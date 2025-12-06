Deportes

La publicación de Austria tras conocer a sus rivales del Mundial: el particular detalle sobre Argentina que se hizo viral

La asociación que regula el fútbol en el país europeo se expresó en redes sociales luego del sorteo, donde quedó en el Grupo J con la Albiceleste, Argelia y Jordania

La selección de Austria será rival de la Argentina en el Grupo J del Mundial 2026 (REUTERS/Lisa Leutner)

El sorteo de los grupos del Mundial 2026 estableció que la selección argentina, que defenderá el título obtenido en Qatar 2022, deba enfrentarse con Austria, Argelia y la debutante Jordania en la primera fase del certamen que se desarrollará a partir del 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

Luego de que el azar determinara los cruces de la etapa inicial, que estará compuesta por 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro integrantes, la cuenta de la Asociación Austríaca de Fútbol (OFB en sus siglas) hizo mención al evento que tuvo lugar en Washington DC. “Que empiece la fiesta”, comentó junto a un póster del Grupo J, el cual integra con Argentina, Argelia y Jordania. El detalle que no pasó inadvertido en las redes sociales es que se publicó la versión anterior del escudo de la AFA, con dos estrellas.

Esta imagen se hizo viral en las distintas plataformas con comentarios alusivos al “error” por haber diseñado un afiche sin la tercera estrella que obtuvo la Argentina luego de consagrarse campeona del mundo en Qatar 2022, de la mano de Lionel Messi y compañía tras vencer por penales a Francia en la final. De inmediato, los usuarios de la cuenta X (ex Twitter) comenzaron a responder la publicación informando la omisión del título y exigieron que lo modifiquen. Antes de la gesta en tierras árabes, la Albiceleste había conseguido dos títulos del mundo en 1978 y 1986.

El afiche que publicó la Asociación Austríaca de Fútbol (OFB) con el detalle de las dos estrellas en el escudo de la AFA (@oefb1904)

Luego de realizarse el sorteo de los grupos del Mundial, Respecto a los rivales, Ralf Rangnick, director técnico de la selección de Austria, admitió que el mayor reto será enfrentar a la Albiceleste: “Argentina es el rival más difícil que nos podía tocar del bombo 1, sin dudas. Ganaron la Copa del Mundo hace tres años y además clasificaron en una forma muy dominante”.

En relación a la identidad futbolística del elenco europeo, Rangnick enfatizó el valor del trabajo colectivo: “La clave de Austria es el espíritu de equipo, lo hemos mostrado en partidos importantes ante rivales top, mostramos que podemos estar a su nivel y derrotarlos”, afirmó. El entrenador insistió en que su selección mantendrá su filosofía de juego independientemente del adversario, tal como lo hizo durante la fase de clasificación.

Finalmente, Rangnick dedicó palabras de admiración a Lionel Messi, figura central de la selección argentina. El técnico expresó: “Es uno de los mejores, o el mejor que he visto. Honestamente, pensé que el Mundial de Qatar iba a ser su último, pero con Leo no sabes qué puede suceder. La verdad es muy bueno jugar contra él”.

El equipo dirigido por Ralf Rangnick aseguró su boleto directo al Mundial tras sumar 19 puntos en ocho partidos, con seis victorias, un empate y una derrota. Durante la fase clasificatoria, Austria anotó 22 goles y solo recibió cuatro, superando a Bosnia-Herzegovina, que deberá buscar su lugar en el torneo a través del Repechaje Intercontinental. En la última jornada, un empate en casa frente a Bosnia bastó para sellar la clasificación, gracias a la ventaja acumulada en la tabla.

