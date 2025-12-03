La selección argentina femenina golea 6-0 a Bolivia y se afirma entre los primeros lugares de la Liga de Naciones

(@Argentina)

La Selección Argentina femenina afronta un juego determinante en la Liga de Naciones de la CONMEBOL. En el estadio Florencio Sola de Banfield, se impone por 6 a 0 a Bolivia y se afirma entre los primeros lugares de las Eliminatorias clasificatorias al Mundial de Brasil 2027. El partido es televisado por DSports y cuenta con el arbitraje de la uruguaya Nadia Fuques, mientras que en el VAR estará Anahí Fernández.

El torneo, que se disputa por primera vez en el ciclo 2025-2026, representa el nuevo sistema clasificatorio sudamericano para la Copa del Mundo, reemplazando el formato tradicional de la Copa América. Nueve selecciones compiten por dos cupos directos y dos plazas de repechaje, con Brasil ya clasificado como anfitrión.

Argentina llega a este compromiso tras una fecha libre y con un invicto de ocho partidos oficiales consecutivos, en los que mantuvo la portería sin goles en cinco ocasiones. La última derrota del equipo dirigido por Germán Portanova se remonta a los cuartos de final de la Copa Oro de la Concacaf, cuando cayó ante Brasil por 5-1 en marzo del año pasado. En la actual Liga de Naciones, la Albiceleste suma siete puntos, producto de dos victorias (la primera fue por 3-1 frente a Paraguay) y un empate 1-1 ante Uruguay, lo que la ubica en segundo puesto de la tabla, apenas un punto por debajo del líder Venezuela.

La lista de convocadas de la selección argentina femenina

El plantel argentino presenta novedades en la convocatoria. Se destaca la inclusión de la delantera Kayla Rollins, nacida en Islandia, con madre argentina y padre de Barbados, quien tiene su debut con la selección. También fue citada por primera vez Alma Velazco, de nacionalidad española. Además, Justina Morcillo regresa al equipo tras seis años, actualmente en el Dux Logroño de España, al igual que Daiana Falfán. El grupo cuenta con una fuerte presencia de jugadoras del fútbol local: cuatro de River, tres de San Lorenzo, tres de Racing, dos de Boca, una de Belgrano y otra de Newell’s, mientras que el resto milita en clubes extranjeros.

En la previa, el entrenador Germán Portanova expresó su expectativa de que el equipo pueda tomar la iniciativa desde el inicio: “Esperamos ser protagonistas con Bolivia, que se nos abra el arco rápido para tener la confianza de ir a buscarlo”. Entre las convocadas figuran varias jugadoras cordobesas, como Paulina Gramaglia, Florencia Bonsegundo y Sofía Salas, actual futbolista de Belgrano.

El rival, Bolivia, llega tras conseguir su primer punto en la competencia al empatar como local frente a Colombia, lo que representó la primera vez que le marca un gol a ese seleccionado en la historia de la CONMEBOL Copa América Femenina y la Liga de Naciones Femenina. Ahora, el equipo boliviano buscará anotar su primer tanto ante Argentina en estas competiciones y aprovechar el envión anímico para salir del fondo de la tabla y acercarse a los puestos de repechaje, dependiendo también de los resultados de los demás partidos.

FORMACIONES:

Argentina: Solana Pereyra; Justina Morcillo, Aldana Cometti, Sophia Braun, Milagros Martín; Daiana Falfán, Florencia Bonsegundo, Francisca Altgelt; Solana Pereyra, Paulina Gramaglia y Agostina Holzheier. DT: Germán Portanova.

Bolivia: Jodi Medina; Karen Rodríguez, Aidé Mendiola, Karla Ticona, María Alejandra Vaquero; Sonia Turihuano, Ruth Soliz, Abigail Quiroz; Ilsen Victoria Rodríguez, Carla Méndez y Ana Paula Rojas. DT: Juri Villarroel.

Estadio: Florencio Sola (Banfield).

Árbitra: Nadia Fuques (URU).

VAR: Anahí Fernández (URU).

LOS RESULTADOS DE LA CUARTA FECHA:

En vivo: Argentina 6-0 Bolivia

En vivo: Venezuela 5-0 Perú

En vivo: Chile 1-0 Paraguay

Uruguay 0-0 Ecuador

Colombia queda libre.

POSICIONES:

Venezuela 8 puntos (+6) Argentina 7 (+8) Colombia 7 (+4) Chile 7 (+4) Ecuador 5 (+3) Paraguay 3 (-3) Perú 3 (-6) Uruguay 2 (-1) Bolivia 1 (-15)

ASÍ SE JUGARÁ LA QUINTA FECHA EL PRÓXIMO 10 DE ABRIL DE 2026

Chile vs. Argentina

Colombia vs. Venezuela

Perú vs. Uruguay

Paraguay vs. Ecuador

*Bolivia queda libre