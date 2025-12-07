La contundente frase de Colapinto tras terminar último en el GP de Abu Dhabi de F1: “Gracias a Dios se terminó la temporada”

*El testimonio de Colapinto

Cansado, frustrado, pero con mejores expectativas para 2026, Franco Colapinto habló luego de terminar último en el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 donde se cerró la temporada.

“Fue un año no muy positivo, pero es parte del proceso y creo que el año que viene va a ser mucho mejor. Estuvimos preparando bien la temporada que viene y con ganas de empezar a laburar ya para eso y olvidarnos de lo que pasó”, contó Colapinto luego de la carrera en diálogo con ESPN.

“Volveré a Argentina unos días y enfocados en la temporada que viene para dar batalla y tener buenos resultados. Tengo ganas de tener un buen año y habrá que laburar mucho para eso”, añadió.

Pero pese a correr con un coche con poco ritmo desde su debut en la séptima fecha del campeonato, valoró el esfuerzo de Alpine: “Es un equipo que no se rindió pese a los malos resultados, eso es muy importante y nos prepara para lo que viene. Hay cosas por mejorar, pero gracias a Dios se terminó esta temporada”, concluyó.

Durante la competencia en Yas Marina Colapinto volvió a esta limitado en cuanto a las prestaciones de un monoplaza con poco ritmo. No obstante, logró superar a su compañero de equipo en los relojes al quedarse con la mejor vuelta entre ambos.

No obstante, la expectativa y el foco de Franco está puesta en la próxima temporada. Luego de unas merecidas vacaciones en Argentina volverá a principios de enero para retomar el trabajo con Alpine.

En Enstone el piloto bonaerense seguirá con el entrenamiento en el simulador y también probarse la butaca en el flamante Alpine A526, que contará con motores, transmisión y suspensión de Mercedes. Además, por ser último en el Campeonato Mundial de Constructores el team galo dispuso de mayor cantidad de horas de ensayo en el túnel de viento.

Para 2026 habrá una nueva F1 con el drástico cambio de reglamento con los autos y neumáticos más chicos, misma potencia en los motores a combustión y eléctricos, reducción de aditamentos aerodinámicos, pero la inclusión de alerones móviles delanteros y combustibles sintéticos. Alpine, por su parte, contará con motores, suspensión y transmisión de Mercedes.

A lo largo de estos 17 Grandes Premios con el team galo, el pilarense le sacó agua a las piedras con un coche que tuvo problemas de transmisión en sus primeras carreras y en el resto del campeonato tuvo inconvenientes con el motor Renault (se despidió este fin de semana) y la aerodinámica. La última mejora que tuvieron ambos coches fue en España, en la novena fecha de un total de 24.

Alpine apunta a salir del fondo en el venidero ejercicio. En cuanto al factor humano, el equipo francés tendrá una buena dupla de pilotos con el potencial demostrado por Franco Colapinto que logró reducir la diferencia con su experimentado compañero, Pierre Gasly. Respecto de lo técnico, hay expectativas para que el nuevo coche pueda tener un salto de calidad.

Luego de 49 días Franco Colapinto volverá a girar sobre un auto de F1 y será con el flamante A526 en los test privados de todos los equipos en Barcelona, que se llevarán a cabo del 26 al 30 de enero. Será la primera vez en acción de los monoplazas con la nueva reglamentación. Luego, en febrero, estarán las pruebas oficiales en Bahréin, del 11 al 13 y del 16 al 18 en el Circuito Internacional de Sakhir.