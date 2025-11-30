Teleshow

El efusivo beso que le dio Rodrigo De Paul a Tini Stoessel después de la victoria del Inter Miami: el video

En medio de los festejos por el primer título del equipo estadounidense, la artista y el futbolista se llevaron la atención de los presentes con su romántico gesto juntos

El efusivo beso entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul al final del partido del Inter Miami

Lejos de la reserva que supieron mantener en el pasado, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul viven su noviazgo a plena luz y lo comparten sin reparos con el mundo. La pareja, que alterna giras internacionales, proyectos personales y compromisos laborales, decidió dejar de lado los secretos y cada vez se muestra más unida y firme en las redes sociales y frente a las cámaras. El último gran capítulo sentimental quedó registrado nada menos que en un estadio: durante el partido en que el Inter Miami se consagró campeón de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS), los dos protagonizaron un gesto romántico que encendió las pantallas y arrasó en las redes con miles de mensajes de apoyo.

La noche del triunfo fue especial: el equipo liderado por Lionel Messi festejó por primera vez este título tras imponerse 5 a 1 frente al New York City, y en la cancha estuvo Rodrigo, clave en la historia. Apenas el árbitro pitó el final del partido, De Paul no dudó en correr hacia la tribuna, donde lo esperaba Tini, espectadora incondicional en este momento histórico. En el video, que se viralizó de inmediato, se vio el abrazo y posterior beso de la pareja: la cantante no pudo ocultar la emoción, la felicidad y el amor por el futbolista ni bien lo tuvo en frente, sellando la celebración con un cariño que conmocionó a las tribunas y se replicó en cada timeline fanático.

Tini no estaba sola esa noche. Junto a ella estuvieron su papá, Alejandro Stoessel, uno de sus grandes apoyos, y la artista y amiga Lola Índigo. El círculo íntimo de la cantante vivió la jornada con sentimientos a flor de piel. Las cámaras captaron no solo el abrazo de Tini y Rodrigo, sino también la alegría de sus seres queridos, que celebraron con euforia cada gol y cada avance del Inter Miami.

El beso que protagonizaron Tini
El beso que protagonizaron Tini y De Paul luego del triunfo de Inter Miami (X/@rodridpdaily)

El revuelo online se hizo notar a los pocos minutos. En redes sociales, la pareja y su momento compartido en cámara generaron una auténtica avalancha de comentarios. “Son lo más lindo”; “Viva el amor”; “Tini de la suerte”; “Amuletini”; “Los logros se celebran con los que más amamos”; “Amo lo mucho que se apoyan el uno al otro”, resumieron el sentir colectivo que se instaló entre las tendencias y las imágenes del abrazo circularon por cuentas de fanáticos de todo el mundo, confirmando que el amor entre los dos es tan celebrado como los propios goles de Messi.

Pero este gesto no fue el único en la historia reciente de la pareja. En octubre pasado, en pleno festival FUTTTURA, el debut de la nueva era artística de Tini en Tecnópolis, las redes vieron otro intercambio romántico que selló el presente sentimental de ambos. Tras un exitoso show y con más de 350 mil “me gusta” en pocas horas, la cantante agradeció a su público y equipo: “GRACIAS. Lo de ayer fue una locura hermosa… La energía que nos regalaron fue inolvidable. Lxs amo con todo mi corazón… PRIMER SHOW DE FUTTTURA. ¡Nos vemos mañana!”. En medio de los miles de mensajes, uno destacó y se transformó en declaración pública: Rodrigo dejó un “TE AMO” simple, pero contundente. La respuesta de Tini fue inmediata: “Te amo, mi amor, con todo mi corazón”.

El tierno mensaje de Rodrigo
El tierno mensaje de Rodrigo De Paul luego del primer show de FUTTTURA (Instagram)

Así, la pareja dejó en claro frente a millones de seguidores el fortalecimiento de la relación. El posteo selló la reconciliación y despejó las dudas sobre distancias o dificultades entre ellos. Hoy Tini y De Paul se muestran más unidos que nunca, alternando dedicatorias públicas, apoyo profesional y demostraciones constantes de cariño.

Entre partidos históricos, viajes, nuevos desafíos musicales y la presencia cotidiana de familia y amigos, la historia de amor entre Tini y Rodrigo confirma que, aun en el vértigo de la fama y las exigencias de ambas carreras, pueden encontrar en el otro un refugio y un motor para celebrar cada logro. Y si queda alguna duda, basta con verlos abrazados en la cancha o dejarse llevar por los miles de corazones que aprueban, desde las redes, cada uno de sus gestos de amor.

