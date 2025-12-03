Todo lo que hay que saber del sorteo del Mundial 2026: bombos, sedes y los seis clasificados que restan definirse

Este viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo del Mundial 2026 (REUTERS/Denis Balibouse)

Comenzó la cuenta regresiva para el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 de la FIFA, que se realizará este viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington DC, Estados Unidos, a las 14 de Argentina (12 hora local). La próxima edición de la Copa del Mundo será histórica, ya que por primera vez participarán 48 equipos, un formato inédito que genera gran expectativa por la presencia de selecciones que harán su estreno en la cita, otras que volver a ser parte de la nómina luego de décadas y con la mirada puesta en Argentina, que buscará revalidar su título conseguido en Qatar 2022 de la mano de Lionel Messi. La lotería se podrá seguir en Argentina por Telefé, DSports, TyC Sports y la plataforma FIFA+.

En las últimas horas, se conoció el line up de los artistas y presentadores que estarán al frente del sorteo. La modelo Heidi Klum y el actor y comediante Kevin Hart serán los conductores, mientras que el actor y productor Danny Ramírez, aportará su carisma al evento. Andrea Bocelli, considerado una de las voces clásicas más aclamadas de la historia, la estrella del pop y rock británico Robbie Williams y la cantante estadounidense Nicole Scherzinger serán los cantantes en un espectáculo que concluirá con la participación de Village People.

El Mundial 2026 será la edición más extensa de la historia, con 48 selecciones que disputarán un total de 104 partidos. El nuevo formato contempla 12 grupos de 4 equipos cada uno. Los dos primeros de cada zona, junto a los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final, ampliando así las posibilidades de clasificación y aumentando la competitividad del certamen. La final está prevista para el domingo 29 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

El sorteo se organizará en cuatro bombos, etiquetados del 1 al 4, cada uno con 12 bolas que representan a los países clasificados. El Bombo 1 incluirá a los cabezas de serie, definidos según la posición en la Clasificación Mundial Masculina de la FIFA, junto a los tres países anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos, quienes ya tienen asegurado su lugar en ese grupo por su condición de organizadores. El procedimiento comenzará con la extracción de las bolas de los anfitriones: México irá al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D. Posteriormente, se sortearán las restantes nueve bolas del Bombo 1 para completar los cabezas de serie. El mismo proceso se repetirá con los Bombos 2, 3 y 4, vaciando cada bolillero antes de pasar al siguiente.

Hasta el momento, 42 selecciones aseguraron su presencia en el Mundial 2026. Restan definirse seis plazas: cuatro provenientes del repechaje de la UEFA y dos del repechaje internacional, que se resolverán entre el 26 al 31 de marzo en dos sedes de México (Guadalajara y Monterrey). Entre los equipos destacados que aún buscan su lugar se encuentra Italia, que, pese a su posición en el ranking (12°), deberá disputar el repechaje europeo. Bolivia, por su parte, participará en la repesca mundial, enfrentando primero a Surinam y, en caso de avanzar, se las verá contra Irak.

La ciudad de Washington será sede del sorteo del Mundial 2026

FIFA estableció reglas estrictas para el sorteo con el objetivo de evitar cruces tempranos entre equipos de la misma confederación, salvo en el caso de la UEFA, que contará con 16 representantes. Cada grupo tendrá al menos una y como máximo dos selecciones europeas, lo que implica que cuatro de los 12 grupos incluirán dos equipos de la UEFA. Además, la organización implementó itinerarios independientes para las selecciones mejor clasificadas, garantizando que, si ganan sus respectivos grupos, no se enfrenten antes de la final. Así, Argentina y España, ubicados en el primer y segundo puesto del ranking FIFA, recorrerán caminos separados hasta una eventual final, en una decisión inédita por parte de la casa madre del fútbol en el mundo. Algo similar sucederá con Francia e Inglaterra, terceros y cuartos en el escalafón.

A la espera de que las bolillas definan los rivales de cada seleccionados, hay que mencionar que los anfitriones ya tienen asignados grupos y partidos inaugurales. México abrirá el torneo el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca, jugará su segundo partido el jueves 18 en el Estadio Akron de Guadalajara y cerrará la fase de grupos el miércoles 24 en el Azteca. Canadá debutará el viernes 12 en el BMO Field de Toronto y disputará sus siguientes encuentros el jueves 18 y el miércoles 24 de junio en el BC Place de Vancouver. Estados Unidos iniciará su participación el viernes 12 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, continuará el viernes 19 en el Lumen Field de Seattle y regresará a Los Ángeles para su último partido de la fase de grupos el jueves 25.

Argentina, como vigente campeona y segunda en el ranking FIFA, será cabeza de serie en el Bombo 1. Esto le asegura evitar a otras potencias ubicadas en el mismo bombo, como España, Francia e Inglaterra, hasta una eventual final.

En el Bombo 2 figuran selecciones de alto nivel como Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. El Bombo 3 incluye a Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica. El Bombo 4, aún incompleto, tiene confirmados a Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda, mientras que los restantes lugares se definirán en los repechajes.

EEUU contará con la mayor cantidad de sedes, albergando partidos en 11 de los 16 estadios designados por la FIFA: Seattle, San Francisco, Los Ángeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadelfia, Miami y Nueva York/Nueva Jersey. México dispondrá de tres sedes (Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara) y Canadá de dos (Vancouver y Toronto), completando así la grilla de ciudades anfitrionas.

LOS DETALLES DEL SORTEO DEL MUNDIAL

Fecha: viernes 5 de diciembre

Lugar: Kennedy Center de Washington DC, Estados Unidos

Hora: 14 (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay), 13 (Bolivia y Venezuela), 12 (Washington DC y Miami -EEUU-, Colombia, Ecuador y Perú), 11 (México DF) y a las 19 (España)

TV: Telefé y TyC Sports (Argentina); DSports (Latinoamérica); América Televisión (Perú); Caracol, RCN, Win Sports (Colombia); Azteca 7, ViX, TUDN (México); RTVE/La1 (España); Fox, Telemundo (USA)

LAS SELECCIONES CLASIFICADAS AL MUNDIAL 2026 (42/48)

Las 42 selecciones que ya están confirmadas para el Mundial 2026

• Conmebol (6/6): Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.

• Concacaf (6/6): México*, Estados Unidos* y Canadá*. Panamá, Curazao y Haití.

• África (9/9): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

• Asia (8/8): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita.

• Oceanía (1/1): Nueva Zelanda.

• Europa (12/12): Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Noruega, Austria, Bélgica, Escocia, Suiza y España.

* Países organizadores

LAS SELECCIONES QUE JUGARÁN EL REPECHAJE PARA EL MUNDIAL 2026 (6/6)

Así se jugará el Repechaje Intercontinental

• Conmebol (1/1): Bolivia.

• Oceanía (1/1): Nueva Caledonia.

• África (1/1): República Democrática del Congo.

• Asia (1/1): Irak.

• Concacaf (2/2): Jamaica y Surinam.

* Dos selecciones de las seis que jugarán el Repechaje se clasificarán al Mundial

LAS SELECCIONES QUE JUGARÁN EL REPECHAJE EUROPEO PARA EL MUNDIAL 2026 (16/16)

Así se jugará el Repechaje de Europa que repartirá 4 boletos al Mundial

• Europa (16/16): Irlanda, Eslovaquia, Ucrania, Polonia, Italia, Albania, República Checa, Bosnia y Herzegovina, Gales, Dinamarca, Kosovo y Turquía. Rumania (Nations League), Suecia (Nations League), Irlanda del Norte (Nations League) y Macedonia del Norte (Nations League).

Clasificarán los 12 segundos de los grupos y 4 de la clasificación de la Nations League que no hayan quedado ni primero ni segundo de las Eliminatorias UEFA: Se definirán los últimos 4 boletos al Mundial para esta federación.