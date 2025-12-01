La figura del tenis que le propuso matrimonio a su pareja en medio de un safari con leones en África: “Brindemos por una vida hermosa”

Cameron Norrie y Louise Jacobi se comprometieron

El tenista británico Cameron Norrie ha dado un paso significativo en su vida personal al comprometerse con su pareja, Louise Jacobi, durante unas vacaciones en safari en Sudáfrica, el país donde nació el deportista. La noticia fue compartida por ambos a través de sus redes sociales, donde publicaron una serie de ocho fotografías que capturan la emoción del momento, entre ellas una imagen de Louise mostrando su anillo de compromiso y otra en la que besa a Norrie en la mejilla.

La pareja aprovechó el breve receso de la temporada de tenis para realizar este viaje especial. Norrie, de 30 años, organizó la escapada a Sudáfrica con el objetivo de disfrutar de la naturaleza y la fauna local, y eligió ese escenario para hacer la propuesta de matrimonio. Entre las imágenes compartidas, se incluyen instantáneas de un león, el vehículo de safari y varias escenas en el Parque Nacional Kruger, lo que subraya el carácter único de la experiencia.

Louise Jacobi acompañó las fotografías con un mensaje en el que expresó la importancia del momento: “Un momento especial en nuestro viaje a Sudáfrica. Brindemos por una vida hermosa juntos con mi mejor amigo”, escribió, añadiendo en tono distendido: “(Nota: el anillo de compromiso real está por llegar)”. La pareja también agradeció a Bronwen, la hermana de Cameron, por haber capturado el instante en que se realizó la propuesta.

Norrie y Jacobi se comprometieron durante sus vacaciones en Sudáfrica

La reacción de la comunidad tenística no se hizo esperar. Diversas figuras del circuito y allegados a la pareja inundaron la sección de comentarios con mensajes de felicitación. Katie Boulter escribió: “¡Omg! ¡Felicidades!”, mientras que su prometido, Alex De Minaur, añadió: “Ayeeeeeeeee felicidades chicos!!!! Es esa época del año”. Paige Lorenze, pareja de Tommy Paul, comentó: “¡Yayy! Felicidades”, y Laura Robson también se sumó con un “¡Felicidades!”. La cuenta oficial de la ATP Tour publicó: “Felicidades”.

La historia de Louise Jacobi y Cameron Norrie comenzó en 2019, cuando ella, diseñadora textil e interiorista originaria de Nueva York, atravesaba un momento difícil tras perder su empleo debido a la quiebra de la empresa para la que trabajaba. Desde entonces, Jacobi ha sido una presencia constante en los partidos de Norrie, especialmente en Wimbledon, donde suele acompañarlo desde el palco de jugadores.

El detalle de que el anillo de compromiso lucía en el dedo meñique de Louise llamó la atención de algunos seguidores, lo que podría indicar que la talla era menor a la adecuada. No obstante, la pareja celebró el compromiso sin que ese detalle restara entusiasmo al acontecimiento.

En cuanto a lo deportivo, Cameron Norrie, nacido en Johannesburgo, de padre escocés y madre galesa, ocupa actualmente el puesto 27 del Ranking ATP y su mejor clasificación la obtuvo en 2022 cuando llegó al octavo escalafón mundial. Es profesional desde el 2017 y eligió representar a Gran Bretaña en 2013 tras disputar gran parte de su carrera junior en Nueva Zelanda.

En el transcurso de menos de dos años, Cameron Norrie se consolidó como un protagonista recurrente en el circuito profesional, al disputar 13 finales del ATP Tour desde mayo de 2021 hasta febrero de 2023. Dentro de ese período, el británico firmó un hito histórico al coronarse en Indian Wells 2021, convirtiéndose así en el primer campeón británico en la historia del certamen desde 1976.

El ascenso del tenista británico no se limitó a torneos del circuito: en Wimbledon 2022, Norrie alcanzó por primera vez los octavos de final, los cuartos de final y las semifinales de un torneo de Grand Slam, instancia en la que cayó ante el entonces campeón Novak Djokovic en cuatro sets.

Su rendimiento durante este ciclo se reflejó en la cantidad de victorias acumuladas. En 2021, consiguió 52 triunfos, cifra a la que siguió con 49 éxitos durante la temporada 2022. Este impulso competitivo se mantuvo en 2023, cuando superó a rivales de élite: primero al número dos del mundo, Rafael Nadal, en la United Cup, y más tarde a Carlos Alcaraz, en la final de Río de Janeiro, asegurando las mayores victorias de su carrera.

MÁS IMÁGENES DEL COMPROMISO EN EL SAFARI

La fotografía de un león que compartió la pareja

Otra imagen del compromiso

El safari en Sudáfrica

Cameron Norrie y Louise Jacobi apostaron al amor