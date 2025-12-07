El gesto de Colapinto por radio con el equipo y el cálido saludo de su ingeniero en Alpine durante el GP de Abu Dhabi de F1

El "Feliz Navidad" Stuart Barlow, el ingeniero de Franco Colapinto

Antes del inicio del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 en el circuito de Yas Marina, el ambiente tuvo un matiz emotivo para Franco Colapinto y el equipo Alpine. El piloto argentino y su ingeniero de pista, Stuart Barlow, intercambiaron un diálogo de radio que reflejó el buen clima interno pese a los malos resultados por tener el peor auto de la temporada.

El intercambio comenzó desde el muro de boxes (conocido como pit wall) donde el técnico le dijo al corredor: “Eso es, a bandera a cuadros”. Barlow repitió: “Bandera a cuadros”. La secuencia continuó con directrices técnicas y el recordatorio de la última recarga larga de sistemas: “Recarga larga. Apaga por última vez. Recuerda los procedimientos de apagado”.

Luego Barlow saludó a Colapinto y lo hizo con un toque en español: “Bien, entonces un poco más de trabajo que hacer esta temporada y después Feliz Navidad”. El mensaje reflejó el cierre de una etapa, previo al tradicional receso invernal que marca la disciplina.

Franco, por su parte, respondió con un mensaje dedicado al grupo de trabajo: “Si, si. Gracias por este año, chicos. Hicieron un trabajo increíble. Mantener esta motivación alta en los momentos duros. Fue bastante impresionante así que sí, un empujón más. Vamos a por una buena (carrera)”. El piloto reafirmó el esfuerzo colectivo y los desafíos superados durante el calendario.

El gesto de Franco Colapinto con los mecánicos de Alpine

Franco hizo lo que pudo con un auto carente de ritmo. Largó vigésimo y terminó también en el último puesto. Llegó a ubicarse en la posición 15ª, pero no pudo avanzar luego de sus dos detenciones en los boxes: largó con neumáticos duros, le pusieron medios y luego otra vez duros. El único aliciente fue haber marcado en su mejor vuelta un tiempo más bajo que el de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Colapinto se despidió del A525, un auto que careció de competitividad por mermas en la transmisión en sus primeras carreras, aerodinámicas y también con el motor Renault que se despidió de la Máxima. Fue un día histórico para el Rombo y sus históricos impulsores fabricados en la planta de Viry Chatillon.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 marcará un punto de inflexión con la introducción de un reglamento completamente renovado: los monoplazas contarán con neumáticos de menor tamaño, mantendrán la misma potencia tanto en los motores a combustión como en los eléctricos, y experimentarán una reducción de los elementos aerodinámicos. Además, se incorporarán alerones delanteros móviles y combustibles sintéticos, lo que promete transformar la dinámica de la competencia y el desarrollo tecnológico de las escuderías. Alpine apostará por una alianza estratégica al utilizar motores, suspensión y transmisión de Mercedes, una decisión que podría alterar el equilibrio de fuerzas en la parrilla.

Franco Colapinto antes de la última carrera del año en la F1 en el circuito de Yas Marina (REUTERS/Amr Alfiky)

En el cierre de la septuagésima sexta edición del campeonato, Max Verstappen se impuso en el circuito de Yas Marina al volante de su Red Bull, aunque este triunfo no le permitió retener el título mundial. La corona quedó en manos de Lando Norris, quien, a bordo de su McLaren, finalizó en el podio junto a su compañero de equipo, Oscar Piastri. Este desenlace reconfigura el panorama de la Fórmula 1 y eleva las expectativas de cara a la próxima campaña.

La espera para el regreso de la actividad será breve: en 49, los equipos volverán a la pista con los ensayos privados en Barcelona, donde debutarán los autos adaptados al nuevo reglamento. La próxima temporada se presenta como una oportunidad para redefinir estrategias y aspiraciones, generando una expectativa considerable entre los pilotos, especialmente para el argentino Franco Colapinto, quien buscará consolidar su lugar en la máxima categoría del automovilismo.