Llegó como un fichaje galáctico al Real Madrid pero su presente genera dudas en España: “Es despistado e insustancial”

El inglés volvió a lesionarse durante el duelo contra el Athletic (Reuters)

El arranque de temporada de Trent Alexander-Arnold en el Real Madrid ha generado un intenso debate en la prensa deportiva española. El lateral derecho inglés, que llegó como agente libre en junio procedente del Liverpool, atraviesa dificultades para adaptarse al club blanco y ya enfrenta tanto cuestionamientos sobre su rendimiento como desafíos físicos que han afectado su continuidad. Según un informe de Alfedo Relaño del diario Marca, Alexander-Arnold ha sido calificado de “despistado” e “insustancial” después de varias actuaciones por debajo de las expectativas en La Liga y la Liga de Campeones.

El análisis del reconocido periodista se intensificó tras el empate 1-1 frente al Girona, donde el futbolista de 27 años cometió errores que casi derivan en goles rivales. “Parece un jugador despistado e insustancial, con la expresión de un conejo asustado en la carretera. Su calidad en las jugadas a balón parado queda enmascarada por su pie derecho, pero en el juego abierto es inexistente”. El diario añadió que el inglés, a pesar de ser reconocido por su precisión en tiros libres y capacidad para generar ocasiones ofensivas con el Liverpool, no ha logrado replicar ese impacto en el conjunto madrileño.

En lo que va de la temporada, Alexander-Arnold ha disputado dieciséis partidos entre competiciones nacionales e internacionales con el equipo merengue, ha sumado tres asistencias —una en la liga española y dos en el Mundial de Clubes— y no registra goles. El lateral compite por la titularidad con Dani Carvajal y Federico Valverde, aunque las lesiones de ambos le otorgaron minutos adicionales. Sin embargo, ni estos minutos ni la expectativa generada por su fichaje han derivado en actuaciones convincentes.

Alexander-Arnold tuvo que abandonar el campo antes de la hora de partido (Reuters)

AS también destacó algunos aspectos positivos de su desempeño. El medio reconoció “esa sensación en el pie que le permite crear ocasiones para sus compañeros” y consideró que “se está convirtiendo en el especialista a balón parado del equipo a las órdenes de Xabi Alonso.” No obstante, esta apreciación contrastó de inmediato con las secuelas de la igualdad ante el Girona y la posterior victoria por 3-0 ante el Athletic Club, partido en el que el inglés volvió a salir afectado físicamente.

En Bilbao, Alexander-Arnold abandonó el campo antes de la hora de juego por molestias en la parte superior del muslo izquierdo. El lateral ya había sufrido una rotura muscular en septiembre, lo que originó una baja de más de un mes y medio. “Le falta suerte al británico en este inicio de andadura en el Madrid: ya sufrió en septiembre una fuerte rotura en el bíceps femoral de esa pierna y estuvo de baja más de un mes y medio”, detalló la prensa local.

Con solo 392 minutos en once partidos de liga y una ausencia total de goles, la adaptación del inglés al fútbol español continúa siendo un proceso accidentado.

Parte de la presión sobre el futbolista proviene de su abrupta salida del Liverpool, equipo donde había manifestado su deseo de permanecer toda su carrera y ejercer la capitanía. La rescisión de su contrato y su partida sigue generando malestar entre los aficionados del club inglés, quienes le dedicaron abucheos durante el reciente enfrentamiento de Champions League en Anfield.

El defensor esta teniendo un complicado proceso de adaptación (Reuters)

Durante su tiempo en el club merengue, los problemas musculares han sido recurrentes y han complicado la consolidación del lateral en el esquema del Real Madrid. Las expectativas en torno a su llegada se han visto disminuidas. A pesar de que su debut en el once titular llegó en el Mundial de Clubes y repitió presencia ante el Elche y el Girona, una nueva lesión en el encuentro ante el Athletic compromete una vez más su presencia en el equipo. “En San Mamés empezaba a verse algunas cosas del jugador que enamoró en el Liverpool. Ahora habrá que esperar los efectos de este nuevo golpe”, recogió la prensa española.