Deportes

La figura del tenis que le propuso matrimonio a su pareja en medio de un safari con leones en África: “Brindemos por una vida hermosa”

Cameron Norrie ha dado un paso significativo en su vida personal al comprometerse con su pareja, Louise Jacobi, durante unas vacaciones

Guardar
Cameron Norrie y Louise Jacobi
Cameron Norrie y Louise Jacobi se comprometieron

El tenista británico Cameron Norrie ha dado un paso significativo en su vida personal al comprometerse con su pareja, Louise Jacobi, durante unas vacaciones en safari en Sudáfrica, el país donde nació el deportista. La noticia fue compartida por ambos a través de sus redes sociales, donde publicaron una serie de ocho fotografías que capturan la emoción del momento, entre ellas una imagen de Louise mostrando su anillo de compromiso y otra en la que besa a Norrie en la mejilla.

La pareja aprovechó el breve receso de la temporada de tenis para realizar este viaje especial. Norrie, de 30 años, organizó la escapada a Sudáfrica con el objetivo de disfrutar de la naturaleza y la fauna local, y eligió ese escenario para hacer la propuesta de matrimonio. Entre las imágenes compartidas, se incluyen instantáneas de un león, el vehículo de safari y varias escenas en el Parque Nacional Kruger, lo que subraya el carácter único de la experiencia.

Louise Jacobi acompañó las fotografías con un mensaje en el que expresó la importancia del momento: “Un momento especial en nuestro viaje a Sudáfrica. Brindemos por una vida hermosa juntos con mi mejor amigo”, escribió, añadiendo en tono distendido: “(Nota: el anillo de compromiso real está por llegar)”. La pareja también agradeció a Bronwen, la hermana de Cameron, por haber capturado el instante en que se realizó la propuesta.

Norrie y Jacobi se comprometieron
Norrie y Jacobi se comprometieron durante sus vacaciones en Sudáfrica

La reacción de la comunidad tenística no se hizo esperar. Diversas figuras del circuito y allegados a la pareja inundaron la sección de comentarios con mensajes de felicitación. Katie Boulter escribió: “¡Omg! ¡Felicidades!”, mientras que su prometido, Alex De Minaur, añadió: “Ayeeeeeeeee felicidades chicos!!!! Es esa época del año”. Paige Lorenze, pareja de Tommy Paul, comentó: “¡Yayy! Felicidades”, y Laura Robson también se sumó con un “¡Felicidades!”. La cuenta oficial de la ATP Tour publicó: “Felicidades”.

La historia de Louise Jacobi y Cameron Norrie comenzó en 2019, cuando ella, diseñadora textil e interiorista originaria de Nueva York, atravesaba un momento difícil tras perder su empleo debido a la quiebra de la empresa para la que trabajaba. Desde entonces, Jacobi ha sido una presencia constante en los partidos de Norrie, especialmente en Wimbledon, donde suele acompañarlo desde el palco de jugadores.

El detalle de que el anillo de compromiso lucía en el dedo meñique de Louise llamó la atención de algunos seguidores, lo que podría indicar que la talla era menor a la adecuada. No obstante, la pareja celebró el compromiso sin que ese detalle restara entusiasmo al acontecimiento.

En cuanto a lo deportivo, Cameron Norrie, nacido en Johannesburgo, de padre escocés y madre galesa, ocupa actualmente el puesto 27 del Ranking ATP y su mejor clasificación la obtuvo en 2022 cuando llegó al octavo escalafón mundial. Es profesional desde el 2017 y eligió representar a Gran Bretaña en 2013 tras disputar gran parte de su carrera junior en Nueva Zelanda.

En el transcurso de menos de dos años, Cameron Norrie se consolidó como un protagonista recurrente en el circuito profesional, al disputar 13 finales del ATP Tour desde mayo de 2021 hasta febrero de 2023. Dentro de ese período, el británico firmó un hito histórico al coronarse en Indian Wells 2021, convirtiéndose así en el primer campeón británico en la historia del certamen desde 1976.

El ascenso del tenista británico no se limitó a torneos del circuito: en Wimbledon 2022, Norrie alcanzó por primera vez los octavos de final, los cuartos de final y las semifinales de un torneo de Grand Slam, instancia en la que cayó ante el entonces campeón Novak Djokovic en cuatro sets.

Su rendimiento durante este ciclo se reflejó en la cantidad de victorias acumuladas. En 2021, consiguió 52 triunfos, cifra a la que siguió con 49 éxitos durante la temporada 2022. Este impulso competitivo se mantuvo en 2023, cuando superó a rivales de élite: primero al número dos del mundo, Rafael Nadal, en la United Cup, y más tarde a Carlos Alcaraz, en la final de Río de Janeiro, asegurando las mayores victorias de su carrera.

MÁS IMÁGENES DEL COMPROMISO EN EL SAFARI

La fotografía de un león
La fotografía de un león que compartió la pareja
Otra imagen del compromiso
Otra imagen del compromiso
El safari en Sudáfrica
El safari en Sudáfrica
Cameron Norrie y Louise Jacobi
Cameron Norrie y Louise Jacobi apostaron al amor

Temas Relacionados

Cameron NorrieLouise Jacobitenisdeportes-argentina

Últimas Noticias

Barracas Central y Gimnasia se enfrentarán por un lugar en las semifinales del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Guapo recibirá al Lobo desde las 17. Transmitirá ESPN Premium

Barracas Central y Gimnasia se

Racing y Tigre disputarán un apasionante duelo por los cuartos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

La Academia y el Matador estarán frente a frente desde las 21:30. Transmitirán ESPN Premium y TNT Sports

Racing y Tigre disputarán un

Crece el escándalo en la F1 por la controvertida maniobra entre Antonelli y Norris en Qatar: el piloto de Mercedes recibió amenazas de muerte

El italiano sufrió un despiste que benefició al líder del campeonato para ser 4° en la carrera. El joven de 18 años sufrió acoso y mensajes de odio en redes

Crece el escándalo en la

Argentina goleó 4-1 a Colombia y se clasificó a las semifinales del primer Mundial de futsal femenino

El elenco nacional albiceleste se impuso con claridad ante las cafeteras y ahora espera por el ganador del cruce entre Portugal e Italia

Argentina goleó 4-1 a Colombia

Un ex compañero de Neymar reveló un detalle íntimo de su convivencia: “Deja la puerta abierta”

Alexandre Letellier, arquero que compartió tiempo con el astro en el PSG, contó la particular forma en la que el brasileño va al baño

Un ex compañero de Neymar
DEPORTES
Barracas Central y Gimnasia se

Barracas Central y Gimnasia se enfrentarán por un lugar en las semifinales del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Racing y Tigre disputarán un apasionante duelo por los cuartos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Crece el escándalo en la F1 por la controvertida maniobra entre Antonelli y Norris en Qatar: el piloto de Mercedes recibió amenazas de muerte

Argentina goleó 4-1 a Colombia y se clasificó a las semifinales del primer Mundial de futsal femenino

Un ex compañero de Neymar reveló un detalle íntimo de su convivencia: “Deja la puerta abierta”

TELESHOW
La emoción de Ivonne Guzmán

La emoción de Ivonne Guzmán por su último show lejos de Bandana: “¡Un orgullo ser parte de esta máquina!"

Ivana Figueiras abrió su diario íntimo en medio del alejamiento de Darío Cvitanich: “Lo que sufrí por amor”

El emotivo mensaje de Diego Olivera a Mónica Ayos por sus 23 años de casados: “Gracias por elegir este viaje juntos”

Alberto Cormillot celebró su aniversario como médico con una foto inédita: “Hace 64 años me recibí”

El viaje de Marcos Ginocchio y su hermana Valentina a Bariloche: diversión y fotos en traje de baño en el lago

INFOBAE AMÉRICA

El agujero de ozono de

El agujero de ozono de 2025 se cerró antes de lo previsto y fue el más pequeño en cinco años

El cambio que buscan los hondureños tras las elecciones: “Espero que se dediquen a gobernar y no vayan a comenzar a robar”

IATA defiende la autonomía de las aerolíneas ante el cierre del espacio aéreo venezolano

El presidente israelí habló sobre el indulto a Netanyahu: “Consideraré los intereses del Estado”

Costa Rica y el riesgo de jugar con fuego