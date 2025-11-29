Deportes

Franco Colapinto largará 20° en la Sprint del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

El piloto argentino saltará a la pista en el circuito de Lusail abordo de su A525

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE QATAR

Sábado 29 de noviembre

Carrera Sprint: 11.00 (Argentina)

Clasificación: 15.00 (Argentina)

Domingo 30 de noviembre

Carrera a 57 vueltas: 13.00 (Argentina)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

09:34 hsHoy

Ganadores del GP de Qatar

  • 2024 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2023 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2021 – Lewis Hamilton (Mercedes)
09:25 hsHoy

Los que consiguieron la pole en el GP de Qatar

  • 2024 – George Russell (Mercedes)
  • 2023 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2021 – Lewis Hamilton (Mercedes)
09:20 hsHoy

Datos del GP de Qatar:

  • Primer Gran Premio – 2021
  • Longitud de la pista: 5,419 km
  • Récord de vuelta: 1m 22.384s, Lando Norris, McLaren, 2024
  • Más pole positions: Max Verstappen (2)
  • Más victorias: Max Verstappen, Lewis Hamilton, George Russell (1)
  • Curiosidades: 2021 representó la primera vez que Qatar albergó una carrera de F1.
09:13 hsHoy

El circuito del GP de Qatar:

09:00 hsHoy

¡Bienvenidos! Franco Colapinto volverá a tener actividad al mando de su Alpine en una de las fechas más esperadas para los fanáticos en el Gran Premio de Qatar en el circuito de Lusail, por la anteúltima fecha de la temporada

Franco Colapinto correrá en el
Franco Colapinto correrá en el GP de Qatar

