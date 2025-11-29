Deportes

El Inter Miami de Lionel Messi buscará llegar a la final de la MLS ante New York City: hora, TV y formaciones

Los de Javier Mascherano intentarán cosechar una victoria que les permita clasificar por primera vez a la definición del torneo. Desde las 20, por Apple TV

Horario y dónde ver Inter Miami-New York City:

El partido se podrá ver a través de la plataforma de streaming Apple TV

20.00 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile

19.00 Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)

18.00 Ecuador, Colombia y Perú

17.00 México

13:00 hsHoy

El impactante nuevo récord de Lionel Messi: se convirtió en el máximo asistidor de la historia del fútbol

El astro rosarino completó tres pases gol en el triunfo por 4-0 ante Cincinnati e igualó con 404 asistencias al húngaro Ferenc Puskas

El gol de Lionel Messi en el duelo entre Inter Miami-Cincinnati por las semifinales de la MLS

Lionel Messi alcanzó un nuevo hito en su carrera al igualar el récord histórico de asistencias en el fútbol mundial con 404 pases de gol durante la victoria 4-0 del Inter Miami sobre Cincinnati. A sus 38 años, el astro rosarino igualó la marca del legendario Ferenc Puskas y sumó su gol número 896 en 1.134 partidos profesionales, lo que consolidó su vigencia y protagonismo en la Major League Soccer (MLS).

Leer la nota completa
12:00 hsHoy

¿Cómo llega New York City?

El conjunto de la Gran Manzana, por su parte, arribó a esta instancia tras eliminar por 1-0 a Philadelphia Union, el mejor de la fase regular

11:30 hsHoy

¿Cómo llega el Inter Miami?

Los dirigidos por Javier Mascherano no tuvieron inconvenientes para avanzar de ronda al vapulear por 4-0 en semifinales al FC Cincinnati.

11:01 hsHoy

Probables formaciones:

Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Maximiliano Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez; Tadeo Allende, , Lionel Messi, Mateo Silvetti. DT: Javier Mascherano.

New York City: Matt Freese; Tayvon Gray, Thiago Martins, Justin Haak, Raul Bicalho; Agustín Ojeda, Jonathan Shore, Kevin O’Toole, Hannes Wolf; Maximiliano Moralez y Nicolás Fernández. DT: Pascal Jansen.

10:30 hsHoy

Las Garzas y The Pigeons se verán las caras este sábado 29 de noviembre, desde las 20, en el Chase Stadium. El árbitro principal será Jon Freemon, mientras que en el VAR estará Michael Radchuk.

10:02 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Inter Miami y New York City, correspondiente a la final de la Conferencia Este de la MLS.

Sep 24, 2025; New York,
Sep 24, 2025; New York, NY, New York, NY, USA; Inter Miami forward Lionel Messi (10) runs with the ball defended by New York City FC midfielder Andres Perea (8) and forward Nicolas Fernandez (7) during the second half at Citi Field. Mandatory Credit: Mark Smith-Imagn Images

