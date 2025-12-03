Quién es Samantha Johnson, la periodista que conducirá el sorteo del Mundial 2026: los puentes con Argentina y Messi

Estuvo presente en el sorteo del Mundial de Clubes (Crédito: @miss_samjohnson/Instagram)

El sorteo del Mundial 2026 reunirá a una constelación de estrellas en torno a un evento de talla internacional para conocer de qué manera se repartirán los 48 cupos a disposición en doce grupos de cuatro equipos cada uno. El evento tendrá la conducción del ex futbolista Río Ferdinand y estará escoltado por una mujer con amplia experiencia en eventos vinculados a FIFA: Samantha Johnson.

La periodista británica-jamaiquina nacida en la ciudad inglesa de Birmingham es una cara repetida en las ceremonias de la casa madre del fútbol, ya que estuvo al frente de los respectivos sorteos de la Copa Mundial de Qatar 2022 -que ganó Argentina- y los Mundial de Clubes de 2021 y 2025, que consagraron al Chelsea como campeón. También tuvo un rol protagónico con el ex futbolista Jermaine Jenas en la conducción del premio The Best 2023, que coronó a Lionel Messi como el mejor jugador del pasado año tras ser campeón en tierras qataríes.

Su polifuncionalidad en el oficio está acompañada de una inteligencia crucial para desenvolverse en ámbitos diametralmente opuestos. Sus habilidades en la locución le han permitido ser moderadora en distintos debates sobre iniciativas de las Naciones Unidas y UEFA la eligió para ser parte de Outraged, galardonado documental del organismo europeo, donde habló sobre la discriminación en el deporte y su experiencia como mujer negra en el fútbol.

Johnson muestra su trabajo día a día en redes sociales para sus más de 30 mil seguidores entre Instagram y X (antes, Twitter). Allí, expone su esbelta figura y no dudó un segundo en mostrar su felicidad después de comunicarse oficialmente su presencia en el sorteo de la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio de 2026. “No está mal el elenco”, escribió en una historia subida a Instagram con un claro tono de felicidad.

"No está mal el elenco", la felicidad de la presentadora por volver a ser seleccionada por la FIFA

Compartirá escenario con Río Ferdinand, un ex defensor que dejó su huella en Inglaterra y Manchester United, aunque también lo hará con otros personajes emblemáticos del deporte como el siete veces campeón del Super Bowl de la NFL, Tom Brady, el mejor jugador de la historia del hockey sobre hielo, Wayne Gretzky, el siete veces All Star de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), Aaron Judge, otro de los mejores exponentes de la NFL, Eli Manning, y el dueño de cuatro campeonatos de la NBA, Shaquille O’Neal.

Samantha Johnson volcará sus más de dos décadas de experiencia en medios globales en un evento que será escuchado por millones de personas en televisión, radio y streaming. Su trayectoria incluyó pasos profesionales por Sky Sports y BeIn Sports, entre otros medios, entrevistó a personalidades de diferente índole, aunque se destacan sus intercambios con Ashley Cole y Jermain Defoe, sumado a sus diálogos con líderes tecnológicos y sociales de renombre mundial en la Web Summit, la principal conferencia tecnológica del mundo. Una muestra de la ambivalencia de sus conocimientos, algo que le permite cubrir una gama variada de tópicos.

Según informó el periódico español Mundo Deportivo, se desempeñó como investigadora, asistente de ventas y sub editora de Sky Sports News antes de desembarcar con fuerza en el mundo del fútbol. Durante siete años vivió y trabajó en Estambul, pero en la actualidad vive en Doha, donde trabaja para Al Jazeera y posee proyectos como Now You Know, un podcast de esa cadena con eje en historias de mujeres, y Game Theory, que aborda diversas temáticas del deporte actual.

La gala se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, localizado en Washington DC, Estados Unidos y incluirá la presencia de varios artistas de calibre internacional, como Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y la banda Village People.

Actualmente, trabaja en Al Jazeera (Crédito: @miss_samjohnson/Instagram)

Nació en la ciudad inglesa de Birmingham (Crédito: @miss_samjohnson/Instagram)

Participó en el sorteo del Mundial de Qatar 2022 (Crédito: @miss_samjohnson/Instagram)

Posee más de 30 mil seguidores en redes sociales (Crédito: @miss_samjohnson/Instagram)

Samantha luce su esbelta figura en diferentes publicaciones (Crédito: @miss_samjohnson/Instagram)

Estará acompañada en el sorteo por Río Ferdinand (Crédito: @miss_samjohnson/Instagram)

Ha sido moderadora de debates en Naciones Unidas (Crédito: @miss_samjohnson/Instagram)

Cuenta con una polifuncionalidad que le ha permitido estar al frente de eventos deportivos y de otros ámbitos (Crédito: @miss_samjohnson/Instagram)

Tiene su propio podcast en Al Jazeera enfocado en historias de mujeres (Crédito: @miss_samjohnson/Instagram)

Nació en Reino Unido, pero cuenta con raíces jamaiquinas (Crédito: @miss_samjohnson/Instagram)

Vive en Doha, Qatar (Crédito: @miss_samjohnson/Instagram)

Será parte de un evento con varios personajes emblemáticos del mundo del deporte (Crédito: @miss_samjohnson/Instagram)