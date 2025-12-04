Fuerte respaldo de Colapinto a Antonelli tras la crítica desde Red Bull que desató un ataque en redes: “Hay personas que dicen cosas que generan odio”

Franco Colapinto respaldó a Kimi Antonelli (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

La polémica por los ataques y amenazas de muerte sufridos por Kimi Antonelli en redes sociales tras el Gran Premio de Qatar reavivó el debate sobre los límites de la responsabilidad en la Fórmula 1. En la previa al inicio de la actividad en el Gran Premio de Abu Dhabi, el piloto argentino Franco Colapinto pidió públicamente que se evalúen sanciones para quienes, desde dentro del paddock de la máxima categoría, inciten expresiones de odio que puedan derivar en un hostigamiento masivo contra otros competidores. “A nosotros nos penalizan por decir malas palabras en los medios, pero hay personas que dicen cosas completamente equivocadas o que generan odio y no reciben nada. Tal vez es algo que habría que revisar, porque no es muy justo”, afirmó.

Los ataques contra Antonelli, piloto de Mercedes, comenzaron después del adelantamiento de Lando Norris en las últimas vueltas del circuito qatarí. La cuarta posición obtenida por Norris, integrante de McLaren, le permitió sumar puntos clave en la pelea por el campeonato ante Max Verstappen, de Red Bull. Tras la competencia, Helmut Marko, hombre fuerte dentro de la estructura de Red Bull, dejó entrever que Antonelli se habría dejado pasar para favorecer a Norris en la disputa por el título.

Las declaraciones encendieron las redes sociales. Antonelli optó por cerrar la opción de comentarios en sus cuentas digitales ante la ola de insultos y amenazas recibidas. Esta situación motivó el posicionamiento de Colapinto durante una conferencia de prensa previa al cierre de la temporada en Abu Dhabi. “Creo que también debemos tener más cuidado con lo que decimos después de las carreras o durante ellas. Viendo las entrevistas posteriores, entiendo de dónde venía el odio hacia Kimi, y eso también es algo que debe evitarse antes de que llegue el odio, porque siempre hay alguien que lo genera, y ahí es donde debemos trabajar, evitar esos momentos”, señaló.

El argentino profundizó en la comparación entre las sanciones disciplinarias impuestas a los pilotos y la relativa permisividad con la que otros actores del paddock difunden opiniones polémicas. “A nosotros nos penalizan por decir malas palabras en los medios, pero hay personas que dicen cosas completamente equivocadas o que generan odio y no reciben nada. Tal vez es algo que habría que revisar, porque no es muy justo”, insistió el representante del equipo Alpine. Vale destacar que, ante semejante revuelo que se originó producto de las declaraciones de Marko, Verstappen le pidió a Red Bull que ofreciera una disculpa pública a Antonelli.

El caso puso sobre la mesa un tema sensible para el ambiente de la categoría: los límites entre la crítica, la especulación y el hostigamiento. Al ser consultado sobre la posibilidad de que la FIA (Federación Internacional del Automóvil) tome cartas en el asunto, Colapinto señaló: “No sé. Solo pensaba en las multas que recibimos si decimos malas palabras en la TV o en los medios, y luego en la gente que, sin pensar o sin tener toda la información o el panorama completo, dice cosas que generan odio, que es mucho peor que decir ‘mierda’ o lo que sea. Eso crea algo mucho más grande y no reciben ninguna consecuencia. Solo ponen un comunicado y ya están bien otra vez. No sé, no se siente muy justo todo eso. Tal vez debería cambiar, tal vez no; yo no soy quien decide, así que no me meteré demasiado, pero probablemente es algo que habría que revisar”.

Antonelli puso negra su foto de perfil tras la agresión que sufrió en redes luego del GP de Qatar

El propio Colapinto reconoció que el hostigamiento digital no se limita a la F1 ni a los protagonistas de la escena internacional, sino que atraviesa a cualquier persona con exposición pública y contacto con los fanáticos. “No es algo que realmente me importe o que mire, y creo que esa es la forma más fácil de llevarlo. Son solo personas detrás del teclado escribiendo cosas y no puedes hacer nada al respecto. Es algo que últimamente está en los deportes y en cualquier persona que tenga interacción con los fans. Claro que está mal, pero también es algo muy complicado de controlar y frenar. Así que creo que la forma más fácil de manejarlo es simplemente no mirarlo, no enfocarte en eso, no darle importancia a lo que ves en redes sociales”, aconsejó.

“Viendo las entrevistas posteriores, entiendo de dónde venía el odio hacia Kimi, y eso también es algo que debe evitarse antes de que llegue el odio”, concluyó Colapinto, al llamar la atención sobre la responsabilidad colectiva de quienes tienen acceso a los micrófonos y ejercen influencia sobre la opinión pública.