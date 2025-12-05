Este será el camino en la UEFA para el tercer rival de México en el Mundial 2026

La llave D del playoff europeo se definirá entre los ganadores de Dinamarca-Macedonia del Norte y República Checa-Irlanda (Jovani Pérez / Infobae México)

Tras el sorteo de la FIFA celebrado en Washington D.C., quedó definido que la Selección Mexicana cerrará su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 enfrentando al ganador del Repechaje de la UEFA en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), instancia en la que compiten Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

La plaza europea que completará el Grupo A llegó al sorteo con cuatro posibles combinaciones. El boleto se decidirá a finales de marzo, cuando se disputen los cruces del Repechaje Europeo que otorgarán uno de los últimos seis cupos disponibles para la Copa del Mundo 2026.

El camino arrancará el 26 de marzo: Dinamarca recibirá a Macedonia del Norte en Copenhague por una de las semifinales, mientras que República Checa hará lo propio ante Irlanda. Los ganadores de estas llaves se enfrentarán en la final del 31 de marzo, partido único que otorgará el pase al Mundial dentro del sector “European Playoff D”.

El reglamento establece que cada final se juegue en el estadio que resulte del sorteo previo, por lo que la definición de este repechaje se disputará en Irlanda o República Checa, dependiendo de cuál sea el vencedor de esa semifinal.

Las cuatro llaves del Repechaje Europeo que repartirán los últimos boletos de UEFA

Europa entregó 12 boletos para ir a la Copa del Mundo de manera directa para los líderes de cada zona y reservó otros 4 pases para los 12 segundos junto con los 4 mejor ubicados en la Nations League que no hayan estado entre esos 24 seleccionados previamente designados.

Los daneses son uno de los seleccionados mejor posicionados en el Ranking FIFA (21°) que disputará este Repechaje Europeo, aunque quedaron segundos en el Grupo C de UEFA que le dio el pase directo a la Copa del Mundo a Escocia por liderarlo. Con el objetivo de disputar su tercer Mundial consecutivo (séptimo en la historia), deberán primero vencer al representativo de Macedonia del Norte que quedó tercero en el Grupo J detrás de Bélgica y Gales, pero fue uno de los cuatro beneficiados por la Nations League (ascendieron a la Liga B tras ganar por amplio margen el Grupo C4).

Del otro lado, una de las llaves más fuertes: República Checa se ubica 44° del Ranking FIFA e Irlanda figura 59°. Los irlandeses, que disputaron este certamen por última vez en Corea/Japón 2022, fueron segundos del Grupo F, uno de los más complejos de UEFA que tuvo a Portugal como líder, pero también a Hungría y Armenia batallando. Los checos, que acumulan dos décadas sin citas mundialistas, sufrieron bastante para ubicarse como escoltas de Croacia en la Zona L que terminó con Islas Feroe apenas cuatro puntos atrás en la tercera posición.

SEMIFINALES LLAVE D DEL REPECHAJE EUROPEO (UEFA)

Jueves 26 de marzo del 2026

Dinamarca vs. Macedonia del Norte

Horarios: 19.45 (España) / 15:45 (Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile) / 14:45 (Bolivia y Venezuela) / 13:45 (Ecuador, Colombia, Perú y Miami, Estados Unidos) / 12:45 (México)

Estadio: Parken Stadium (Copenhague, Dinamarca)

República Checa vs. Irlanda

Horarios: 19.45 (España) / 15:45 (Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile) / 14:45 (Bolivia y Venezuela) / 13:45 (Ecuador, Colombia, Perú y Miami, Estados Unidos) / 12:45 (México)

Estadio: A definir

FINAL LLAVE D DEL REPECHAJE EUROPEO (UEFA)

Martes 31 de marzo del 2026

República Checa/Irlanda vs. Dinamarca/Macedonia del Norte

Horarios: 20.45 (España) / 15:45 (Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile) / 14:45 (Bolivia y Venezuela) / 13:45 (Ecuador, Colombia, Perú y Miami, Estados Unidos) / 12:45 (México)

Estadio: Aviva Stadium (Dublin, Irlanda) / República Checa