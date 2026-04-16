Qué penas le caben a un maltratador de animales en la Ciudad de Buenos Aires, según la ley

El hombre de 46 años fue detenido por maltrato y cureldad a los animales

En las últimas horas se viralizó un video en el que puede verse cómo un hombre toma a su perro y lo arroja contra el piso del hall del edificio. El episodio motivó la intervención inmediata de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que detuvo a G.C., un hombre de 46 años residente en el barrio porteño de Palermo. El caso reavivó el debate sobre la protección animal y la severidad de las sanciones aplicadas ante episodios de maltrato y crueldad animal.

El marco legal argentino establece diferencias notorias entre la Ley Nacional 14.346 y la normativa específica de CABA. La legislación nacional, vigente desde 1954, tipifica el maltrato y la crueldad animal como delitos. Allí se contemplan penas de prisión de 15 días a 1 año para quien inflija malos tratos o cometa actos de crueldad, según lo estipulado por la ley.

El texto legal detalla que acciones como no alimentar adecuadamente a animales domésticos o cautivos, azuzarlos con instrumentos que provoquen dolor, hacerlos trabajar sin descanso, estimularlos con drogas sin fines terapéuticos o forzarlos a tirar de cargas excesivas constituyen maltrato.

Por Ley Nacional, podrían darle prisión de 15 días a 1 año

En cuanto a los actos de crueldad, la Ley 14.346 sanciona prácticas como la vivisección sin justificación científica, mutilaciones injustificadas, intervenciones quirúrgicas sin anestesia ni asistencia veterinaria salvo urgencias, abandono de animales de laboratorio, la muerte de animales grávidos fuera de industrias autorizadas, lesiones, torturas, sufrimientos innecesarios, muertes causadas por perversidad y la organización de riñas, corridas de toros o cualquier espectáculo donde se hostilice a los animales.

Por otro lado, la normativa vigente en CABA introduce sanciones de mayor rigor y nuevas figuras contravencionales. La misma fue presentada por el legislador Emmanuel Ferrario, del bloque Volver al Futuro, y se aprobó en 2025 como parte de la Ley Huellas.

El régimen local prevé multas que pueden alcanzar los ocho millones de pesos, trabajo comunitario de hasta 60 días y la posibilidad de arresto en los casos más graves. Además, se incorpora una figura específica para quienes dejen animales encerrados en vehículos, penalizada con hasta 60 días de trabajo de utilidad pública y multas que van de $1.500.000 a $2.700.000.

El Registro de Maltratadores de Animales busca impedir que personas condenadas por maltrato vuelvan a tener mascotas a su cargo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, uno de los puntos centrales de la norma es la creación del Registro de Maltratadores de Animales, que alcanzará a las personas que tengan sentencia firme por la cría ilegal de animales, abandono o maltrato. La intención es que sirva para que no vuelvan a tener mascotas a su cuidado.

El mismo legislador porteño reaccionó al video del incidente conocido esta mañana en Palermo y emitió un mensaje a través de sus redes sociales: “Este tipo es una mierda. Por estos hijos de puta el año pasado ya aumentamos las penas para los maltratadores de animales en CABA. Pero sin la modificación de la Ley Nacional, las penas por delitos terminan siendo casi simbólicas. El Congreso tiene que aumentar las penas YA”.

Ferrario, en diálogo con Infobae, enfatizó la importancia de una renovación en la Ley Nacional y por qué preocupa, incluso en casos que ocurrieron dentro de la Ciudad.

“A nivel nacional están muy desactualizadas las penas. Es una ley que tiene setenta años. Es una vergüenza. Las penas son irrisorias. Lo más probable es que el caso de Palermo caiga en la Ley Nacional porque es un delito, entonces las penas son un chiste. Por eso es muy importante que se actualice la ley penal en relación a estos casos”, afirmó.

“Hace un mes hicimos una carta que la impulsé yo y se la llevamos a la Cámara de Diputados, a Martín Menem, justamente apoyado por más de quinientas organizaciones y personas para que se trate la ley. Es muy importante que se trate la ley, que se aumenten las penas, que se tipifiquen los nuevos delitos”, agregó sobre la insistencia desde la legislatura para lograr la actualización de la normativa a nivel nacional.

“No hay ninguna duda de que los animales son parte de nuestras familias. En la Ciudad de Buenos Aires, el 40% de los hogares vive con un animal. La verdad que es intolerable este tipo de situaciones y tiene que caerle todo el peso de la ley”, agregó en comunicación con este medio.