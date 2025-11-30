La genial asistencia de Messi en la consagración del Inter Miami ante el New York City en la final de la Conferencia Este de la MLS

La Pulga fue protagonista en el 3-1 en Florida

Con 38 años de edad, Lionel Messi sigue enalteciendo su carrera profesional y fue clave en un nuevo título del Inter Miami. Las Garzas golearon 5-1 al New York City en el Chase Stadium para consagrarse campeones de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS). La Pulga brindó una asistencia en la final y asentó la presente temporada como una de las más destacadas en sus números personales.

El cuadro de Javier Mascherano se impuso con autoridad contra el cuadro de los argentinos Julián Fernández, Agustín Ojeda, Nicolás Fernández Mercau y Maximiliano Moralez, quien tuvo un fuerte cruce con Messi y Rodrigo De Paul. Inter Miami se quedó con el título gracias al hat-trick de Tadeo Allende, el tanto de Mateo Silvetti y el golazo de Telasco Segovia.

Messi tuvo una participación directa en la conversión del ex juvenil de Newell’s. El capitán de la selección argentina recibió dentro del área y, después de retener el balón por varios segundos y acumular la marca de varios rivales, soltó la pelota en el momento preciso para habilitar a Silvetti. El joven de 21 años sacó un potente remate rasante para vencer la resistencia del arquero y estampar el 3-1 parcial.

Messi brindó una asistencia en la consagración del Inter Miami de la Conferencia Este de la MLS

De esta manera, Messi enalteció su brillante temporada con sus 38 años: anotó 46 goles entre los 52 duelos que acumuló con la selección argentina (3 gritos en 5 presentaciones) y el Inter Miami (43 tantos en 47 partidos). Números que superan algunas de sus cosechas con la camiseta de Barcelona y colocan a esta temporada como la 10ª con más anotaciones de las 22 que contabiliza como profesional.

Además, el rosarino fue el máximo anotador (29) y el mayor asistidor (19) de la temporada regular de la MLS. El rosarino hizo esa cantidad de tantos y pases de gol en 28 juegos del campeonato norteamericano (26 como titular), aventajando por cinco goles a Denis Bouanga (24 en 31 partidos) e igualando en asistencias a Anders Dreyer (19 en 34 apariciones). En la fase de playoffs sumó seis goles y cinco asistencias.

Al mismo tiempo, consiguió por primera vez el título de la Conferencia Este de la MLS y estiró su ventaja como el futbolista con más títulos en la historia: agrandó su vitrina con la 47ª coronación al alzar 35 copas con Barcelona, 3 con PSG, 6 con la selección argentina y 3 con Inter Miami.

Lionel Messi está completando una de las mejores temporadas en cuanto a números personales

Su mejor año, inolvidable e insuperable, se dio en el 2012 cuando acumuló 91 goles entre Barcelona (79 goles en 60 partidos: 59 en la Liga, 13 en Champions, 5 en la Copa del Rey y 2 en la Supercopa de España) y la selección argentina (12 en 9 partidos). Pero no se puede perder de vista la cosecha de esta temporada, al nivel de estrellas como Kylian Mbappé (59 goles), Harry Kane (54) y Erling Haaland (51). Es cierto que la competitividad de las ligas donde militan estos futbolistas europeos es mayor a la norteamericana, pero eso no quita mérito a la cosecha de un Messi que está teniendo un calendario repleto de efectividad en el arco rival, ya que además firmó 26 asistencias (23 con Inter Miami y 3 con Argentina).

El global de su camino contabiliza 896 gritos y 405 asistencias en los 1136 partidos como profesional que tuvo en toda su carrera entre Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 partidos), PSG (32 goles y 34 asistencias en 75 partidos), la selección argentina (115 goles y 61 asistencias en 196 partidos) e Inter Miami (77 goles y 41 asistencias en 87 partidos).

Del otro lado está la figura de Cristiano Ronaldo, actual máximo artillero de la historia del fútbol y en la carrera por los mil tantos: suma 954 goles en 1298 partidos entre Al Nassr de Arabia Saudita (110), selección de Portugal (143), Manchester United de Inglaterra (145), Juventus de Italia (101), Real Madrid de España (450) y Sporting Lisboa de Portugal (5). Es decir que el portugués anotó 58 goles más que el argentino, aunque también disputó 163 partidos más.

GOLES DE MESSI EN CADA AÑO CALENDARIO

1- 91 goles en el 2012 (Barcelona/Selección Argentina)

2- 60 goles en el 2010 (Barcelona/Selección Argentina)

3- 59 goles en el 2011 (Barcelona/Selección Argentina)

4- 59 goles en el 2016 (Barcelona/Selección Argentina)

5- 58 goles en el 2014 (Barcelona/Selección Argentina)

6- 54 goles en el 2017 (Barcelona/Selección Argentina)

7- 52 goles en el 2015 (Barcelona/Selección Argentina)

8- 51 goles en el 2018 (Barcelona/Selección Argentina)

9- 50 goles en el 2019 (Barcelona/Selección Argentina)

10- 46 goles en el 2025 (Inter Miami/Selección Argentina)*

11- 45 goles en el 2013 (Barcelona/Selección Argentina)

12- 43 goles en el 2021 (Barcelona/PSG/Selección Argentina)

13- 41 goles en el 2009 (Barcelona/Selección Argentina)

14- 35 goles en el 2022 (PSG/Selección Argentina)

15- 31 goles en el 2007 (Barcelona/Selección Argentina)

16- 29 goles en el 2024 (Inter Miami/Selección Argentina)

17- 28 goles en el 2023 (PSG/Inter Miami/Selección Argentina)

18- 27 goles en el 2020 (Barcelona/Selección Argentina)

19- 22 goles en el 2008 (Barcelona/Selección Argentina)

20- 12 goles en el 2006 (Barcelona/Selección Argentina)

21- 3 goles en el 2005 (Barcelona/Selección Argentina)**

22- 0 goles en el 2004 (debut en Barcelona)

* Temporada en curso

** También anotó 6 goles en el Mundial Sub 20 de Países Bajos