se hizo viral

La consagración de Lando Norris como campeón del mundo de Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi no solo provocó repercusiones deportivas. El episodio entre el británico y el japonés Yuki Tsunoda se convirtió en el centro de atención en redes sociales, donde los fanáticos respondieron con memes y análisis sobre el sorpresivo adelantamiento que marcó una parte decisiva de la carrera y le dio la corona 2025 tras vencer a Max Verstappen por dos puntos en el campeonato (423 a 421).

Desde el momento del ingreso a boxes, Norris inició una recuperación que lo llevó del noveno puesto al tercer lugar. Uno de los momentos más comentados ocurrió en la vuelta 23 cuando necesitó superar a Tsunoda, quien defendía la posición como parte de la estrategia para favorecer a su compañero de Red Bull y mantener vivas sus chances en el campeonato. El piloto japonés, sin embargo, no pudo contener al ignlés luego de varias maniobras defensivas antes de ser superado por el exterior, lo que desató una ola de comentarios y especulaciones entre los aficionados.

En redes sociales, el foco de los comentarios no solo recayó sobre la maniobra en sí, sino en la actitud de Tsunoda tras dejar pasar al británico. Fanáticos de distintos equipos comenzaron a difundir memes que ironizaban sobre la defensa del japonés y teorías acerca de su situación contractual para 2026, luego de que Red Bull oficializara que el piloto no formará parte del equipo principal en esa temporada.

Publicaciones en la red comparaban al piloto japonés con cerraduras que daban poca seguridad y distintas escenas para ironizar sobre la secuencia vivida en el trazado de Medio Oriente. Las redes reprodujeron frases como “La defensa de Tsunoda duró menos que una historia de Instagram”, y capturas donde el británico ejecutó el adelantamiento también fueron acompañadas de ediciones humorísticas cosechando cientos de interacciones en minutos.

Una vez que se terminó la competencia en el circuito de Yas Marina, en las redes se hizo tendencia “Murió la F1″. Fueron varios los fanáticos de la Máxima los que mostraron su descontento por el título que logró el británico a bordo del McLaren, su primero en su joven carrera en la categoría.

“El peor campeón de la historia”, escribió un seguidor en X (antes Twitter). Otro, fue un poco más allá en su análisis tras la conquista del campeonato en manos de Norris. “Demostró que sin Mclaren no es nada. Verstappen es el mejor piloto de la historia”, concluyó.

La jornada sumó otros nombres a la tendencia de los memes. Charles Leclerc, piloto de Ferrari, fue protagonista de comentarios por su intento de superar a Norris. Si el piloto del Cavalino Rampante lo superaba y acababa tercero, Max Verstappen podría haber revalidado el título. Incluso la actuación del argentino Franco Colapinto, quien cerró la competencia en los últimos puestos junto a Pierre Gasly para el equipo Alpine, se trasladó al humor en publicaciones que señalaban el difícil presente de la escuadra y las esperanzas de cara al 2026.

El logro de Norris lo convierte en el undécimo británico en coronarse campeón mundial de Fórmula 1, cortando la seguidilla de títulos de Verstappen. Las imágenes del podio, con Oscar Piastri segundo y Fernando Alonso sexto, quedaron parcialmente eclipsadas en la conversación digital por la ola de memes y capturas viralizadas sobre uno de los momentos más discutidos en la competencia final.

Este domingo, al acabar en el 3° lugar del Gran Premio de Abu Dabi, Lando Norris (McLaren), segundo el año pasado, dio un paso al frente y se coronó campeón del mundo de Fórmula 1. Cinco años después de que lo ganase por última vez para el Reino Unido el siete veces ganador Lewis Hamilton.

Los mejores memes tras la consagración de Lando Norris en la F1:

