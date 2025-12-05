La contundente sentencia de Claudio Tapia sobre el futuro de Scaloni en la selección argentina

Claudio Tapia habló antes del sorteo del Mundial y se refirió al futuro de Lionel Scaloni en la selección argentina

Argentina se enfoca en la defensa del título que logró en el Mundial 2022. Sin embargo, en pleno sorteo de los rivales en la fase de grupos para la Copa del Mundo 2026, ya piensa en 2030. Así lo confirmó Claudio Tapia, presidente de la AFA, en la alfombra roja. Es que, si bien el entrenador Lionel Scaloni tiene contrato vigente hasta fines del año que viene, ya hay diálogo para renovar el vínculo de su cuerpo técnico hasta 2030, con el fin de darle continuidad al proyecto.

“Con el Gringo estamos bien, con los mismos nervios que siento yo o cualquiera. Uno siente ese cosquilleo interno de querer saber todo ya, de empezar a planificar a los rivales y todo. Pero bien”, semblanteó la previa del dictamen de las bolillas.

Y sobre el futuro de Scaloni, fue contundente: “Va a haber renovación (de contrato) seguramente. Estamos hablando con su representante y con todos. La idea es renovar con todos los cuerpos técnicos de juveniles hasta el 2030 que tenemos el próximo Mundial”. En consecuencia, en el plan están incluidos Diego Placente (DT de la Sub 20 y la Sub 17) y el resto de la estructura.

Hace 15 días, el propio Chiqui había advertido que trabajaba para que el líder de La Scaloneta siguiera al frente de la Albiceleste. Con un Mundial, dos Copas Américas y una Finalissima en la vitrina, pero sobre todo con una identidad que entusiasmó a los propios jugadores y a los fanáticos, el Gringo tiene consenso pleno en el fútbol argentino.

Alejandro Dominguez y su esposa Maria Mercedes Perez, junto a Claudio Tapia (REUTERS/Brian Snyder)

“Nosotros pensamos en los proyectos deportivos: yo quiero que Scaloni se quede hasta el 2030 con todo su cuerpo técnico. Si yo pensara en los resultados, no lo hubiera contratado. Pensé en un proyecto de selecciones que no teníamos”, pronunció entonces.

Y si bien aún no hay rúbrica, la tarea de Scaloni y su equipo contempla un horizonte lejano. Queda probado en cómo fue ampliando la base de futbolistas, a la que le añadió jugadores jóvenes con proyección, como Nicolás Paz o Franco Mastantuono, por nombrar solo dos de ellos.

Vale recordar que la cita de 2030, la del centenario de la Copa del Mundo, contará con partidos inaugurales en Argentina Uruguay y Paraguay, para luego trasladar la acción a España, Portugal y Marruecos.

La continuidad de Scaloni tuvo un momento de incertidumbre entre fines de 2023 y principios de 2024, cuando se tomó un tiempo para evaluar su porvenir. “Se habló mucho, pero siempre dije la verdad. Hay momentos para pensar y saber qué hacer. Esto no fue una despedida ni nada, estaba pensando en cómo continúa la Selección. El momento también de dar espacio a los jóvenes, y esto para nosotros es importante. Era un momento de reflexión”, explicó.

Ahora, sin importar lo que suceda en la Finalissima ante España (todo indica que se disputará en marzo en Qatar) y en Estados Unidos, México y Canadá 2026, La Scaloneta seguirá transitando el camino de la ilusión, sin perder su esencia ni tampoco su conductor.