La fuerte patada de Cubas a Messi en la final de la MLS entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps: el antecedente

El jugador de Vancouver Whitecaps recibió la tarjeta amarilla tras cometer una dura infracción contra el astro de Inter Miami

En una final disputada y pareja en el Chase Stadium entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps en la que el equipo de Javier Mascherano se impuso 3-1 y logró consagrarse campeón de la MLS, Lionel Messi tuvo otro cruce en el campo con Andrés Cubas, quien le dio una fuerte patada al capitán argentino.

Corría el minuto 73 del encuentro, con el marcador en favor del conjunto local, cuando Cubas intentó recuperar la pelota, pero llegó tarde e impactó de lleno contra el tobillo izquierdo de Messi. El astro rosarino quedó tendido en el césped mientras el árbitro Drew Fischer le mostraba la tarjeta amarilla al jugador de la selección de Paraguay.

Al instante, Rodrigo De Paul se puso cara a cara con el árbitro reclamando la expulsión de Cubas, pero no hubo revisión de VAR y la decisión se mantuvo. Minutos después, el futbolista de 29 años surgido de Boca Juniors fue reemplazado por el canadiense Kenji Cabrera.

La conexión argentina le devolvió la ventaja a las Garzas ante Vancouver Whitecaps

No fue un gran partido para Cubas, ya que no tuvo gravitación en la final de la Major League Soccer y encima cometió un grave error al perder la pelota con Messi en la jugada del gol de De Paul que significó el 2-1 para Inter Miami. Luego de recuperar el balón, la Pulga asistió de manera brillante a su compañero en la selección argentina.

Cabe recordar que Messi y Cubas han tenido algunos encontronazos dentro de la cancha en otros partidos de la temporada. Por ejemplo, el 25 de abril pasado, en el duelo de ida de la semifinal de la Concachampions, el rosarino fue víctima de muchas infracciones ante los Whitecaps, pero pero fue la del ex jugador Boca Juniors la que más lo enojó. Sobre la media de partido, el mediocampista argentino nacionalizado paraguayo lo tomó de la camiseta y le cruzó la pierna abajo cuando iba a patear. Automáticamente el rosarino se dio vuelta, lo encaró y le dijo una serie de cosas enojado. El tenso diálogo se mantuvo durante varios segundos.

“Son cosas del partido. Se enojó por una falta. Pero, nada, son cosas del momento, que uno está con las revoluciones a full en el partido. Sabemos la clase de jugador, y competitivo, que es Messi, y siempre quiere estar en todo. Son cosas que quedan ahí. Contentos por el partido que pudimos hacer”, dijo tras el compromiso Cubas en declaraciones que reprodujo ESPN.

Lionel Messi fue nuevamente la figura del Inter Miami con dos asistencias en la final de la MLS ante Vancouver Whitecaps (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

Lo concreto es que más allá del nuevo altercado en la cancha, Inter Miami pudo ser campeón por primera vez de la MLS con actuaciones sobresalientes de Lionel Messi, su capitán, quien convirtió 35 goles en la temporada, con 23 asistencias, siendo el líder en ambas tablas.

El global de su camino, Leo contabiliza 896 gritos y 407 asistencias en los 1137 partidos como profesional que tuvo en toda su carrera entre Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 partidos), PSG (32 goles y 34 asistencias en 75 partidos), la selección argentina (115 goles y 61 asistencias en 196 partidos) e Inter Miami (77 goles y 43 asistencias en 88 partidos).