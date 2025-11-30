Deportes

El beso de Messi a Antonela Roccuzzo en medio de los festejos del Inter Miami por el pase a la final de la MLS

El astro argentino fue clave en la conquista de la Conferencia Este sobre el New York City y festejó con su familia en el Chase Stadium

El saludo de Messi a su mamá y el beso con Antonela tras el pase a la final de la MLS

Inter Miami se impuso con un contundente 5-1 sobre New York City para conquistar la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS), que le dio el pase a la gran final del certamen estadounidense, donde se enfrentará al Vancouver Whitecaps, liderado por el alemán Thomas Müller. La celebración de Las Garzas en el Chase Stadium de Fort Lauderdale estuvo marcada por gestos de afecto y momentos emotivos que trascendieron el ámbito deportivo. Lionel Messi, que fue una de las figuras del duelo, tuvo un tierno encuentro con su familia: se dio un fuerte abrazo con su madre, Celia Cuccittini, y un tierno beso con su esposa, Antonela Roccuzzo.

Una vez finalizado el encuentro, en el que la Pulga fue protagonista por su desempeño y por brindar una asistencia en el tercer gol marcado por el argentino Mateo Silvetti, el capitán se acercó a los palcos que se encuentran en el borde del campo de juego. Allí lo estaba esperando su familia. La primera en saludarlo fue su mamá, Celia, quien le dio un fuerte abrazo. Acto seguido, se encontró con su esposa Antonela y ambos se dieron un tierno beso.

El astro argentino, que condujo al equipo a la final de la MLS Cup por primera vez en su historia y tuvo un fuerte cruce durante el encuentro con su compatriota Maxi Moralez, expresó su entusiasmo en su Instagram personal tras conquistar la Conferencia Este: “Todavía nos queda un pasito más”, junto a fotografías del triunfo y la ceremonia de premiación en la que participaron los principales dueños de la franquicia, Jorge y José Mas, y David Beckham.

La jornada de festejos en Miami también tuvo como protagonistas a Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, quienes compartieron un momento romántico en el estadio. Tras el pitazo final, el Motorcito corrió hacia la tribuna para abrazar y besar a la cantante, un gesto que fue captado por las cámaras y celebrado por los aficionados en redes sociales. Tini estuvo acompañada por su padre, Alejandro Stoessel, y la artista Lola Índigo, quienes vivieron la victoria con entusiasmo y emoción, sumándose a la alegría del círculo íntimo de la cantante.

El efusivo beso entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul al final del partido del Inter Miami

El próximo desafío para el Inter Miami será el sábado a las 16:30 (hora argentina) en el Chase Stadium de Miami, donde disputará el título más relevante del fútbol estadounidense frente a los Vancouver Whitecaps, liderados por el alemán Thomas Müller, quien se consagró campeón de la Conferencia Oeste luego de vencer por 3-1 a San Diego FC.

El enfrentamiento entre Messi y Müller añade un matiz especial a la final, ya que el alemán ha sido históricamente un rival difícil para el argentino. Müller no solo fue parte del equipo que venció a la selección argentina en la final del Mundial 2014 en el estadio Maracaná, sino que también ha dominado el historial personal con siete victorias en diez partidos, incluyendo duelos con el Bayern Múnich ante el Barcelona y el Paris Saint-Germain.

En el aspecto deportivo, el Inter Miami se impuso con autoridad al New York City FC con un marcador de 5-1, asegurando su lugar en la final de la MLS Cup. El equipo dirigido por Javier Mascherano no dependió exclusivamente de Messi para lograr la victoria. Tadeo Allende fue la figura destacada al marcar tres goles, mientras que Mateo Silvetti —asistido por Lionel— y Telasco Segovia completaron la lista de goleadores. El arquero Rocco Ríos Novo también tuvo un papel fundamental con intervenciones decisivas.

La temporada anterior, el Inter Miami había obtenido el MLS Supporters’ Shield como el equipo con más puntos en la fase regular, pero fue eliminado en la primera ronda de los playoffs por el Atlanta United. Tras la salida de Gerardo Martino, Mascherano mantuvo el nivel competitivo del equipo, que finalizó tercero en la conferencia y tuvo un desempeño casi perfecto en la postemporada. El camino hacia la final incluyó una serie ante Nashville que requirió tres partidos, con victorias de 3-1 y 4-0 como local y una derrota 2-1 en Tennessee. Posteriormente, el equipo encadenó goleadas: 4-0 al Cincinnati en semifinales y 5-1 al New York City en la final de conferencia, sumando trece goles y recibiendo solo uno en los últimos tres encuentros.

*El compacto de la victoria del Inter Miami sobre New York City

Messi, con 38 años, continúa ampliando su legado. En la presente temporada, anotó 46 goles en 52 partidos entre la selección argentina (tres goles en cinco encuentros) y el Inter Miami (43 en 47 partidos), cifras que superan algunas de sus campañas con el Barcelona y sitúan este año como el décimo más productivo en su carrera profesional, que abarca 22 temporadas.

Además, fue el máximo goleador (29) y asistidor (19) de la temporada regular de la MLS, logrando esos registros en 28 partidos (26 como titular). En los playoffs, sumó seis goles y cinco asistencias.

