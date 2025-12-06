Deportes

La respuesta de Austria tras el error viral en las redes sociales con el escudo de la selección argentina

La Asociación Austríaca de Fútbol (OFB) dio a conocer su fixture en el Mundial y remendó un detalle erróneo que no pasó inadvertido tras el sorteo

Guardar
La selección de Austria compartirá
La selección de Austria compartirá el Grupo J con Argentina (REUTERS/Elisabeth Mandl)

La FIFA confirmó los días, horarios y las sedes de todos los partidos del Mundial 2026 que organizarán Estados Unidos, México y Canadá de manera conjunta. Cada selección fue compartiendo en sus redes sociales la noticia con la información correspondiente de su equipo y Austria dio a conocer su fixture del Grupo J, el cual comparte con Argentina, Argelia y Jordania.

Luego de su controversial publicación al conocer a sus rivales en la Copa del Mundo, en la que subió una versión antigua del escudo de la AFA, la Asociación Austríaca de Fútbol (OFB en sus siglas) enmendó su error y esta vez sí publicó el logo de la Asociación del Fútbol Argentino actualizado con las tres estrellas correspondientes a los títulos mundiales.

La cuenta de la Asociación
La cuenta de la Asociación Austríaca de Fútbol publicó de manera correcta el escudo de la AFA, con las tres estrellas correspondientes (@OFB)

“Que empiece la fiesta”, comentó la OFB en sus perfiles sociales junto a un póster del Grupo J, el cual integra con Argentina, Argelia y Jordania. El detalle que no pasó inadvertido entre los usuarios es que se publicó la versión anterior del escudo de la AFA, con dos estrellas.

Esta imagen se hizo viral en las distintas plataformas con comentarios alusivos al “error” por haber diseñado un afiche sin la tercera estrella que obtuvo la Argentina luego de consagrarse campeona del mundo en Qatar 2022, de la mano de Lionel Messi y compañía tras vencer por penales a Francia en la final. De inmediato, los usuarios de X (ex Twitter) e Instagram comenzaron a responder la publicación informando la omisión del título y exigieron que lo modifiquen. Antes de la gesta en tierras árabes, la Albiceleste había conseguido dos títulos del mundo en 1978 y 1986.

La selección de Austria debutará el 16 de junio en la Copa del Mundo ante Jordania en el San Francisco Bay Area Stadium a la 1 de la madrugada (hora Argentina). El lunes 22 será el turno de enfrentar a la Albiceleste desde las 14, en Dallas, y el sábado 27, a las 23, cerrará la primera fase ante Jordania.

La Asociación Austríaca de Fútbol
La Asociación Austríaca de Fútbol subió al póster del Grupo J el escudo de la selección argentina con dos estrellas

Luego de realizarse el sorteo de los grupos del Mundial, Respecto a los rivales, Ralf Rangnick, director técnico de la selección de Austria, admitió que el mayor reto será enfrentar a la Albiceleste: “Argentina es el rival más difícil que nos podía tocar del bombo 1, sin dudas. Ganaron la Copa del Mundo hace tres años y además clasificaron en una forma muy dominante”.

En relación a la identidad futbolística del elenco europeo, Rangnick enfatizó el valor del trabajo colectivo: “La clave de Austria es el espíritu de equipo, lo hemos mostrado en partidos importantes ante rivales top, mostramos que podemos estar a su nivel y derrotarlos”, afirmó. El entrenador insistió en que su selección mantendrá su filosofía de juego independientemente del adversario, tal como lo hizo durante la fase de clasificación.

Finalmente, Rangnick dedicó palabras de admiración a Lionel Messi, figura central de la selección argentina. El técnico expresó: “Es uno de los mejores, o el mejor que he visto. Honestamente, pensé que el Mundial de Qatar iba a ser su último, pero con Leo no sabes qué puede suceder. La verdad es muy bueno jugar contra él”.

El equipo dirigido por Ralf Rangnick aseguró su boleto directo al Mundial tras sumar 19 puntos en ocho partidos, con seis victorias, un empate y una derrota. Durante la fase clasificatoria, Austria anotó 22 goles y solo recibió cuatro, superando a Bosnia-Herzegovina, que deberá buscar su lugar en el torneo a través del Repechaje Intercontinental. En la última jornada, un empate en casa frente a Bosnia bastó para sellar la clasificación, gracias a la ventaja acumulada en la tabla.

Temas Relacionados

Selección de AustriaSelección ArgentinaMundial 2026deportes-argentina

Últimas Noticias

Con Messi como titular, Inter Miami vence a Vancouver Whitecaps en la final de la MLS

Las Garzas se imponen en Florida por 1-0 gracias al gol en contra de Édier Ocampo y se acercan a su primer campeonato local de su historia. Televisa Apple TV

Con Messi como titular, Inter

La desafiante frase de Verstappen contra Norris y McLaren antes de definir el título de la F1: “No tengo nada que perder”

El neerlandés de Red Bull se quedó con la pole en el Gran Premio de Abu Dhabi y le metió presión a sus rivales en la definición de la categoría

La desafiante frase de Verstappen

FIFA confirmó el fixture completo del Mundial 2026: días, horarios y sedes de todos los partidos

Se publicó el cronograma oficial para la fase de grupos y el resto de la competición

FIFA confirmó el fixture completo

Los Pumas terminaron primeros en su grupo y clasificaron a las semifinales del Seven de Ciudad del Cabo

El equipo argentino se recuperó de los malos resultados que obtuvo en Dubái y buscará meterse en la final. El domingo jugará con Fiji a las 7:44

Los Pumas terminaron primeros en

La curiosa crítica de Gasly a Alpine de cara a la última carrera: “Hagan lo que hagan los demás, nosotros haremos lo contrario”

Tras quedar en los últimos puesto en la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi, el experimentado piloto francés soltó una peculiar reflexión sobre las planificaciones del equipo

La curiosa crítica de Gasly
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Escándalo con Bonnie Blue en

Escándalo con Bonnie Blue en Indonesia: la estrella de OnlyFans fue detenida junto a 17 hombres en Bali

Diez detalles ocultos en ‘Stranger Things 5′ que conectan el universo creado por los hermanos Duffer

‘Camp Rock 3’ lanza su primer tráiler con los Jonas Brothers y con la puerta abierta a la vuelta de Demi Lovato

Ashton Kutcher sorprendió a sus fans: se convirtió en cinturón negro de jiu-jitsu a los 47 años

Así fue el encuentro del papa León XIV con Roberto Benigni, protagonista de “La vida es bella”, una de sus películas favoritas

INFOBAE AMÉRICA

Salvador Nasralla denunció “errores graves”

Salvador Nasralla denunció “errores graves” en más de 5.000 actas y exigió al CNE “una revisión minuciosa” en Honduras

El arte latinoamericano brilla en Art Basel Miami Beach con fuerte presencia de artistas, galerías y coleccionistas

Así fue el encuentro del papa León XIV con Roberto Benigni, protagonista de “La vida es bella”, una de sus películas favoritas

Zelensky dijo que mantuvo una conversación “constructiva” con los enviados de EEUU sobre el plan de paz de Trump para Ucrania

Quién fue Gregory Natal, el joven que con su muerte marcó para siempre a Cyndi Lauper y dio sentido a “True Colors”