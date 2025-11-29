El Inter Miami de Lionel Messi buscará llegar a la final de la MLS ante New York City: hora, TV y formaciones

El partido se podrá ver a través de la plataforma de streaming Apple TV

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Inter Miami y New York City, correspondiente a la final de la Conferencia Este de la MLS.

Las Garzas y The Pigeons se verán las caras este sábado 29 de noviembre, desde las 20, en el Chase Stadium. El árbitro principal será Jon Freemon, mientras que en el VAR estará Michael Radchuk.

Los dirigidos por Javier Mascherano no tuvieron inconvenientes para avanzar de ronda al vapulear por 4-0 en semifinales al FC Cincinnati.

El conjunto de la Gran Manzana, por su parte, arribó a esta instancia tras eliminar por 1-0 a Philadelphia Union, el mejor de la fase regular

Lionel Messi alcanzó un nuevo hito en su carrera al igualar el récord histórico de asistencias en el fútbol mundial con 404 pases de gol durante la victoria 4-0 del Inter Miami sobre Cincinnati . A sus 38 años, el astro rosarino igualó la marca del legendario Ferenc Puskas y sumó su gol número 896 en 1.134 partidos profesionales , lo que consolidó su vigencia y protagonismo en la Major League Soccer (MLS) .

