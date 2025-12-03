FIFA dio a conocer a los tres artistas que animarán el sorteo del Mundial 2026 y confirmó a los conductores del evento

Se conocieron a los artistas que animarán la gala del sorteo del Mundial (REUTERS/Denis Balibouse)

La expectativa en torno al Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 crece con la revelación de un elenco de figuras internacionales que encabezarán el espectáculo de entretenimiento en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington DC. El evento, que se celebrará el viernes 5 de diciembre de 2025 a partir de las 14 (hora argentina), promete una combinación de talento de primer nivel y momentos memorables para una audiencia global de millones de personas.

La conducción del espectáculo estará a cargo de Heidi Klum y Kevin Hart, quienes compartirán el escenario como copresentadores. Klum, reconocida supermodelo, productora y personalidad televisiva galardonada con un Emmy, regresa a este tipo de eventos tras su participación en el sorteo final previo al Mundial de 2006 en Alemania. “Volver a ser anfitriona del sorteo final, después de haber participado en este evento hace veinte años en mi país, es realmente extraordinario”, afirmó Klum. Y añadió: “La Copa Mundial une al mundo como ninguna otra, y volver a formar parte de esa magia, en un escenario aún más grande con tres países anfitriones y cuarenta y ocho equipos, es un honor increíble”.

Junto a Klum estará Kevin Hart, uno de los comediantes y actores más exitosos de su generación, y el actor y productor Danny Ramírez, quien aportará su carisma y un toque hollywoodense al evento. Ramírez expresó su entusiasmo por participar en el sorteo: “Como alguien que creció jugando al fútbol, ser coanfitrión del sorteo y conocer y hablar con leyendas de la Copa Mundial en un evento tan prestigioso es un sueño”, declaró Ramírez a la FIFA. Además, destacó la relevancia personal del torneo: “Con este torneo en Estados Unidos, donde nací, y México, donde están algunas de mis raíces, es aún más especial, y estoy muy emocionado de formar parte de este evento”.

El programa de entretenimiento incluirá actuaciones en vivo de artistas de renombre internacional. El maestro Andrea Bocelli, considerado una de las voces clásicas más aclamadas de la historia, ofrecerá una presentación especial. A él se sumarán la superestrella mundial Robbie Williams y la cantante estadounidense Nicole Scherzinger, reconocida por su versatilidad y múltiples galardones. Tras la conclusión del sorteo, el grupo Village People interpretará su emblemático tema “YMCA”, consolidando el ambiente festivo del evento.

La FIFA precisó que, si bien ya se ha anunciado el elenco de entretenimiento, los nombres de los conductores y asistentes responsables de supervisar los procedimientos oficiales del sorteo se darán a conocer más adelante. La cobertura en directo del Sorteo Final estará disponible a través de la web de la FIFA y en las redes sociales oficiales de la Copa Mundial, además de la transmisión por los Medios Socios de la FIFA en todo el mundo.

Andrea Bocelli

El tenor italiano Andrea Bocelli

Andrea Bocelli es un tenor italiano de fama mundial que ha vendido más de 90 millones de discos desde que saltó a la fama tras ganar la sección Newcomers en el Festival de Música de San Remo de 1994. Reconocido por sus interpretaciones de importantes obras operísticas bajo directores legendarios como Lorin Maazel, Seiji Ozawa y Zubin Mehta, ha obtenido seis nominaciones al Grammy y seis al Grammy Latino y recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Bocelli ha actuado para líderes mundiales y papas, así como en eventos globales como los Juegos Olímpicos y las Exposiciones Universales. Fundó la Fundación Andrea Bocelli para promover la educación y la atención médica en todo el mundo. Su actuación de Pascua de 2020 en el Duomo de Milán se ha convertido en una de las transmisiones en vivo de música clásica más vistas de la historia.

Kevin Hart

El actor y comediante será conductor (REUTERS/Altaf Qadri)

Kevin Hart es un actor, comediante, productor y superestrella mundial del entretenimiento estadounidense conocido por su humor enérgico y su presencia taquillera en el escenario y la pantalla. Su especial de comedia “Acting My Age” es el especial de stand-up número uno en Netflix. Ascendiendo de los clubes de stand-up de Filadelfia a la fama internacional, Hart ha encabezado giras de comedia que han batido récords; protagonizó películas exitosas como Ride Along , Jumanji: Welcome to the Jungle y Central Intelligence; y construyó una carrera multifacética que abarca películas, televisión, fitness y emprendimiento. Con su característico ingenio rápido y personalidad contagiosa, Hart se ha convertido en una de las estrellas más reconocidas del entretenimiento mundial.

Heidi Klum

La modelo también conducirá el evento (REUTERS/Yara Nardi)

Heidi Klum es una supermodelo, productora y personalidad televisiva ganadora de un Emmy cuya influencia ha dado forma a la moda y el entretenimiento mundial durante más de 25 años. Saltó a la fama internacional en las portadas de revistas como Vogue, Elle y Marie Claire, se convirtió en una destacada estrella de portada de Sports Illustrated y obtuvo el estatus icónico como Ángel de Victoria’s Secret. Como presentadora, cocreadora y productora ejecutiva de Project Runway durante 16 temporadas, ayudó al programa a obtener 14 nominaciones consecutivas al Emmy, y regresó para presentar su temporada número 21 a principios de este año. Klum ha sido jueza en America’s Got Talent durante una década y continúa liderando Germany’s Next Topmodel, un gran éxito durante 20 temporadas. Más allá de la moda y la televisión, es conocida por su trabajo filantrópico, apoyando al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Children’s Hospital Los Angeles, God’s Love We Deliver y la Fundación para la Investigación del SIDA.

Danny Ramirez

El norteamericano tiene ascendencia colombiana y mexicana (Mandatory Credit: Darren Yamashita-Imagn Images)

Danny Ramirez es un actor dinámico y de rápido ascenso conocido por su versatilidad en cine y televisión. Recientemente repitió su papel de Marvel como Joaquín Torres en Capitán América: Un mundo feliz y apareció en The Last of Us de HBO, así como en Black Mirror de Netflix. Su gran éxito mundial llegó con Top Gun: Maverick, que obtuvo múltiples nominaciones a premios importantes. Está preparando su debut como director de largometrajes, Baton, un drama de fútbol que escribió y en el que protagonizará. Nacido en Chicago y criado en Miami, Ramirez es de ascendencia colombiana y mexicana. Estudió en la Universidad de Nueva York, jugando fútbol americano antes de obtener su Licenciatura en Bellas Artes de la Tisch School of the Arts.

Nicole Scherzinger

Nicole Scherzinger, otra de las protagonistas convocadas para el evento (REUTERS/Mario Anzuoni)

Ganadora de un premio Tony a principios de este año por su aclamada actuación en Sunset Blvd., la cantante multifacética y nominada al Grammy Nicole Scherzinger ha sido aclamada como “una fuerza asombrosa de la naturaleza” (The Washington Post). Conocida como la líder del fenómeno pop mundial Pussycat Dolls, Scherzinger ha encabezado las listas de éxitos en todo el mundo con éxitos como Don’t Cha y Buttons, así como sencillos en solitario como Heartbeat. Su versatilidad abarca géneros y escenarios, desde actuar con Andrea Bocelli hasta un papel nominado al premio Olivier en el renacimiento de Cats en el West End y prestar su voz a Sina en Moana y Moana 2 de Disney. Scherzinger ha liderado importantes franquicias de televisión a nivel internacional, entre ellas The X Factor (Reino Unido), Australia’s Got Talent, la exitosa serie de FOX The Masked Singer y Building the Band de Netflix.

Robbie Williams

El conocido cantante es embajador FIFA (REUTERS/Lee Smith)

Embajador Musical de la FIFA, Robbie Williams es uno de los artistas discográficos más exitosos del mundo, con más de 90 millones de álbumes vendidos, un récord de 18 Premios BRIT y tantos álbumes número uno en el Reino Unido como los Beatles. Su película biográfica nominada al Oscar, Better Man, se estrenó mundialmente el año pasado con gran éxito de crítica, seguido del lanzamiento de su banda sonora original. Su serie documental de Netflix de cuatro partes se convirtió en un éxito mundial en 2023, alcanzando el número uno en 22 países. A principios de este año, Williams anunció su nuevo álbum BRITPOP (que se lanzará el 6 de febrero de 2026), acompañado de una gira de estadios y arenas de gran éxito que atrajo a más de 1,2 millones de fanáticos en todo el Reino Unido y Europa. Desde que cofundó Soccer Aid para UNICEF en 2006, ha ayudado a recaudar 121 millones de libras esterlinas para causas benéficas en todo el mundo.

Village People

Village People, la banda que cerrará el evento

Village People es uno de los grupos musicales más icónicos del mundo, con su himno global YMCA, y su famoso baile, cimentado en la cultura pop, ayudando a impulsar más de 100 millones de ventas de discos en todo el mundo. Creado en 1977 alrededor del cantante y compositor original Victor Willis, el grupo rápidamente saltó a la fama internacional, logrando múltiples álbumes de platino y oro durante la era disco antes de la partida de Willis en 1979. Después de períodos de gira sin él, Willis regresó en 2017, restaurando el concepto original de banda en vivo y llevando al grupo de nuevo a las listas de éxitos. Con YMCA ahora incluido tanto en el Registro Nacional de Grabaciones en la Biblioteca del Congreso de los EE. UU. como en el Salón de la Fama de los Grammy, Village People continúa actuando globalmente y sigue siendo más popular que nunca.