Final argentina en el Challenger de Temuco: Federico Gómez y Lautaro Midón se miden en busca del título

Lautaro Midón sigue escalando posiciones en el circuito ATP (Crédito: Challenger de Temuco)

Este domingo, el tenis nacional tendrá un nuevo campeón en el cierre de la temporada 2025. Federico Gómez y Lautaro Midón se enfrentan en la final del Challenger 100 de Temuco, en Chile.

El oriundo de Merlo buscará su cuarto título en la categoría y consumar su regreso al lote de los 200 mejores del ranking ATP, mientras que el correntino intentará conquistar el trofeo más importante de su carrera y dar el salto hacia las qualies de los Grand Slams como una de las principales esperanzas albicelestes.

Este sábado, la superficie de cemento del Estadio Municipal German Becker albergó las semifinales de la última parada de la gira sudamericana y fue escenario de una actuación sobresaliente de dos argentinos en ascenso. En el turno inicial de la pista central, Gómez (250) impuso su jerarquía y derrotó al estadounidense Alafia Ayeni (731) por 6-3 y 6-1.

El nacido en California, de raíces nigerianas, había sorprendido tras avanzar desde la clasificación y eliminar a Juan Manuel Cerúndolo en la ronda previa, logrando la primera victoria de su carrera ante un top 100.

Tras una semana en la que mostró un tenis sin fisuras, el Bombardero alcanzó así una nueva final en el circuito ATP Challenger Tour, en la que buscará su cuarto título. En caso de consagrarse, escalará hasta el puesto 183º del ranking, lo que implica una escalada de casi 70 posiciones en apenas una semana.

Luego, en el mismo escenario, Midón se quedó con el duelo de jóvenes talentos al superar al boliviano Juan Carlos Prado Ángelo, de 20 años, por 7-5 y 6-2.

El correntino mostró temple desde el inicio: perdía 0-4 en el primer set, pero revirtió la historia y, tras salvar cinco set points, se adueñó de la manga.

A sus 20 años, y actualmente ubicado en el puesto 266º del ranking, Midón (266 y séptimo preclasificado) continúa consolidando el potencial que insinuó desde su etapa como junior, en la que llegó a ser N°8 del mundo. Desde su debut profesional en 2021 acumula seis títulos y varias actuaciones destacadas en el circuito.

El Bombardero Gómez tuvo una gran semana en Chile (Crédito: Challenger de Temuco)

Este año ganó la Beca Galperín al Mérito, iniciativa impulsada junto a la Asociación Argentina de Tenis como estímulo para las jóvenes promesas, tras ser el argentino Sub 21 que más puntos sumó en torneos disputados en el país durante 2025.

Este domingo buscará conquistar su primer título de nivel Challenger. Ese resultado lo dejaría en zona de clasificación a las qualies de los Grand Slams: ya tiene asegurado, al menos, el puesto 232º desde el lunes y, en caso de alzar el título, podría escalar hasta el 199º, metiéndose por primera vez en el top 200.

Según informó la organización, la final se disputará este domingo desde las 12:00 en el Court Central. El encuentro podrá seguirse en vivo a través de Challenger TV, la plataforma oficial del circuito, y por las distintas señales de ESPN y Disney+ en Chile.

En Bogotá, los argentinos se quedaron en semifinales

Luego de dos cruces muy disputados, dos tenistas nacionales cayeron en el Challenger de Bogotá, Colombia, donde el festejo fue para los locales.

En el primer turno en el Club Los Lagartos, sobre polvo de ladrillo, Juan Pablo Ficovich (169) perdió frente a Juan Sebastián Gómez (997) por 6-7 (5), 6-2 y 6-4.

A continuación, en un partido que se interrumpió debido a la tormenta tras el primer set, Facundo Mena (369) fue derrotado por el crédito local, Nicolás Mejía (216 y segundo preclasificado), por 7-6 (6), 1-6 y 6-2.