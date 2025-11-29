Deportes

Así quedó la tabla de títulos de la Copa Libertadores tras la conquista de Flamengo: el récord de Argentina que igualó el fútbol brasileño

El Mengao venció a Palmeiras en Lima y se llevó el cuarto trofeo de este certamen a sus vitrinas para igualar la cosecha de Estudiantes y River Plate. Además, le dio la 25ª Libertadores al fútbol brasileño

Flamengo se quedó con la cuarta Copa Libertadores de su historia: venció a Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima (Perú) en la final de la 66ª edición del certamen más importante a nivel continental. Fue la séptima definición puramente brasileña.

El fútbol brasileño logró así su séptimo título de Copa Libertadores consecutivo con una hegemonía que se inició en el 2019 con el triunfo de Flamengo sobre River Plate en Perú. Desde entonces, el Mengão (2019, 2022 y 2025) ganó tres, Palmeiras (2020 y 2021) logró dos trofeos, además de las recientes conquistas de Fluminense (2023) y Botafogo (2024).

En ese lapso, sólo la mencionada aparición del Millonario y la irrupción de Boca Juniors en el 2023 lograron cortar definiciones absolutamente brasileñas: Santos (2020), Flamengo (2021), Ahtletico Paranaense (2022) y Atlético Mineiro (2024) fueron los finalistas de ese país que perdieron.

Es la primera vez en casi siete décadas de disputa que un país tiene una hegemonía tan extensa. Brasil venía de alzar cuatro coronas en fila (2010 al 2013), igualando la doble marca de Argentina con la racha de 1972 a 1975 (cuatro títulos de Independiente) y de 1967 a 1970 (un título de Racing y tres de Estudiantes de La Plata).

Esto le permitió a los brasileños igualar a Argentina como el país con más títulos de Copas Libertadores en sus vitrinas. Entre Independiente, Boca, River, Estudiantes de La Plata, Argentinos Juniors, Vélez, San Lorenzo y Racing, los albicelestes acumularon 25 coronas.

Brasil, de la mano de San Pablo, Santos, Gremio, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Internacional, Vasco da Gama, Corinthians, Atlético Mineiro, Fluminense y Botafogo, llegó este sábado también a 25.

El podio de países lo completa Uruguay con 8 Libertadores de la mano de Peñarol (5) y Nacional (3) aunque los equipos charrúas llevan 37 años sin subirse a lo más alto (el Bolso en 1988, el último antecedente). En la edición del año pasado, el Carbonero llegó hasta semifinales.

En los últimos 20 años, Argentina y Brasil se repartieron casi todas las coronas de este certamen salvo dos excepciones: Liga de Quito de Ecuador en 2008 de la mano del Patón Bauza y Atlético Nacional de Colombia en 2016.

El resultado de este sábado en el Estadio Monumental U de Lima determinó además que Flamengo alcance el cuarto peldaño histórico de clubes con más títulos, igualando a River Plate y Estudiantes de La Plata con cuatro trofeos. El podio sigue igual con Independiente de Avellaneda (7), Boca Juniors (6) y Peñarol de Uruguay (5).

Además, contabilizando los certámenes más importantes continentales e internacionales en los que participan –o participaron– los clubes de Sudamérica, Argentina lidera la tabla histórica con 76 títulos por delante de Brasil (66), Uruguay (17), Colombia (8), Paraguay (8) y Ecuador (8).

Cabe destacar que en este conteo se tomaron como referencia las “competencias oficiales” que Conmebol difundió hace ya una década en su sitio web (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, Copa Suruga Bank, Copa Mundial de Clubes FIFA, Copa Intercontinental, Supercopa Sudamericana, Copa Conmebol, Copa Mercosur y la Copa Interamericana), aunque se descartaron competencias que tuvieron un lapso breve como la Master, la Nicolás Leoz o la Supercopa de Campeones Intercontinentales.

LOS CLUBES CAMPEONES DE LA COPA LIBERTADORES

1- Independiente (Argentina): 7 títulos

2- Boca Juniors (Argentina): 6 títulos

3- Peñarol (Uruguay): 5 títulos

4- Flamengo (Brasil), River Plate (Argentina) y Estudiantes de La Plata (Argentina): 4 títulos

5- Palmeiras (Brasil), San Pablo (Brasil), Santos (Brasil), Gremio (Brasil), Olimpia (Paraguay) y Nacional (Uruguay): 3 títulos

6- Cruzeiro (Brasil), Internacional (Brasil) y Atlético Nacional (Colombia): 2 títulos

7- Atlético Mineiro (Brasil), Fluminense (Brasil), Botafogo (Brasil), Vasco da Gama (Brasil), Corinthians (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Racing Club (Argentina), Argentinos Juniors (Argentina), Vélez Sarsfield (Argentina), Once Caldas (Colombia), Liga de Quito (Ecuador) y Colo-Colo (Chile): 1 título

Tras el título de Flamengo,
Tras el título de Flamengo, así está la tabla de clubes campeones de la Copa Libertadores (Crédito: Infobae)

LOS CAMPEONES DE LA COPA LIBERTADORES POR PAÍS

1- Argentina - 25 títulos: Independiente (7), Boca Juniors (6), River Plate (4), Estudiantes de La Plata (4), Racing Club (1), Argentinos Juniors (1), Vélez Sarsfield (1) y San Lorenzo (1)

2- Brasil - 25 títulos: Flamengo (4), San Pablo (3), Santos (3), Gremio (3), Palmeiras (3), Cruzeiro (2), Internacional (2), Vasco da Gama (1), Corinthians (1), Atlético Mineiro (1), Fluminense (1) y Botafogo (1)

3- Uruguay - 8 títulos: Peñarol (5) y Nacional (3)

4- Colombia - 3 títulos: Atlético Nacional (2) y Once Caldas (1)

4- Paraguay - 3 títulos: Olimpia (3)

6- Chile - 1 título: Colo-Colo (1)

6- Ecuador - 1 título: Liga de Quito (1)

El título que obtuvo River
El título que obtuvo River Plate en 2018 fue el último de un equipo argentino (Foto: Reuters/Juan Medina)

LOS TÍTULOS INTERNACIONALES POR PAÍS

1- Argentina: 76 títulos internacionales (25 Copas Libertadores / 11 Copas Sudamericanas / 11 Recopas Sudamericanas / 3 Copas Conmebol / 1 Copa Mercosur / 6 Supercopas Sudamericanas / 3 Suruga Bank / 9 Copas Intercontinentales / 7 Copas Interamericanas)

2- Brasil 66 títulos internacionales (25 Copas Libertadores / 13 Recopas Sudamericanas / 5 Copas Sudamericanas / 5 Copas Conmebol / 3 Copas Mercosur / 3 Supercopas Sudamericanas / 2 Suruga Bank / 4 Mundial de Clubes / 6 Copas Intercontinentales)

3- Uruguay 17 títulos internacionales (8 Copas Libertadores / 1 Recopa Sudamericana / 6 Copas Intercontinentales / 2 Copas Interamericanas)

4- Colombia 8 títulos internacionales (3 Copas Libertadores / 1 Copa Sudamericana / 1 Recopa Sudamericana / 1 Suruga Bank / 2 Copas Interamericanas)

4- Paraguay 8 títulos internacionales (3 Copas Libertadores / 2 Recopas Sudamericanas / 1 Supercopa Sudamericana / 1 Copa Intercontinental / 1 Copa Interamericana)

4- Ecuador 8 títulos internacionales (1 Copa Libertadores / 4 Copas Sudamericanas / 3 Recopas Sudamericanas)

7- Chile -5 títulos internacionales (1 Copa Libertadores / 1 Copa Sudamericana / 1 Recopa Sudamericana / 2 Copas Interamericanas)

8- Perú: 2 títulos internacionales (1 Copa Sudamericana / 1 Recopa Sudamericana)

Lanús obtuvo la Copa Sudamericana
Lanús obtuvo la Copa Sudamericana y había sido el último campeón continental antes del éxito de Flamengo (Foto: Reuters/Cesar Olmedo)

