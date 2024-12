Las fotos de la cena de fin de año de la F1: la ubicación de Colapinto y los pilotos que se sentaron “lo más lejos posible”

La cena de fin de año entre todos los pilotos de la Fórmula 1

La Fórmula 1 está en la recta final de la temporada 2024, con el Gran Premio de Abu Dhabi asomando para finalizar un año que no estuvo exento de polémicas. Una de las últimas se desató en Qatar, a partir de una penalización por parte de la FIA a Max Verstappen después de que hubiera bloqueado a George Russell en una vuelta rápida. A partir de ahí, el neerlandés disparó contra el británico por su actitud dentro y fuera de la pista. Y el encargado de ponerle más leña al fuego es un amigo en común de ambos: Lando Norris.

Como es una costumbre en la grilla durante los últimos años, todos los pilotos se reúnen a cenar en la última carrera. Sin embargo, en esta ocasión se celebró la cita en medio de la tensión que sobrevuela por los problemas entre el tetracampeón de la categoría y el corredor de Mercedes. “¡Cena de 2024! Y sí, los dos en los que estás pensando estaban sentados lo más lejos posible el uno del otro”, comentó Norris en su Instagram personal, donde compartió la foto del encuentro.

En dicha foto se puede reflejar claramente a varios de los deportistas entre Max y George. Justamente, el piloto de Red Bull estaba sentado a lado de Franco Colapinto, quien está señalado como uno de sus posibles compañeros de cara al próximo año. Al mismo tiempo, el argentino también estaba pegado a Esteban Ocon, el francés que estuvo involucrado en el choque que lo sacó del GP de Qatar en la primera vuelta.

El mensaje de Lando Norris sobre el lugar de Max Verstappen y George Russell

“Después de otra larga temporada luchando entre nosotros, siempre es bueno unirse. Gracias a todos por venir, realmente agradecido por el tiempo”, comentó Lewis Hamilton. El próximo piloto de Ferrari estaba sentado al lado de su próximo ladero en la parrilla: Charles Leclerc.

Y, como bien indicó Lando en su posteo, en una punta estaba Verstappen y en la otra, Russell. La pelea entre ambos comenzó cuando el neerlandés apuntó que su rival hizo una maniobra al propósito para que lo penalizaran. “Veo a alguien volando en mis retrovisores, actuando como si la situación más peligrosa del mundo hubiera sucedido”, afirmó. A su vez, declaró que “perdió todo el respeto” por el corredor de Mercedes. “Nunca he visto a alguien tratando de joder a alguien tan duro”, argumentó.

Ante estas palabras, Russell no se quedó callado y refutó: “Me parece todo bastante irónico, ya que el sábado por la noche dijo que iba a hacer todo lo posible para chocarme y darme de cabeza contra la pared. Cuestionar la integridad de alguien como persona, mientras se hacen comentarios como ese el día anterior, me parece muy irónico, y no voy a sentarme aquí y aceptarlo”.

El mensaje de Lewis Hamilton sobre la reunión

Al mismo tiempo, contó que Verstappen lo increpó en la sala de comisarios y en privado. “‘No sé por qué querrías joderme así, estoy muy decepcionado contigo (...) Si tengo que hacerlo, me esforzaré a propósito para ponerte de cabeza contra la pared’”, aseguró el ex piloto de Williams.

Por su parte, el actual campeón de la Fórmula 1 se defendió ante los dichos diciendo que es un “traidor” y un “mentiroso”, asegurando que agravó toda la situación. “Eso ya no es correcto. Pero esas cosas no me sorprenden. Solo doy mi opinión sobre cómo es él. Por supuesto, no está contento con ello, pero es lo mismo que hizo con los comisarios. Mentir y juntar cosas que no son correctas”, disparó Mad Max.

“Es un traidor. A mí no me importa. No hay que hablar mucho de gente así, son unos perdedores. Nosotros, los últimos, reímos porque al final ganamos esa carrera. Puede que salieran en la pole gracias a sus remilgos a los comisarios, pero 300 metros después estaban detrás de nosotros otra vez. ¿Por qué alguien tendría que ponerse en mi contra? No he hecho nada malo, ¿verdad? Solo dije que estoy decepcionado por sus acciones en los comisarios, eso es todo”, siguió Verstappen.

Las ubicaciones de los pilotos en la cena, con Russell y Verstappen alejados y con Colapinto al lado del neerlandés

“No tiene nada que ver con nada. Estaba muy relajado, ya había ganado mi campeonato. Sólo que tenía que ser tan dramático para intentar salir primero. Estaba gritando para ganar un puesto, para él puede suponer una gran diferencia. Está mencionando muchas cosas que no se basan en la verdad. Pero eso es lo que pasó también con los comisarios. Insinuó muchas cosas que no tienen sentido. Es típico de él. La gente puede creer lo que quiera, pero no es verdad. Yo soy siempre la misma persona, esté en casa, aquí o con los comisarios. No se puede decir eso de todo el mundo”, concluyó el piloto de Red Bull.

A pesar de que la pelea haya explotado en las últimas carreras del campeonato, varias veces se cruzaron en pista y se sacaron chispas. ¿La más recordada? La prueba sprint 2023 disputada en Bakú, donde Russell dejó a Verstappen sin espacios y se tocaro, algo que causó daños en los pontones del monoplaza de la escudería de los dos toros.