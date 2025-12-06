La respuesta de Austria tras el error viral en las redes sociales con el escudo de la selección argentina

La selección de Austria compartirá el Grupo J con Argentina (REUTERS/Elisabeth Mandl)

La FIFA confirmó los días, horarios y las sedes de todos los partidos del Mundial 2026 que organizarán Estados Unidos, México y Canadá de manera conjunta. Cada selección fue compartiendo en sus redes sociales la noticia con la información correspondiente de su equipo y Austria dio a conocer su fixture del Grupo J, el cual comparte con Argentina, Argelia y Jordania.

Luego de su controversial publicación al conocer a sus rivales en la Copa del Mundo, en la que subió una versión antigua del escudo de la AFA, la Asociación Austríaca de Fútbol (OFB en sus siglas) enmendó su error y esta vez sí publicó el logo de la Asociación del Fútbol Argentino actualizado con las tres estrellas correspondientes a los títulos mundiales.

La cuenta de la Asociación Austríaca de Fútbol publicó de manera correcta el escudo de la AFA, con las tres estrellas correspondientes (@OFB)

“Que empiece la fiesta”, comentó la OFB en sus perfiles sociales junto a un póster del Grupo J, el cual integra con Argentina, Argelia y Jordania. El detalle que no pasó inadvertido entre los usuarios es que se publicó la versión anterior del escudo de la AFA, con dos estrellas.

Esta imagen se hizo viral en las distintas plataformas con comentarios alusivos al “error” por haber diseñado un afiche sin la tercera estrella que obtuvo la Argentina luego de consagrarse campeona del mundo en Qatar 2022, de la mano de Lionel Messi y compañía tras vencer por penales a Francia en la final. De inmediato, los usuarios de X (ex Twitter) e Instagram comenzaron a responder la publicación informando la omisión del título y exigieron que lo modifiquen. Antes de la gesta en tierras árabes, la Albiceleste había conseguido dos títulos del mundo en 1978 y 1986.

La selección de Austria debutará el 16 de junio en la Copa del Mundo ante Jordania en el San Francisco Bay Area Stadium a la 1 de la madrugada (hora Argentina). El lunes 22 será el turno de enfrentar a la Albiceleste desde las 14, en Dallas, y el sábado 27, a las 23, cerrará la primera fase ante Jordania.

La Asociación Austríaca de Fútbol subió al póster del Grupo J el escudo de la selección argentina con dos estrellas

Luego de realizarse el sorteo de los grupos del Mundial, Respecto a los rivales, Ralf Rangnick, director técnico de la selección de Austria, admitió que el mayor reto será enfrentar a la Albiceleste: “Argentina es el rival más difícil que nos podía tocar del bombo 1, sin dudas. Ganaron la Copa del Mundo hace tres años y además clasificaron en una forma muy dominante”.

En relación a la identidad futbolística del elenco europeo, Rangnick enfatizó el valor del trabajo colectivo: “La clave de Austria es el espíritu de equipo, lo hemos mostrado en partidos importantes ante rivales top, mostramos que podemos estar a su nivel y derrotarlos”, afirmó. El entrenador insistió en que su selección mantendrá su filosofía de juego independientemente del adversario, tal como lo hizo durante la fase de clasificación.

Finalmente, Rangnick dedicó palabras de admiración a Lionel Messi, figura central de la selección argentina. El técnico expresó: “Es uno de los mejores, o el mejor que he visto. Honestamente, pensé que el Mundial de Qatar iba a ser su último, pero con Leo no sabes qué puede suceder. La verdad es muy bueno jugar contra él”.

El equipo dirigido por Ralf Rangnick aseguró su boleto directo al Mundial tras sumar 19 puntos en ocho partidos, con seis victorias, un empate y una derrota. Durante la fase clasificatoria, Austria anotó 22 goles y solo recibió cuatro, superando a Bosnia-Herzegovina, que deberá buscar su lugar en el torneo a través del Repechaje Intercontinental. En la última jornada, un empate en casa frente a Bosnia bastó para sellar la clasificación, gracias a la ventaja acumulada en la tabla.