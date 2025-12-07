Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Abu Dhabi: sufrió por el ritmo de su Alpine en la despedida del peor auto de la F1

Franco Colapinto fue 20º en Agu Dhabi (Crédito: MARIAN CHYTKA / Prensa Alpine F1 Team)

Franco Colapinto resultó vigésimo en el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 donde se corrió la última fecha de la temporada. El piloto de 22 años se despidió de su Alpine A525 que tantos dolores de cabeza le trajo durante el año. El final de este vínculo fue un fiel reflejo de 2025: un auto con poco ritmo que debió padecer el argentino.

Colapinto partió con neumáticos medios y se mantuvo expectante tras el inicio detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien se pasó en una chicana en la segunda vuelta y debió haberle cedido su lugar al bonaerense. Más tarde los comisarios deportivos le aplicaron 5 segundos de penalidad al galo.

A partir del noveno giro Franco avanzó en el clasificador hasta la 17ª colocación por las detenciones en los boxes de otros pilotos. Cinco rondas más tarde el pilarense fue más rápido en los cronos que Gasly ya que marcó 1m30s882 contra 1m31s884. En ese momento el francés entró a boxes y Colapinto se ubicó 16º.

Fue en la vuelta 16ª en la que Franco hizo su primera detención en los boxes y le pusieron neumáticos duros, esos que tardan más en tomar la adherencia (grip) óptima en pista, pero que menos se degradan. Colapinto regresó a pista en la última posición.

La detención en los boxes de Franco Colapinto (F1 TV)

Más tarde el trámite de la carrera para Colapinto y Gasly (también con duros en ese tramo o stint) fue de una vuelta rápida y otra de gestión de neumáticos. Sin embargo, el argentino logró ser más rápido y lo demostró con sus giros en 1m29s652, 1m29s839 y 1m29s849 contra 1m29s885, 1m29s971 y 1m30s131. Ambos se ubicaron 18º y 19º delante de Liam Lawson (Racing Bulls), que cumplió con su paso por los boxes.

Pese a la reducción de la diferencia sobre Gasly, en el giro 36º Colapinto comenzó a perder ritmo y fue superado por con autos con mejores prestaciones: Lewis Hamilton (Ferrari), Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Liam Lawson (Racing Bulls), Kimi Antonelli (Mercedes) y Alex Albon (Williams). En ese momento Franco quedó último.

En la 42ª ronda, Colapinto efectuó otro paso por los boxes y le calzaron gomas medias. Volvió a pista otra vez en el fondo del pelotón y nada pudo hacer con un coche que demostró por qué fue el peor de la temporada y que llevó a que Alpine termine por primera vez en la última posición en la temporada en el Campeonato Mundial de Constructores: fue quinto en 2021, cuarto en 2022 y sexto en 2023 y 2024.

En al final de la competencia Colapinto giró más rápido que Gasly y por caso su crono de 1m28s680 estuvo por abajo del 1m29s511 de su compañero de equipo. Hubo 8/10 entre ambos y Franco buscó limar la diferencia para aprovechar la sanción al galo de 5 segundos, pero no pudo concretarlo.

La segunda detención en los boxes de Franco Colapinto (F1 TV)

Tanto Colapinto como Gasly usaron la misma estrategia de carrera con neumáticos medios, duros y medios otra vez. En cuanto a la telemetría, el argentino se quedó con la vuelta más rápida con 1m27s709 en la vuelta 42ª (segunda con gomas duras) contra 1m27s766 (ronda 46ª) del francés

“Fue un año no muy positivo, pero es parte del proceso y comenzar a trabajar para 2026. Volveré a Argentina unos días y luego habrá que laburar mucho”, contó Colapinto luego de la carrera. “Es un equipo (Alpine) que nunca se rindió, hay cosas por mejorar, pero gracias a Dios se terminó esta temporada”, concluyó.

Colapinto se despidió del A525, un auto que careció de competitividad por mermas en la transmisión en sus primeras carreras, aerodinámicas y también con el motor Renault que se despidió de la Máxima. Fue un día histórico para el Rombo y sus históricos impulsores fabricados en la planta de Viry Chatillon.

Franco Colapinto se despidió del A525 (REUTERS/Amr Alfiky)

La carrera en Yas Marina fue ganada por Max Verstappen con su Red Bull, a quien no le alcanzó para revalidar su corona, que quedó en manos de Lando Norris, que con su McLaren completó el podio detrás de su compañero de equipo, Oscar Piastri.

Para 2026 habrá una nueva F1 con el drástico cambio de reglamento con los autos y neumáticos más chicos, misma potencia en los motores a combustión y eléctricos, reducción de aditamentos aerodinámicos, pero la inclusión de alerones móviles delanteros y combustibles sintéticos. Alpine, por su parte, contará con motores, suspensión y transmisión de Mercedes.

Se terminó la 76ª temporada de la F1 y se vienen cortas vacaciones para todos ya que en 49 días volverá la acción con los ensayos privados en Barcelona. Será el estreno de los autos bajo el nuevo reglamento. La próxima temporada será un barajar y dar de nuevo y por eso la expectativa es enorme para todos los pilotos y en especial para el argentino Franco Colapinto.