El singular debate sobre la cantidad de títulos de Messi que se abrió tras ganar la Conferencia Este con el Inter Miami

Lionel Messi ostenta 46 títulos en toda su carrera. Con tres menos lo sigue Dani Alves y completa el podio Andrés Iniesta (40)

Lionel Messi le sumó el pasado sábado un nuevo trofeo a su vitrina de campeón con la conquista de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) tras la victoria del Inter Miami sobre New York City en el Chase Stadium. El argentino, que venía de caer en semifinales de la Concachampions contra Vancouver Whitecaps y en la final de la Leagues Cup ante Seattle Sounder este año, celebró su tercera coronación con las Garzas y se abrió el debate sobre si debe contarse como un título oficial o no, lo que le permitiría alcanzar su 47° estrella personal.

El primero que le restó valor a este logro fue Mahonri Mendoza, Coordinadora Senior de Comunicaciones Internacionales de la MLS, quien confirmó que “el trofeo al Campeón de la Conferencia es un reconocimiento”. Además, aclaró que no otorga clasificación a la Concacaf Champions Cup ni se entregaron medallas a los jugadores, distinción reservada para la final de la MLS Cup. Mendoza subrayó que la copa de conferencia sirve principalmente como acceso a la definición del torneo.

Asimismo, según lo publicado por el estadígrafo Silvio Maverino en El Gráfico, los especialistas internacionales consultados coincidieron en restar peso al trofeo de conferencia. El estadígrafo español Alexis Tamayo (2010MisterChip) afirmó: “Eso no es un título. Y ser el mejor de la temporada regular, tampoco. El título es ganar la MLS Cup”. El periodista argentino Oscar Barnade sostuvo que el único título que debe contarse es el que se definirá ante Vancouver Whitecaps, mientras que el hondureño Reiner Germer consideró que “estos títulos de Conferencia van con un asterisco” y solo la MLS Cup suma al palmarés. El peruano José Pierrend explicó que, aunque se puede considerar un “título”, “nadie se acuerda quien fue campeón del este en el 2003”, y ubicó la MLS Cup como el máximo logro, seguida por la US Open Cup, el Supporter’s Shield y los Conference Championships. El exjugador Alexis Lalas resumió: “Sí, es un título, pero nadie se acuerda de los campeones de conferencia”.

Su último título con Barcelona fue la Copa del Rey 2020/2021 (Foto: Reuters)

Por este motivo, se podría llegar como conclusión de que Messi mantiene 46 títulos en su palmarés, a la espera de la definición de la MLS Cup de este sábado para sumar un nuevo trofeo. Convertido desde hace tiempo en el futbolista más ganador de la historia, Leo sigue con una importante brecha que lo distancia de Dani Alves (43), Andrés Iniesta (40) y Marquinhos (40) en el podio histórico.

El rosarino, en los 778 partidos oficiales que acumuló con el Barcelona, alzó 35 títulos entre 10 Ligas de España, 8 Supercopas de España, 7 Copas del Rey, 4 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes.

Su palmarés a lo largo de la 196 partidos con la selección argentina mayor lo vieron apropiarse de 2 Copas América, 1 Mundial en Qatar durante 2022 y 1 Finalíssima. Pero además se colgó la medalla dorada con la Sub 23 en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y consiguió el Mundial Sub 20 en 2005.

Messi alzando su sexto título con la selección argentina en la Copa América (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

La breve estadía en PSG de 75 presentaciones le alcanzó para sumar otras tres coronas a su vitrina con 2 títulos de la Ligue 1 y 1 Trophée des Champions (Supercopa de Francia).

Leo en la conquista de su última Ligue 1 con París Saint Germain (Foto: Reuteds/Benoit Tessier)

Leo no pudo apoderarse de su tercera copa desde que arribó al fútbol norteamericano, pero podrá lograrlo este sábado cuando enfrente nuevamente a Vancouver Whitecaps. Las Garzas lograron la Eastern Conference, que si bien no cuenta como título oficial, le abrió la puerta a disputar una estrella de campeón absoluto de la MLS. Tras 87 encuentros con Inter Miami, la Pulga se adueñó de la Leagues Cup y la MLS Supporters’ Shield.

El rosarino celebró la MLS Supporters’ Shield con Jordi Alba, Suárez y Busquets (Crédito: Inter Miami CF)

Hay que tener en cuenta que históricamente existió otro debate sobre la Supercopa de España del 2005 en la que el Blaugrana goleó 3-0 la ida al Betis y perdió 1-2 la vuelta. La Pulga, que ya formaba parte del plantel que logró arribar a esa definición, no estuvo en la ida por enfermedad y en la vuelta por decisión del DT Frank Rijkaard. Si bien muchos omiten contarle esa corona a sus estadísticas por no haber sido citado, el argentino fue parte de todo el proceso para llegar a lo más alto del podio.

En el ámbito de Argentina, Leo además le saca 9 títulos de distancia a Ángel Di María (37) y 19 a Nicolás Otamendi y Franco Armani (27), los únicos tres jugadores además de La Pulga que todavía siguen en actividad dentro del Top Ten de futbolistas albicelestes con más coronaciones. Hay que tener presente que el Fideo recientemente sumó un título a su palmarés luego de la decisión de la Liga Profesional darle una copa de campeón de Liga a Rosario Central por ser el club que más puntos sumó en la Tabla Anual.

Además, Lionel Messi tiene pautada otra definición con la selección argentina en marzo del 2026 con la Finalíssima que se programará ante España.

Messi alza el trofeo de conferencia tras ganar el pasado fin de semana la final (Foto: AP/Rebecca Blackwell)

LOS FUTBOLISTAS ARGENTINOS CON MÁS TÍTULOS

1. Lionel Messi 46

2. Ángel Di María 37

3. Carlos Tevez 29

4. Lucho González 29

5. Nicolás Otamendi 27

6. Franco Armani 27

7. Javier Mascherano 25

8. Alfredo Di Stéfano 25

9. Esteban Cambiasso 25

10. Walter Samuel 23

TODAS LAS FINALES DE LIONEL MESSI

1- Argentina 2-1 Nigeria - Mundial Sub 20: Campeón (02/07/2005)

2- Barcelona 1-0 Espanyol - Supercopa de España (17/08/2006)*

3- Barcelona 3-0 Espanyol - Supercopa de España: Campeón (20/08/2006)

4- Barcelona 0-3 - Supercopa de Europa: Subcampeón (25/08/2006)

5- Argentina 0-3 Brasil - Copa América: Subcampeón (15/07/2007)

6- Argentina 1-0 Nigeria - Juegos Olímpicos (Sub 23): Campeón (23/08/2008)

7- Barcelona 4-1 Athletic Bilbao - Copa del Rey: Campeón (13/05/2009)

8- Barcelona 2-0 Manchester United - Champions League: Campeón (27/05/2009)

9- Barcelona 3-0 Athletic Bilbao - Supercopa de España: Campeón (23/08/2009)

10- Barcelona 1-0 Shakhtar Donetsk - Supercopa de Europa: Campeón (28/08/2009)

11- Barcelona 2-1 Estudiantes de La Plata - Mundial de Clubes: Campeón (19/12/2009)

12- Barcelona 1-3 Sevilla - Supercopa de España Ida (14/08/2010)*

13- Barcelona 4-0 Sevilla - Supercopa de España: Campeón (21/08/2010)

14- Barcelona 0-1 Real Madrid - Copa del Rey: Subcampeón (20/04/2011)

15- Barcelona 3-1 Manchester United - Champions League: Campeón (28/05/2011)

16- Barcelona 2-2 Real Madrid - Supercopa de España (14/08/2011)*

17- Barcelona 3-2 Real Madrid - Supercopa de España: Campeón (17/08/2011)

18- Barcelona 2-0 Porto - Supercopa de Europa: Campeón (26/08/2011)

19- Barcelona 4-0 Santos - Mundial de Clubes: Campeón (18/12/2011)

20- Copa del Rey 2011-2012 - Barcelona - Athletic - Campeón (25/05/2012)

21- Barcelona 3-2 Real Madrid - Supercopa de España (23/08/2012)*

22- Barcelona 1-2 Real Madrid - Supercopa de España: Subcampeón (29/08/2012)

23- Barcelona 1-1 Atlético Madrid - Supercopa de España (21/08/2013)*

24- Barcelona 0-0 Atlético Madrid - Supercopa de España: Campeón (28/08/2013)

25- Barcelona 1-2 Real Madrid - Copa del Rey: Subcampeón (16/04/2014)

26- Argentina 0-1 Alemania - Mundial 2014: Subcampeón (13/07/2014)

27- Barcelona 3-1 Athletic Bilbao - Copa del Rey: Campeón (30/05/2015)

28- Barcelona 3-1 Juventus - Champions League: Campeón (06/06/2015)

29- Argentina 0 (1)-(4) 0 Chile Copa América: Subcampeón (04/07/2015)

30- Barcelona 5-4 Sevilla - Supercopa de Europa: Campeón (11/08/2015)

31- Barcelona 0-4 Athletic Bilbao - Supercopa de España (14/08/2015)*

32- Barcelona 1-1 Athletic Bilbao - Supercopa de España: Subcampeón (17/08/2015)

33- Barcelona 3-0 River Plate - Mundial de Clubes: Campeón (20/12/2015)

34- Barcelona 2-0 Sevilla - Copa del Rey: Campeón (22/05/2016)

35- Argentina 0 (2)-(4) 0 Chile - Copa América: Subcampeón (26/06/2016)

36- Barcelona 2-0 Sevilla - Supercopa de España (14/08/2016)*

37- Barcelona 3-0 Sevilla - Supercopa de España: Campeón (17/08/2016)

38- Barcelona 3-1 Alavés - Copa del Rey: Campeón (27/05/2017)

39- Barcelona 1-3 Real Madrid - Supercopa de España (13/08/2017)*

40- Barcelona 0-2 Real Madrid - Supercopa de España: Subcampeón (16/08/2017)

41- Barcelona 5-0 Sevilla - Copa del Rey: Campeón (21/04/2018)

42- Barcelona 2-1 Sevilla - Supercopa de España: Campeón (12/08/2018)

43- Barcelona 1-2 Valencia: Copa del Rey: Subcampeón (25/05/2019)

44- Barcelona 2-3 Athletic Bilbao - Supercopa de España: Subcampeón (17/01/2021)

45- Barcelona 4-0 Athletic Bilbao - Copa del Rey: Campeón (17/04/2021)

46- Argentina 1-0 Brasil - Copa América: Campeón (10/07/2021)

47- Argentina 3-0 Italia - Finalissima: Campeón (01/06/2022)

48- PSG 4-0 Nantes - Supercopa de Francia: Campeón (31/07/2022)

49- Argentina 3 (4)-(2) 3 - Mundial de Qatar: Campeón (18/12/2022)

50- Inter Miami 1 (10)-(9) 1 Nashville - Leagues Cup: Campeón (19/08/2023)

51- Argentina 1-0 Colombia - Copa América: Campeón (14/07/2024)

52- Inter Miami 0-3 Seattle Sounders - Leagues Cup: Subcampeón (31/08/2025)

53- Inter Miami 5-1 New York City - Conferencia Este MLS: campeón (29/11/2025)**

54- Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps - MLS Cup: (06/12/2025)

* Partido de ida de la final de la Supercopa de España

** No contó como título oficial