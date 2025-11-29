Deportes

A dos meses de asumir, Inter despidió a Ramón Díaz tras caer en zona de descenso por el triunfo del Santos de Neymar

El DT de 66 años había asumido en septiembre y se va luego de dirigir apenas 13 partidos. El equipo sería uno de los cuatro que estaría bajando a la Serie B cuando restan dos jornadas del Brasileirao

Ramón Díaz fue despedido del Inter de Porto Alegre (Crédito: Reuters/Diego Vara)

Los flashes en la parte baja del Brasileirao se los lleva el Santos de Neymar, pero el elenco de Vila Belmiro pelea el descenso junto a otro equipo importante del fútbol brasileño: Internacional. Y a falta de dos jornadas para el final, momentos desesperados requieren medidas desesperadas. Así lo entendió la entidad de Porto Alegre, que acaba de despedir a Ramón Díaz del cargo de entrenador después de perder 5-1 contra Vasco da Gama como visitante.

El Sport Club Internacional comunica la finalización del contrato del técnico Ramón Díaz. Junto con él, abandonan el club el segundo entrenador Emiliano Díaz, los asistentes Osmar Ferreyra y Bruno Urribarri, el preparador físico Diego Pereira y el analista de rendimiento Juan Romanazzi”, reza el comunicado de los Colorados en redes sociales. Se va con tres victorias, cinco empates y cinco derrotas en 13 partidos.

El conjunto del estado de Rio Grande do Sul había contratado al Pelado en septiembre pasado en reemplazo de Roger Machado en medio de objetivos totalmente opuestos a perder la categoría. Díaz agarró al equipo en el puesto 13 del Brasileirao con 27 puntos, a uno del Gremio, que era el último habitante de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026, y a diez del Bahía, en zona de repechaje para la próxima Libertadores. Incluso, se fijaron bonificaciones ligadas al cumplimiento de metas deportivas, como la clasificación a la próxima edición de la Conmebol Libertadores.

Ramao permaneció invicto en sus primeros tres duelos, pero su buena racha quedó atrás después de acumular cinco partidos sin ganar y, en la actualidad, ganó uno de los últimos ocho compromisos. La goleada sufrida ante Vasco da Gama y la victoria del Santos al Sport Recife sacó al Peixe de la zona roja y lo metió al Internacional por diferencia de gol (-11 a -12, ambos están igualados en 41 puntos).

La paridad del torneo local les permite incluso soñar con la clasificación a copas internacionales porque están a cuatro puntos de avanzar a la Sudamericana 2026. Fortaleza (37), Juventude (34) y Sport Recife (17) cierran la tabla de 20 equipos y ocupan tres de los cuatro puestos de descenso. En ese contexto, la estadía de Ramón Díaz duró apenas 65 días en el banco de suplentes.

Su ciclo se prolongó por 13 partidos (Crédito: Reuters/Diego Vara)

Andrés D’Alessandro es una de las caras más reconocibles del Inter de Porto Alegre. El ex futbolista argentino de 44 años es el director deportivo del club, que también cuenta con Gabriel Mercado y los ex Lanús, Alexandro Bernabei y Braian Aguirre.

Vale destacar que esta entidad había descendido a Segunda División en diciembre de 2016 y demoró una temporada en regresar a la élite como subcampeón de la Serie B de Brasil. Desde su retorno, conquistó un Campeonato Gaúcho (2025), siendo el máximo ganador histórico con 46 títulos, y logró dos subcampeonatos de ese certamen en 2019 y 2021, como así también en el Brasileirao (2020 y 2022) y un subcampeonato en la Copa de Brasil (2019).

Inmediatamente, el club anunció la contratación de Abel Braga como su reemplazante. “Sport Club Internacional anuncia que Abel Braga regresa al mando del club para las rondas finales del Campeonato Brasileño . Esta será su octava etapa en el Inter, lo que lo convierte en el entrenador con más partidos con el equipo colorado: 340 partidos oficiales”, indicaron en un comunicado. “Abel comenzará a trabajar en el CT Parque Gigante este domingo, junto con el cuerpo técnico del club. Élio Carravetta también regresa a Internacional para unirse al equipo en este reto”, agregaron.

Los Colorados disputarán su permanencia en Primera en cuatro días. El miércoles 3 de diciembre visitarán al Sao Paulo desde las 20 (hora argentina) y el domingo 7 se jugará su futuro frente a Bragantino como local.

Registró tres triunfos, cinco empates y cinco derrotas (Crédito: Reuters/Sergio Moraes)

El comunicado completo del Inter de Porto Alegre

El Sport Club Internacional comunica la finalización del contrato del técnico Ramón Díaz. Junto con él, abandonan el club el segundo entrenador Emiliano Díaz, los asistentes Osmar Ferreyra y Bruno Urribarri, el preparador físico Diego Pereira y el analista de rendimiento Juan Romanazzi.

El club agradece a los profesionales por los servicios prestados y les desea éxito en el futuro de sus carreras.

El asistente técnico permanente Pablo Fernández dirigirá la actividad de este sábado en el CT Parque Gigante.

La tabla de posiciones del Brasileirao

*Los últimos cuatro equipos descienden a la Serie B

