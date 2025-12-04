Se conoció la dura sanción que recibió una estrella de los Springboks por su desagradable agresión ante Gales

El sudafricano Eben Etzebeth, una de las estrellas de los Springboks, recibió una fuerte sanción de parte de la World Rugby luego de su expulsión en el reciente partido frente a Gales en Cardiff, donde agredió a un rival hundiendo su dedo pulgar en el ojo en los minutos finales del encuentro que su equipo ganó 73-0.

El segunda línea de la selección de Sudáfrica y jugador de los Sharks fue sancionado por la entidad que regula el rugby con una suspensión de cuatro meses; es decir, unos 12 partidos oficiales. La pena se extenderá hasta finales de marzo de 2026 y tendrá un impacto directo en la temporada del experimentado jugador de 34 años en su participación en la Champions Cup y el United Rugby Championship de la competencia local.

El fallo, publicado en la sección disciplinaria del sitio oficial del Seis Naciones, detalla que la infracción se produjo en los minutos finales del encuentro, cuando Etzebeth fue expulsado bajo la Ley 9.12, que sanciona los actos de juego sucio y el contacto con la zona de los ojos. La acción, cometida contra el tercera línea galés Alex Mann, fue evaluada por un comité disciplinario presidido por Christopher Quinlan KC, junto a los ex internacionales Leon Lloyd y Becky Essex. Según se publicó, el panel revisó múltiples ángulos de cámara y todas las presentaciones formales antes de determinar que el contacto fue intencional, lo que llevó a fijar una sanción inicial de 18 semanas.

No obstante, el comité consideró atenuantes como el historial disciplinario de Etzebeth y su comportamiento durante el proceso, lo que permitió reducir la pena en seis semanas y establecer el castigo definitivo en 12 partidos. La franquicia sudafricana Sharks ya había anticipado la gravedad de la situación y, antes de conocerse el veredicto, decidió excluir al jugador de su plantel europeo, previendo una sanción prolongada.

Eben Etzebeth hundió su dedo en el ojo de Alex Mann y se fue expulsado luego del triunfo de los Springboks 73-0 ante Gales

La jugada de la polémica se produjo segundos antes del pitazo final. Tras una disputa en el centro del campo, el árbitro Luc Ramos intervino para separar a los jugadores de una trifulca y llamó a Etzebeth y Mann para advertirles. Sin embargo, las repeticiones en las pantallas del estadio revelaron que el sudafricano de 2.03 metros de altura había introducido el dedo pulgar en el ojo del galés ejerciendo presión hacia dentro, lo que desató una oleada de abucheos entre los aficionados. El árbitro no dudó y mostró la tarjeta roja, argumentando que se trató de un “claro pulgar en los ojos”.

El incidente no terminó en el campo. Al finalizar el encuentro, Etzebeth y Mann protagonizaron un tenso intercambio durante el saludo entre ambos equipos. Según publicó el sitio Wales Online, el jugador local, visiblemente molesto, se dirigió al sudafricano, quien respondió mientras los jugadores galeses Callum Sheedy, Ben Thomas y Chris Coleman observaban la escena.

Las cámaras captaron el momento de la agresión y el comentarista describió la situación: “Fue comprensiblemente frío el encuentro entre Alex Mann y Eben Etzebeth. No fue el apretón de manos más cálido y hubo algunas palabras después también. Creo que se entiende la furia de Mann y fue evidente para todos nosotros, esa tarjeta roja tardía de Etzebeth, que mancha el panorama sudafricano”.

Tras el partido, el entrenador de Sudáfrica, Rassie Erasmus, reconoció la gravedad de la acción y consideró justificada la expulsión. “No sé qué puedo decir que no sea polémico. No se vio bien. Justificó la tarjeta roja. Cómo ocurrió y por qué ocurrió, si fue provocado, no estoy seguro. Pero la imagen fue clara”, declaró.

El capitán sudafricano Siya Kolisi defendió a su compañero y sugirió que no hubo intención de dañar a Mann. “Estoy seguro de que no quiso hacerlo a propósito. Si vas a por los ojos, sabes lo que pasa después. Ya le pedimos disculpas al chico, pero no quiero que eso sea lo más destacado del día”, expresó.