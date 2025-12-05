El camino de la selección de Irán para llegar al Mundial 2026

Irán se ha transformado en un habitual participante de las Copas del Mundo (Crédito: West Asia News Agency/Reuters)

Hasta 1997, la selección de Irán solo había estado en el Mundial de Argentina 1978, pero en el último tiempo se ha transformado en una presencia obligada con seis participaciones sobre ocho posibles (solo faltó para Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010). Este viernes conoció a qué rivales se enfrentará en la Copa del Mundo 2026: integrará el G junto con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

¿Cómo llegó al Mundial?

Los Príncipes de Persia recorrieron un largo camino antes de asegurar el pasaje a la cita. Empezó las Eliminatorias Asiáticas en la segunda ronda, en la que compartió la cima del Grupo E junto a Uzbekistán con 14 puntos y ambos pasaron a la siguiente instancia, mientras que Turkmenistán (2) y Hong Kong (2) quedaron afuera.

Los clasificados volvieron a repetirse en el Grupo A de la tercera ronda, pero los iraníes fueron únicos líderes con 23 unidades frente a los 21 de los uzbecos. La zona se completó con Emiratos Árabes Unidos (15, quedó afuera en quinta ronda), Qatar (13, avanzó a la cita en la cuarta ronda), Kirguistán (8) y Corea del Norte (3). Estos dos últimos perdieron la chance de clasificación.

¿Quién es el DT?

Amir Ghalenoei afronta su segundo ciclo en la selección. El entrenador iraní de 62 años había estado a cargo del combinado nacional entre julio de 2006 y mismo mes de 2007 y regresó en marzo de 2023. Su segunda etapa se prolonga por 39 compromisos con 28 victorias, 6 empates y 5 derrotas. Hasta septiembre de 2025, tenía una caída en los últimos 17 partidos, pero viene de perder 3 de sus últimos 5 encuentros.

¿Cómo juega?

El esquema predilecto por Ghalenoei se basa en la presencia de cuatro defensores, dos volantes en la mitad de la cancha, tres futbolistas más adelantados y un centrodelantero que configura el 4-2-3-1, una formación muy utilizada en el fútbol mundial.

Las figuras del equipo

Mehdi Taremi es el futbolista a seguir de Irán en el Mundial (Crédito: West Asia News Agency/Reuters)

Mehdi Taremi es el capitán y símbolo de Irán. Con 54 goles en 100 partidos, el delantero fue clave para asegurar el boleto con cuatro goles en los últimos cuatro duelos de las Eliminatorias. Su experiencia actual en Olympiacos, sumado a pasos previos por Porto e Inter de Italia, le dan voz de mando en el vestuario de cara a su tercer Mundial (2018 y 2022). Varios escalones abajo se colocan el arquero Alireza Beiranvand, del Tractor de la liga local, y el zaguero central Majid Hosseini, del Kayserispor de Turquía.

Historial en Mundiales

Irán afronta su séptima participación en Copas del Mundo con el agregado de ser la cuarta cita consecutiva en la que dice presente. Más allá de estos números, solo ganó tres partidos sobre 18 disputados y nunca pasó la primera fase. Su mejor participación fue el 18° lugar alcanzado en Rusia 2018 con el asterisco de que en Argentina 1978 fue 14°, pero participaban 16 seleccionados frente a los 32 de hace siete años atrás.

Los grupos del Mundial 2026