Las intimidades de la cena anual de la Fórmula 1: las tres ausencias, el código en la vestimenta y el detalle de Colapinto

La foto grupal de la cena anual de los pilotos de la Fórmula 1

Como es una tradición en la recta final de la temporada de la Fórmula 1, los 20 pilotos titulares de la grilla llevaron a cabo la cena anual en la antesala del Gran Premio de Abu Dhabi, carrera en Yas Marina que marcará el cierre de la campaña. La costumbre se repitió un nuevo año y los competidores de la Máxima disfrutaron de una comida todos juntos. No obstante, todas estas reuniones con particularidades y detalles que los fanáticos no pasan por alto: la premisa en la vestimenta, los tres corredores que se ausentaron y quién habría pagado la cuenta.

Al igual que en 2024, el que dijo presente fue Franco Colapinto. El piloto argentino de Alpine se mantiene firme en el selecto grupo de pilotos de la F1 y volvió a participar de la cena. A diferencia del año pasado, cuando se sentó al lado de Max Verstappen y Esteban Ocon, en 2025 estuvo a la par de Oliver Bearman. Precisamente, ambos estuvieron relacionados en otra de las tradiciones de la categoría: el amigo invisible en el que los corredores se regalan cosas entre sí.

Colapinto le tuvo que dar un obsequio a Bearman y, en vez de regalarle un mate, como le dio a Yuki Tsunoda en 2024, el pilarense le hizo una prenda personalizada al británico: una camiseta negra que tiene la impresión de un oso en forma de caricatura con una remera y una gorra de Argentina, además de tener el dorsal 87 que utiliza el piloto de Haas. Vale destacar que el apodo del joven de 20 años proviene de su apellido (NdR: Bear en inglés es oso).

El regalo que le dio Franco Colapinto a Oliver Bearman por el amigo invisible organizado por la Fórmula 1 (F1)

“Una gran familia de F1 ¡La cena de pilotos de fin de temporada 2025!”, publicó la cuenta oficial de la Fórmula 1 en sus redes sociales. Pese a esto, hubo tres ausencias: Nico Hülkenberg de Sauber y los dos pilotos de Aston Martin, Fernando Alonso y Lance Stroll. Más allá de que ninguna de las partes explicó los motivos, el canadiense no suele participar de dichos eventos: tampoco dijo presente en la cena de 2024 y en una comida a mitad de año en el Gran Premio de Austria con Stefano Domenicali, CEO de la Máxima.

El primer piloto en viralizar la ansiada imagen de la cena anual fue Lewis Hamilton, quien compartió la foto en su cuenta de Instagram. El experimentado corredor de 44 años acompañó el testimonio con un emotivo mensaje.

“Clase de 2025. Somos las únicas personas en el mundo que hacen lo que hacemos y por eso somos increíblemente afortunados. Estoy agradecido por este grupo de pilotos contra los que tengo el privilegio de competir y, aunque somos competidores, no hay nada más que respeto y estoy orgulloso de llamarlos amigos. Espero darles a todos una gran última carrera de la temporada”, escribió el siete veces campeón de la categoría.

El mensaje de Lewis Hamilton en su Instagram personal

Al mismo tiempo, las conspiraciones en las redes sociales sobre quién pagó la cena comenzaron automáticamente. El que sacó todos los boletos fue el propio Hamilton, principalmente por el mensaje que lanzó Esteban Ocon en su cuenta de X (antes Twitter). “Tradiciones... Gracias de nuevo, Lewis Hamilton”, comentó el francés. Rápidamente, los fanáticos de la Máxima relacionaron el agradecimiento al británico con la cuenta de la noche.

Cabe recordar que en 2024 el encargado de pagar la cena fue Valtteri Bottas. En ese entonces, el piloto se había quedado sin butaca titular y disputaba su última temporada. Sin embargo, un año después, el finlandés fue confirmado para formar la dupla con el mexicano Sergio Checo Pérez de la flamante escudería Cadillac de cara al 2026. “Confirmo, fue mi placer pagarlo. Costó creo que alrededor de 20.000 de la moneda local. La cantidad que sea eso en euros”, explicó el experimentado piloto el año pasado. Tras sacar la calculadora, se estima que, en total, el costo del banquete en un lujoso restaurante de Abu Dhabi fue de 5 mil dólares.

La otra particularidad que tuvo la cena fue la vestimenta de los pilotos. Gran parte de estos eligieron el blanco como el color predominante. Sin embargo, esto no habría sido casualidad. Yuki Tsunoda, que se quedó sin asiento de cara al 2026, comentó en sus redes sociales: “Cena de conductores 2025. Código de vestimenta de camisa blanca, no todos recibimos el mensaje”.

Gran parte de los pilotos compartieron material en sus cuentas personales. “Haciendo nuestras apuestas para el domingo”, comentó Alex Albon. Otro de los que bromeó fue Lando Norris: “Tradiciones (ninguna comida fue tirada durante esta cena)”. Por su parte, Charles Leclerc se mostró contento por la cena entre toda la grilla: “Feliz de reagruparnos y pasar tiempo fuera de la pista”.

Otros pilotos, en cambio, optaron por publicar la imagen con un mensaje más específico, como fue el caso de George Russell: “Cena anual con los chicos”. El rookie de Mercedes Andrea Kimi Antonelli se mostró orgulloso de participar por primera vez. “Primera cena con los mejores del mundo”, comentó el italiano.

Los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dhabi se llevarán a cabo este viernes 5 de diciembre desde las 6:30 de la mañana (hora argentina). La FP2 se realizará desde las 10:00. Los últimos ensayos se darán el sábado desde las 7:30, seguida de la clasificación a las 11:00. El domingo 7 a las 10:00 (hora argentina) se llevará a cabo la carrera principal, pactada a 58 vueltas, en la que se definirá el campeón de la temporada 2025.