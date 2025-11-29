La desagradable agresión de una estrella de los Springboks a un rival cuando ganaban 73-0: podría recibir una severa sanción

Eben Etzebeth hundió su dedo en el ojo de Alex Mann y se fue expulsado luego del triunfo de los Springboks 73-0 ante Gales

El seleccionado de rugby de Sudáfrica le propinó una paliza histórica a su par de Gales, en Cardiff. El triunfo por 73-0 quedó opacado por una situación lamentable que ocurrió en el cierre del encuentro, cuando una de las estrellas de los Springboks, Eben Etzebeth fue expulsado luego de cometerle una aberrante agresión a un rival.

El segunda línea sudafricano de 34 años y 2.03 metros de altura, que había anotado el undécimo y último try de su equipo, fue expulsado con tarjeta roja directa tras un incidente con el galés Alex Mann que provocó la indignación del público y generó un intenso debate en el mundo del rugby. De acuerdo a lo publicado por el diario The Sun, las reglas del World Rugby establecen que los jugadores podrían recibir una pena máxima de cuatro años de sanción, aunque ese castigo parece poco probable.

La jugada polémica se produjo segundos antes del pitazo final. Tras una disputa en el centro del campo, el árbitro Luc Ramos intervino para separar a los jugadores de una trifulca y llamó a Etzebeth y Mann para advertirles. Sin embargo, las repeticiones en las pantallas del estadio revelaron que el sudafricano había introducido el dedo pulgar en el ojo del galés ejerciendo presión hacia dentro, lo que desató una oleada de abucheos entre los aficionados. El árbitro no dudó y mostró la tarjeta roja, argumentando que se trató de un “claro pulgar en los ojos”.

El incidente no terminó en el campo. Al finalizar el encuentro, Etzebeth y Mann protagonizaron un tenso intercambio durante el saludo entre ambos equipos. Según publicó el sitio Wales Online, el jugador local, visiblemente molesto, se dirigió al sudafricano, quien respondió mientras los jugadores galeses Callum Sheedy, Ben Thomas y Chris Coleman observaban la escena.

*La expulsión de Etzebeth

Las cámaras captaron el momento de la agresión y el comentarista describió la situación: “Fue comprensiblemente frío el encuentro entre Alex Mann y Eben Etzebeth. No fue el apretón de manos más cálido y hubo algunas palabras después también. Creo que se entiende la furia de Mann y fue evidente para todos nosotros, esa tarjeta roja tardía de Etzebeth, que mancha el panorama sudafricano”.

Tras el partido, el entrenador de Sudáfrica, Rassie Erasmus, reconoció la gravedad de la acción y consideró justificada la expulsión. “No sé qué puedo decir que no sea polémico. No se vio bien. Justificó la tarjeta roja. Cómo ocurrió y por qué ocurrió, si fue provocado, no estoy seguro. Pero la imagen fue clara”, declaró.

Por su parte, el seleccionador galés Steve Tandy optó por la cautela y evitó profundizar en el tema: “No voy a comentar en detalle. Se puede ver algo. Si es lo que parece, no es una buena imagen”, afirmó.

El capitán sudafricano Siya Kolisi defendió a su compañero y sugirió que no hubo intención de dañar a Mann. “Estoy seguro de que no quiso hacerlo a propósito. Si vas a por los ojos, sabes lo que pasa después. Ya le pedimos disculpas al chico, pero no quiero que eso sea lo más destacado del día”, expresó.

El tumulto al final del partido entre jugadores de Gales y Sudáfrica. Los Springboks ganaron 73-0 en Cardiff (Reuters/Andrew Boyers)

En el análisis posterior, los expertos a cargo de la transmisión coincidieron en que la agresión del sudafricano fue grave y podría someterse a una dura sanción de parte de la World Rugby. “Etzebeth tiene treinta y cuatro años, más de cien partidos internacionales y ha jugado al rugby toda la vida. Sabe que no se puede hacer eso, así que no sé si fue su intención. Pero, haya intención o no, cualquier contacto con el dedo en el ojo es roja directa y nadie puede discutirlo”, expresaron. Y añadieron: "No hay manera de que lo haya hecho intencionadamente, especialmente con el marcador como estaba. No había necesidad de ningún roce en el partido, pero probablemente se meterá en problemas y pasará algunas semanas fuera”.

La expulsión de Etzebeth, el jugador con más partidos internacionales de Sudáfrica, marcó el cierre de un encuentro en el que los Springboks impusieron un récord de diferencia como visitantes ante el equipo dirigido por Steve Tandy.