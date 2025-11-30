Deportes

“Naturaleza agresiva”: el ácido cruce entre Lando Norris y Max Verstappen en plena definición del título de la F1 en Qatar

El cuatro veces campeón del mundo comentó que si manejara un McLaren ya sería campeón, lo que generó la dura respuesta del piloto británico

Lando Norris y Max Verstappen
Lando Norris y Max Verstappen tuvieron un cruce dialéctico tras la Sprint en Qatar (REUTERS/Jakub Porzycki)

La tensión en la lucha por el título mundial de Fórmula 1 se intensificó en la antesala de la carrera principal del Gran Premio de Qatar, cuando Lando Norris y Max Verstappen intercambiaron declaraciones que reflejan la presión de la definición. Con el campeonato en juego y solo dos carreras restantes, el piloto británico lidera la tabla y podría consagrarse campeón este fin de semana, mientras el tetracampeón busca mantener vivas sus opciones hasta Abu Dhabi.

El cruce verbal surgió tras las afirmaciones de Verstappen, quien sostuvo que ya habría asegurado el campeonato si manejara el McLaren de esta temporada. “Si hubiéramos estado en la posición de lo dominante de un coche que tenían, digamos así, el campeonato habría terminado hace mucho tiempo”, expresó el neerlandés en su charla con F1 TV. Frente al comentario, el principal candidato al título, respondió con firmeza y desestimó los comentarios de su rival: “Esta es la forma de actuar de Red Bull, esta naturaleza agresiva, diciendo tonterías la mayor parte del tiempo”, expresó Lando.

“Así que depende de si quieres escucharlo y hablar de ello, como te encanta, o haces lo que nosotros hacemos como equipo, que es mantener la cabeza baja, mantener la concentración. Quizá lo hubiera hecho, pero hasta ahora no lo ha hecho y sigue intentándolo”, agregó el número 4.

A pesar de la contundencia de sus palabras, Norris también reconoció los logros de Verstappen en la Fórmula 1. El británico subrayó el respeto que siente por el tetracampeón: “Max puede decir lo que quiera para ser honesto. Se ha ganado el derecho, ha ganado cuatro campeonatos del mundo, le tengo mucho respeto y creo que eso da mucho crédito a cualquiera”.

“Hay veces que sabe lo que dice, pero otras no tiene ni idea“, concluyó un Norris visiblemente ofuscado tras la Sprint previa a la clasificación en la que terminó segundo por detrás de su compañero y el restante contendiente al título, Oscar Piastri.

El contexto deportivo añade dramatismo a la situación. Norris encabeza la clasificación con 396 puntos tras finalizar tercero en la carrera sprint de Qatar. El australiano, que se recuperó tras varios malos fines de semana y logró una sólida victoria en la carrera rápida suma 374 unidades, mientras que Verstappen, quien terminó cuarto el sábado, acumula 371. La diferencia entre los tres mantiene abierta la definición, aunque Lando parte con una ventaja considerable.

Las combinaciones para la consagración del británico en Qatar son claras: si Norris logra mantener o ampliar su ventaja sobre Verstappen y Piastri, el título quedará definido antes de Abu Dhabi. Para asegurarse el N° 1 este domingo, Norris necesita que la diferencia con Verstappen se mantenga en al menos 25 puntos, lo que lo haría inalcanzable por haber sumado más victorias y segundos puestos en caso de empate. Frente a Piastri, la brecha debe crecer de 22 a 26 puntos, ya que ambos están igualados en triunfos y Oscar lo superaría en caso de empate si gana en Abu Dhabi.

El escenario se complica si Piastri termina entre los nueve primeros: en ese caso, Norris debe finalizar al menos dos posiciones por delante, o una si el australiano es segundo. Si ninguno de los dos suma puntos, solo Piastri mantendría opciones matemáticas junto a Norris. Para Verstappen, las posibilidades pasan por terminar por delante de Norris en caso de que el británico quede fuera del top 8: si Norris es noveno, Verstappen necesita al menos un octavo puesto; si Norris es décimo, el neerlandés debe ser noveno o mejor; y si Norris termina undécimo o peor, Verstappen requiere al menos un décimo lugar.

La temporada 2025 estuvo marcada por el dominio de McLaren, aunque Red Bull logró una recuperación tras las actualizaciones introducidas en Monza. Max, que para muchos es el piloto más destacado del año, recortó una desventaja de 104 puntos gracias a cuatro victorias en las últimas siete carreras y a incidentes que afectaron a McLaren, como la doble descalificación en Las Vegas. El neerlandés, que busca su quinto título consecutivo, ya dejó su huella en la historia reciente al establecer récords de victorias y puntos en 2023, con 19 triunfos y 575 unidades.

Norris, Piastri y Verstappen. De
Norris, Piastri y Verstappen. De estos tres saldrá el campeón 2025 de la F1 (REUTERS/Jakub Porzycki)

