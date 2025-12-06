Deportes

Messi busca su primera MLS ante su “bestia negra”: la llamativa racha de Thomas Müller en los mano a mano que el argentino intentará romper

La Pulga y el delantero alemán son las figuras del Inter Miami y Vancouver Whitecaps, aspirantes a quedarse con la corona máxima del fútbol de Estados Unidos

El Inter Miami de Messi
El Inter Miami de Messi y el Vancouver Whitecaps de Müller jugarán la final de la MLS

La inminente final de la Major League Soccer (MLS) Cup 2025 captó la atención internacional por el esperado reencuentro entre Lionel Messi y Thomas Müller, dos figuras que marcaron la última década del fútbol mundial. El duelo entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps no solo definirá al campeón de la liga estadounidense, sino que también renovará una rivalidad histórica, alimentada por una serie de enfrentamientos previos en los que el alemán ha salido victorioso en la mayoría de las ocasiones. La cita está programada para el sábado 6 de diciembre a las 16:30 (hora argentina) en el Chase Stadium, donde ambos astros serán protagonistas centrales de una final que promete máxima tensión y espectáculo.

En la antesala del partido, una frase de Müller se viralizó tras la conquista del título de la Conferencia Oeste por parte de los Whitecaps. El delantero, que se incorporó al club canadiense en agosto tras 25 años en el Bayern Múnich, lanzó una advertencia en tono de broma dirigida a Messi: “Te cazaré de nuevo”.

Esta declaración, que acaparó los flashes en las redes sociales, reavivó el recuerdo de los diez duelos previos entre ambos, en los que Müller logró siete victorias, incluyendo la recordada derrota por 8-2 del Barcelona ante el Bayern y la final del Mundial de Brasil 2014, cuando Alemania venció a Argentina por 1-0 en el Maracaná. Las tres victorias de Messi se produjeron en dos amistosos de selecciones (1-0 en 2010 y 3-1 en 2012) y en la semifinal de la Champions League 2015, cuando el elenco Culé derrotó a los Bávaros por 3-0 en el Camp Nou. Cabe destacar que el germano mantiene una racha de cuatro triunfos al hilo sobre el rosarino. Las últimas dos se concretaron en su paso por el París Saint-Germain.

Los duelos manos a manos
Los duelos manos a manos entre Lionel Messi y Thomas Muller, con un claro dominio del alemán (@MLS)

Müller, de 36 años, intentó restar dramatismo al duelo personal, aunque reconoció la trascendencia del enfrentamiento: “Contra Messi las cosas suelen salir bien a nivel resultados. No es Messi contra Müller, es Miami contra Whitecaps. Quizás ellos dependen un poco más de él de lo que este equipo depende de mí, porque somos un grupo tan bueno... ¿Entienden lo que digo, no?”.

El alemán también elogió a su rival y al equipo de Florida: “Disfruto de ver a Messi jugar, pienso que Miami es un equipo realmente fuerte. Vimos que derrotó a New York en una forma muy fuerte. Es una gran final, una final que deseaba. Creo que es importante para todo el mundo”. Subrayó el atractivo global del partido al afirmar: “Lo bueno no es solo jugar contra el mejor jugador que jugó nuestro deporte y que sigue haciéndolo, sino que, creo, cuando tienes un duelo como este, más gente te ve”.

Añadió que “es una final de la MLS Cup. Pero si se juega con estos grandes jugadores y nombres del fútbol mundial, entonces es un poco más emocionante para más gente en el mundo. Así que es una situación perfecta para todos los involucrados”.

La provocación de Thomas Müller a Lionel Messi en la previa de la final en la MLS

El camino hacia la final estuvo marcado por actuaciones contundentes de ambos equipos. Inter Miami aseguró su lugar tras imponerse 5-1 sobre New York City FC en la final de la Conferencia Este, con goles de Tadeo Allende, Telasco Segovia y Mateo Silvetti, además de una asistencia de Messi.

Por su parte, Vancouver Whitecaps venció 3-1 como visitante a San Diego FC en la final de la Conferencia Oeste, con un doblete de Brian White y un autogol del arquero Pablo Sisniego, quien fue expulsado en los minutos finales. Este triunfo permitió al equipo dirigido por Jesper Sørensen alcanzar su primera final de la MLS Cup, tras conquistar también el Campeonato Canadiense y disputar la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF en la misma temporada.

El partido decisivo se disputará el sábado 6 de diciembre a las 14:30 ET (16:30 en Argentina) en el Chase Stadium, con Lionel Messi y Thomas Müller como protagonistas estelares. La expectativa es máxima, no solo por el título en juego, sino por el atractivo de ver a dos leyendas del fútbol mundial enfrentarse nuevamente en una final.

