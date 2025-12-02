“Te cazaré de nuevo”: la frase de Thomas Müller sobre su “profecía” contra Messi que se volvió viral a horas de la final de la MLS

El delantero alemán le envió una chicana al argentino cuando se sumó a la Liga de Estados Unidos y en las últimas horas cobró notoriedad

La inminente final de la MLS Cup 2025 generó una expectativa inusual por el reencuentro entre Lionel Messi y Thomas Müller, dos figuras que han protagonizado duelos memorables tanto en selecciones como en clubes europeos. El choque entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps no solo definirá al campeón de la liga estadounidense, sino que también renovará una rivalidad entre dos leyendas mundiales que marcó la última década del fútbol internacional.

El enfrentamiento entre Messi y Müller suma un nuevo capítulo a una historia de diez duelos previos, en los que el alemán ha salido victorioso en siete ocasiones, incluyendo incluyendo la derrota por 8-2 del Barcelona y la final del Mundial de Brasil 2014, cuando Alemania venció a Argentina por 1-0 en el Maracaná. Las tres victorias de Messi se produjeron en dos amistosos de selecciones y en la semifinal de la Champions League 2015, cuando el Barcelona derrotó al Bayern Múnich por 3-0 en el Camp Nou.

El historial favorece a Müller, quien recientemente se incorporó a los Vancouver Whitecaps y, al llegar a la liga, lanzó una advertencia en tono de broma dirigida a Messi: “Te cazaré de nuevo”. Estas imágenes se volvieron virales en las últimas horas tras la conquista del alemán del título de la Conferencia Oeste con su equipo.

El Inter Miami de Messi y el Vancouver Whitecaps de Müller jugarán la final de la MLS

En la previa de la final, el delantero de 36 años, quien llegó a la MLS en agosto tras veinticinco años en el Bayern Múnich, no esquivó las comparaciones y, aunque intentó restar dramatismo al duelo personal, dejó declaraciones que encendieron la previa. “Contra Messi las cosas suelen salir bien a nivel resultados. No es Messi contra Müller, es Miami contra Whitecaps. Quizás ellos dependen un poco más de él de lo que este equipo depende de mí, porque somos un grupo tan bueno... ¿Entienden lo que digo, no?”.

El camino hacia la final estuvo marcado por actuaciones contundentes de ambos equipos. Inter Miami aseguró su lugar tras una victoria por 5-1 sobre New York City FC en la final de la Conferencia Este, con goles de Tadeo Allende, Telasco Segovia y Mateo Silvetti, además de una asistencia de Messi. Por su parte, Vancouver Whitecaps se impuso 3-1 como visitante ante San Diego FC en la final de la Conferencia Oeste, con un doblete de Brian White y un autogol del arquero Pablo Sisniego, quien fue expulsado a poco del final. Este triunfo permitió al equipo canadiense, dirigido por Jesper Sørensen, alcanzar su primera final de la MLS Cup tras conquistar también el Campeonato Canadiense y disputar la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF en la misma temporada.

Los diez cruces entre Lionel Messi y Thomas Müller (Transfermarkt)

Müller también elogió a su rival y al equipo de Florida: “Disfruto de ver a Messi jugar, pienso que Miami es un equipo realmente fuerte. Vimos que derrotó a New York en una forma muy fuerte. Es una gran final, una final que deseaba. Creo que es importante para todo el mundo”. El alemán subrayó el atractivo global del partido: “Lo bueno no es solo jugar contra el mejor jugador que jugó nuestro deporte y que sigue haciéndolo, sino que, creo, cuando tienes un duelo como este, más gente te ve”, dijo Müller a la prensa. Añadió que “es una final de la MLS Cup. Pero si se juega con estos grandes jugadores y nombres del fútbol mundial, entonces es un poco más emocionante para más gente en el mundo. Así que es una situación perfecta para todos los involucrados”.

El entrenador de Vancouver, Jesper Sørensen, destacó tras la clasificación la cohesión y disciplina de su plantel: “Trabajar con este grupo ha sido absolutamente increíble para mí como entrenador principal, y al llegar, no sabía mucho sobre el grupo ni sobre los jugadores porque no seguía la MLS tan de cerca. Es un grupo que se lleva bien fuera de la cancha. También quieren trabajar duro, son muy disciplinados y todos están abiertos a recibir entrenamiento y a cómo nos gustaría hacerlo, y todos hacen todo lo que pueden todos los días para esforzarse y están muy motivados”.

Por el lado de Inter Miami, el técnico Javier Mascherano resaltó el compromiso de sus dirigidos: “El mérito es de ellos. Destaco los últimos dos meses; han estado increíbles. Pero el mérito es de los jugadores por convencerse de adónde queríamos llegar. Hemos llegado al final de la temporada con una hermandad dentro del equipo, todos remando en la misma dirección, y la fuerza de un grupo es inquebrantable. Estamos a punto de jugar el partido que soñamos, en casa, con nuestra gente”.

El mediocampista argentino Rodrigo de Paul también valoró el logro ante New York City FC: “Una emoción, una recompensa al esfuerzo, al trabajo, con las ideas claras para hacer historia con este club. La felicidad es inmensa. Cada partido tiene un gran significado e importancia; te prepara para los grandes partidos, y hoy hicimos un partido perfecto”.

El partido decisivo se disputará el sábado 6 de diciembre a las 14:30 ET (16:30 en Argentina) en el Chase Stadium, con Lionel Messi y Thomas Müller como protagonistas estelares. La expectativa es máxima, no solo por el título en juego, sino por el atractivo de ver a dos leyendas del fútbol mundial enfrentarse nuevamente en una final.