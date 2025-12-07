Deportes

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Abu Dhabi: sufrió por el ritmo de su Alpine en la despedida del peor auto de la F1

El argentino acabó último en Yas Marina. A partir de ahora, su cabeza estará puesta en 2026 y en poco tiempo volverá a salir a pista con renovadas expectativas

Guardar
Franco Colapinto fue 20º en
Franco Colapinto fue 20º en Agu Dhabi (Crédito: MARIAN CHYTKA / Prensa Alpine F1 Team)

Franco Colapinto resultó vigésimo en el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 donde se corrió la última fecha de la temporada. El piloto de 22 años se despidió de su Alpine A525 que tantos dolores de cabeza le trajo durante el año. El final de este vínculo fue un fiel reflejo de 2025: un auto con poco ritmo que debió padecer el argentino.

Colapinto partió con neumáticos medios y se mantuvo expectante tras el inicio detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien se pasó en una chicana en la segunda vuelta y debió haberle cedido su lugar al bonaerense. Más tarde los comisarios deportivos le aplicaron 5 segundos de penalidad al galo.

A partir del noveno giro Franco avanzó en el clasificador hasta la 17ª colocación por las detenciones en los boxes de otros pilotos. Cinco rondas más tarde el pilarense fue más rápido en los cronos que Gasly ya que marcó 1m30s882 contra 1m31s884. En ese momento el francés entró a boxes y Colapinto se ubicó 16º.

Fue en la vuelta 16ª en la que Franco hizo su primera detención en los boxes y le pusieron neumáticos duros, esos que tardan más en tomar la adherencia (grip) óptima en pista, pero que menos se degradan. Colapinto regresó a pista en la última posición.

La detención en los boxes de Franco Colapinto (F1 TV)

Más tarde el trámite de la carrera para Colapinto y Gasly (también con duros en ese tramo o stint) fue de una vuelta rápida y otra de gestión de neumáticos. Sin embargo, el argentino logró ser más rápido y lo demostró con sus giros en 1m29s652, 1m29s839 y 1m29s849 contra 1m29s885, 1m29s971 y 1m30s131. Ambos se ubicaron 18º y 19º delante de Liam Lawson (Racing Bulls), que cumplió con su paso por los boxes.

Pese a la reducción de la diferencia sobre Gasly, en el giro 36º Colapinto comenzó a perder ritmo y fue superado por con autos con mejores prestaciones: Lewis Hamilton (Ferrari), Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Liam Lawson (Racing Bulls), Kimi Antonelli (Mercedes) y Alex Albon (Williams). En ese momento Franco quedó último.

En la 42ª ronda, Colapinto efectuó otro paso por los boxes y le calzaron gomas medias. Volvió a pista otra vez en el fondo del pelotón y nada pudo hacer con un coche que demostró por qué fue el peor de la temporada y que llevó a que Alpine termine por primera vez en la última posición en la temporada en el Campeonato Mundial de Constructores: fue quinto en 2021, cuarto en 2022 y sexto en 2023 y 2024.

En al final de la competencia Colapinto giró más rápido que Gasly y por caso su crono de 1m28s680 estuvo por abajo del 1m29s511 de su compañero de equipo. Hubo 8/10 entre ambos y Franco buscó limar la diferencia para aprovechar la sanción al galo de 5 segundos, pero no pudo concretarlo.

La segunda detención en los boxes de Franco Colapinto (F1 TV)

Tanto Colapinto como Gasly usaron la misma estrategia de carrera con neumáticos medios, duros y medios otra vez. En cuanto a la telemetría, el argentino se quedó con la vuelta más rápida con 1m27s709 en la vuelta 42ª (segunda con gomas duras) contra 1m27s766 (ronda 46ª) del francés

“Fue un año no muy positivo, pero es parte del proceso y comenzar a trabajar para 2026. Volveré a Argentina unos días y luego habrá que laburar mucho”, contó Colapinto luego de la carrera. “Es un equipo (Alpine) que nunca se rindió, hay cosas por mejorar, pero gracias a Dios se terminó esta temporada”, concluyó.

Colapinto se despidió del A525, un auto que careció de competitividad por mermas en la transmisión en sus primeras carreras, aerodinámicas y también con el motor Renault que se despidió de la Máxima. Fue un día histórico para el Rombo y sus históricos impulsores fabricados en la planta de Viry Chatillon.

Franco Colapinto se despidió del
Franco Colapinto se despidió del A525 (REUTERS/Amr Alfiky)

La carrera en Yas Marina fue ganada por Max Verstappen con su Red Bull, a quien no le alcanzó para revalidar su corona, que quedó en manos de Lando Norris, que con su McLaren completó el podio detrás de su compañero de equipo, Oscar Piastri.

Para 2026 habrá una nueva F1 con el drástico cambio de reglamento con los autos y neumáticos más chicos, misma potencia en los motores a combustión y eléctricos, reducción de aditamentos aerodinámicos, pero la inclusión de alerones móviles delanteros y combustibles sintéticos. Alpine, por su parte, contará con motores, suspensión y transmisión de Mercedes.

Se terminó la 76ª temporada de la F1 y se vienen cortas vacaciones para todos ya que en 49 días volverá la acción con los ensayos privados en Barcelona. Será el estreno de los autos bajo el nuevo reglamento. La próxima temporada será un barajar y dar de nuevo y por eso la expectativa es enorme para todos los pilotos y en especial para el argentino Franco Colapinto.

Temas Relacionados

deportes-internacionalFranco ColapintoFórmula 1Alpine F1 Team

Últimas Noticias

La contundente frase de Colapinto tras terminar último en el GP de Abu Dhabi de F1: “Gracias a Dios se terminó la temporada”

El piloto argentino ya piensa en el 2026 con expectativas de que Alpine tendrá un mejor desempeño frente al cambio de reglamento en la Máxima

La contundente frase de Colapinto

La increíble historia de Lando Norris, el nuevo campeón de la F1 que cortó con el reinado de Verstappen

Es hijo del dueño de una de las 500 mayores fortunas de Inglaterra, pero no perdió la humildad y disfruta de ayudar a los mecánicos. En Abu Dhabi, logró cumplir el sueño de su vida en el automovilismo

La increíble historia de Lando

Así quedó la tabla de títulos de la Fórmula 1 tras la histórica coronación de Lando Norris y McLaren

El piloto británico terminó en el 3° puesto del GP de Abu Dhabi y celebró el primer campeonato de su carrera

Así quedó la tabla de

Lando Norris se consagró campeón de la Fórmula 1 tras ser tercero en el GP de Abu Dhabi: Colapinto terminó en el último puesto

Pese a que Max Verstappen ganó la carrera, el británico de McLaren se aseguró el título al subirse al podio. Alpine cerró el año con una actuación decepcionante y sus dos corredores finalizaron en el fondo de la grilla

Lando Norris se consagró campeón

Una supercomputadora predijo quién ganará el Mundial 2026 tras el sorteo: cómo le irá a la selección argentina

Luego de la lotería, una empresa de datos deportivos hizo un análisis según la valoración de las selecciones más relevantes que jugarán la Copa del Mundo el próximo año

Una supercomputadora predijo quién ganará
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Sydney Sweeney aconseja a jóvenes

Sydney Sweeney aconseja a jóvenes actores enfrentar el rechazo para triunfar en Hollywood

Matthew Lillard respondió a las críticas de Quentin Tarantino sobre su trabajo actoral: “Eso duele”

¿Al Pacino se casó por primera vez? El anillo que desató rumores y la respuesta del actor

Matthew Perry y la oración que lo llevó a la gloria de la televisión: “Dios, puedes hacer lo que quieras conmigo”

Dakota Johnson reconoció lo difícil que es producir cine: “Tengo una relación de amor-odio con mi trabajo”

INFOBAE AMÉRICA

Art Basel Miami Beach: entretenimiento,

Art Basel Miami Beach: entretenimiento, innovación y futuro al servicio del arte

Cómo funciona la red de sensores inspirada en la naturaleza que refuerza la protección de la biodiversidad

Murió Martin Parr, el fotógrafo que retrató con ironía el consumismo y las vacaciones de masas

El impacto de la sequía en la contaminación: por qué las plantas liberan más gases cuando el clima varía bruscamente

¿Fue África austral un inesperado refugio para los primeros humanos durante miles de años?