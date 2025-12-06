La desafiante frase de Verstappen contra Norris y McLaren antes de definir el título de la F1: “No tengo nada que perder”

Max Verstappen se quedó con la pole en Yas Marina, mientras que Lando Norris y Oscar Piastri largarán 2° y 3°, respectivamente (REUTERS/Jakub Porzycki)

La definición del título de Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dabi se presenta como un duelo de alta tensión entre Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri. El piloto de Red Bull se quedó con la pole position en Yas Marina y elevó la presión sobre los hombres de McLaren, más allá de que el británico tiene una ventaja de 12 puntos y solo necesita terminar en el podio para asegurar el campeonato. El neerlandés, fiel a su estilo, lanzó desafiantes frases contra sus rivales en la antesala de la carrera, además de hablar sobre hipotéticas estrategias.

Luego de asegurarse el primer puesto en la grilla de salida con una vuelta extraordinaria, que le valió para dejar a Norris segundo y Piastri tercero, Verstappen reconoció que su capacidad para rendir bajo presión fue clave para lograr la pole. “Me sentí realmente bien y, por supuesto, hubo bastante presión al intentar hacerlo lo mejor posible”, destacó.

Inmediatamente, realizó una comparación con la histórica definición de 2021, cuando venció a Lewis Hamilton en una lucha inolvidable. “Probablemente, me sentí similar a la clasificación de 2021; aquí también tuve una clasificación muy buena. Pero me gusta. Cuando la presión es máxima o cuando realmente necesitas rendir al máximo, normalmente lo hago porque disfruto de ese aspecto”, argumentó el neerlandés, según informó el portal especializado The Race.

No conforme con esto, Verstappen optó por dejarle un mensaje directo a sus rivales por el título y lanzó una desafiante reflexión: no descartó la posibilidad de influir en la dinámica de la carrera si la situación lo requiere y aseguró que él no tiene tantas obligaciones como los McLaren. “A por todas. No tengo nada que perder. Así que, por supuesto, voy a intentar ganar la carrera. Voy a defender. Si necesito atacar, atacaré, porque ¿qué puede pasar? O eres segundo o tercero, o ganas. Eso sería fantástico”, afirmó el piloto de Red Bull según replicó el mencionado portal especializado.

*El compacto de la clasificación del GP de Abu Dhabi

Cabe recordar que Lando Norris, que tiene 12 puntos de ventaja, se convertirá por primera vez campeón de la F1 si queda por delante de sus dos competidores, sin importar otro resultado. Además, también se coronará si finaliza dentro del podio. Por su parte, Max Verstappen, pese a que hay otras combinaciones, necesita ganar en Yas Marina y esperar que el británico finalice cuarto o peor.

Medios especializados recordaron inmediatamente el escenario de la definición de 2016. Lewis Hamilton se quedó con la pole e intentó ralentizar a su entonces compañero de equipo en Mercedes, Nico Rosberg, para exponerlo a los ataques de otros pilotos y así consagrarse campeón. Sin embargo, Verstappen subrayó que las condiciones actuales son distintas: el diseño del circuito cambió y los neumáticos son más robustos, lo que dificulta replicar aquella estrategia. “Siento que ahora te remolcan mucho más, por lo que probablemente no sea tan fácil hacer algo así”, explicó Max, quien también señaló que los monoplazas actuales permiten menos margen para maniobras de ese tipo.

En la parrilla, Norris partirá junto a Verstappen en la primera fila, mientras que Oscar Piastri, tercer contendiente al título, arrancará justo detrás. El australiano necesitaría adelantar a Lando y ganar la carrera para mantener vivas sus opciones, lo que añade una capa de complejidad a la estrategia de equipo. Detrás de ellos, pilotos como George Russell, Charles Leclerc y Fernando Alonso podrían desempeñar un papel relevante en el desarrollo de la prueba.

El británico de Mercedes anticipó que el hombre de Red Bull podría optar por ralentizar el ritmo para complicar la carrera de Norris y Piastri, y consideró que esta táctica puede ejecutarse sin recurrir a maniobras extremas. “Atrasar al grupo en un circuito urbano, por ejemplo, es algo muy normal. En Singapur, controlas el ritmo y luego intentas ampliar la diferencia en las paradas en boxes, así que no necesitas conducir como un vándalo ni de forma peligrosa para lograrlo”, declaró Russell.

*La notable vuelta de Verstappen para quedarse con la pole en Abu Dhabi

Norris, consciente de la presión y de la necesidad de evitar riesgos innecesarios, manifestó su intención de convertir esa expectativa en una ventaja. “No tiene sentido pensar demasiado. Iré a sentarme con mis chicos y chicas y veré cómo podemos prepararnos mejor para mañana y para cualquier eventualidad. El objetivo sigue siendo intentar ganar la carrera de mañana. Esa sigue siendo nuestra mentalidad”, declaró Norris.

A su vez, el británico subrayó la dificultad de gestionar la presión y las múltiples agendas en pista: “Sé lo que tengo que hacer, pero nunca es tan simple como decir quédate ahí o haz esto. Cada uno tiene su propia agenda. Así que, como dije, lo único que puedo hacer es concentrarme en mis propias cosas, prepararme lo mejor que pueda y esperar a ver qué pasa”.

El título de la temporada 2025 de la Fórmula 1 se definirá el domingo a partir de las 10:00 (hora argentina). El Gran Premio de Abu Dhabi contará con un total de 58 vueltas.