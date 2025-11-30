Lionel Messi y Rodrigo de Paul se enfurecieron con Maxi Moralez: el tenso cruce durante la final de la Conferencia Este de la MLS

El fuerte cruce entre Lionel Messi y Rodrigo De Paul con Maxi Moralez

El Chase Stadium de Fort Lauderdale acogió una acalorada final de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami y el New York City. El enfrentamiento tuvo una notable intensidad desde el inicio y el tenso ambiente entre los futbolistas marcó el desarrollo del juego. A los 20 minutos, los argentinos Lionel Messi y Maximiliano Moralez tuvieron una fuerte discusión en la que intercambiaron insultos. La gresca también incluyó a Rodrigo De Paul y Marcelo Weigandt.

En un contexto en el que Inter Miami se puso en ventaja rápidamente gracias al tanto de Tadeo Allende, el elenco de Javier Mascherano controló la tónica de los primeros minutos de la final ante un cuadro visitante que se impacientó por no poder contrarrestar las ofensivas de Las Garzas. La temperatura se elevó a los 19 minutos de partido después de un cruce entre Frasquito y chileno Maximiliano Falcón, quien recibió un golpe del argentino.

De Paul le recriminó efusivamente la acción al ex Racing y comenzó una gresca en la que se sumaron varios futbolistas, incluido el ex jugador de Boca Juniors Chelo Weigandt. No obstante, los que se pusieron cara a cara e intercambiaron insultos entre sí fueron Lionel Messi y Maxi Moralez. Las cámaras oficiales lograron divisar el momento en el que los dos argentinos se cruzaron, en una discusión que duró varios minutos. De hecho, una vez que la temperatura del ambiente había bajado, los jugadores seguían charlando acaloradamente. Weigandt y Moralez se llevaron la amarilla tras la discusión.

El intenso cruce cara a cara entre Lionel Messi y Maxi Moralez (Leonardo Fernandez/Getty Images/AFP)

Cabe recordar que Maxi Moralez no llegó a compartir vestuario con ninguno de los jugadores del Inter Miami. Frasquito integró las selecciones juveniles de Argentina en el Mundial Sub-20 del año 2007, la última edición en la que el combinado albiceleste se consagró campeón del certamen: le ganó 2-1 a República Checa en la final de Toronto. Por su parte, Messi gritó campeón de la Copa del Mundo en la versión previa celebrada en Países Bajos durante 2005, donde marcó un doblete en el último partido contra Nigeria.

El único encuentro que tiene Moralez en la Mayor data de un amistoso en el año 2011 contra Venezuela, en la provincia de San Juan. La Selección de Sergio Batista se impuso 4-1 sobre la Vinotinto, en una convocatoria que estaba formada por jugadores del fútbol local.

A pesar del fuerte cruce entre Frasquito y la Pulga, ya tienen un historial de enfrentamientos en la MLS. En noviembre de 2024, luego de un empate 1-1 por la MLS, Maxi Moralez subió un posteo a su Instagram personal y elogió al astro argentino: “Gracias a nuestros fans por el gran apoyo de siempre. Vamos todos juntos. Hoy tuve la oportunidad de jugar con nuestro ídolo de toda Argentina y de muchos países. Llevar un recuerdo de alguien que tanto le da a este deporte es impagable. Gracias, Leo Messi. Seguiremos hasta el final juntos, New York City FC”.

En dicha publicación compartió imágenes del momento en el que ambos dialogaron tras el pitido final e intercambiaron camisetas. “Cualquiera que le guste este deporte la quiere tener. Fue una de las cosas por la cual quería estar dentro del campo. En cierto momento, quedó al lado mío y se la pedí. Todo el partido me ha tratado de maravilla, siempre con una sonrisa. De igual manera, la camiseta que quería mi hijo, está. La tiene ahí colgada. Pude tener el mayor premio de todos”, comentó en una entrevista con la MLS después del encuentro.

El posteo en el que Maxi Moralez en 2024 donde le agradeció a Messi el intercambio de camisetas

Tras la fuerte gresca en el campo de juego, la final de la Conferencia Este de la MLS continuó con un gol inmediato del Inter Miami. Cuando el árbitro principal habilitó a los jugadores de las Garzas para reanudar el juego por la falta de Maxi Moralez sobre Falcón, Jordi Alba recibió por el costado izquierdo y lanzó un centro preciso para que Tadeo Allende ponga el 2-0 parcial de cabeza. La respuesta, al rato, tuvo un aporte crucial de Moralez para el descuento de Justin Haak.

Cabe recordar que el ganador de la final entre Inter Miami y New York City jugará por el trofeo de la MLS Cup. Este lo disputarán contra el vencedor de la Conferencia Oeste, que saldrá de San Diego FC y Vancouver Whitecaps.

La furia de Messi con Moralez (Foto: Chandan Khanna / AFP)