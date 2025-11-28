Los argentinos copan Temuco y habrá dos cruces nacionales en busca de las semis

Juan Manuel Cerúndolo sigue adelante en el certamen chileno

Los tenistas argentinos pisan fuerte en el Challenger de Temuco, Chile. Este jueves, Juan Manuel Cerúndolo se metió en los cuartos de final. También avanzaron Facundo Díaz Acosta y Federico Gómez.

Juanma, 85° del ranking ATP y máximo favorito, sorteó la fase al superar al alemán Christoph Negritu (300°) por 6-3 y 6-4 en una hora y 17 minutos de juego.

Su próximo desafío será este viernes, cuando enfrente al estadounidense Olukayode Ayeni (731) en busca de ingresar entre los cuatro mejores del torneo, que se juega sobre cemento outdoor y reparte 160.000 dólares en premios.

Facundo Díaz Acosta (221 y cuarto preclasificado) también pasó de ronda tras dejar en el camino al brasileño Eduardo Ribeiro (485). Fue 7-6 (4) y 6-4 y el boleto a cuartos, donde enfrentará a Gómez, que en el último turno arrolló al chileno Daniel Núñez (825) por 6-1 y 6-4.

La mala noticia del día fue la eliminación de Nicolás Kicker, que cayó ante Ayeni por 6-4 y 6-3.

Federico Gómez obtuvo el boleto a cuartos sin inconvenientes

Así sigue el camino de los argentinos en Temuco

Con tres representantes nacionales todavía en carrera, la ilusión de ver a un argentino levantando el trofeo en Chile sigue intacta. Cerúndolo, Díaz Acosta y Gómez buscarán seguir avanzando en el torneo y cerrar el 2025 con buenas sensaciones.

Además del cruce entre Díaz Acosta y Gómez, que jugarán no antes de las 12.30 en la pista central del pintoresco Estadio Germán Becker, se enfrentarán dos de las mayores esperanzas del tenis nacional: Lautaro Midón (266 y séptimo preclasificado) frente a Juan Manuel La Serna (457). El cruce está programado para alrededor de las 14.50, dependiendo de la duración de los encuentros anteriores.

Challenger de Temuco - Octavos de final

Juan Manuel Cerúndolo (ARG, 1°) a Cristoph Negritu (GER) por 6-3 y 6-4.

Facundo Díaz Acosta (ARG, 4°) vs. Eduardo Ribeiro (BRA) por 7-6 (4) y 6-4.

Federico Gómez (ARG) vs. Daniel Núñez (CHI) por 6-4 y 6-1.

Olukayode Ayeni (USA) a Nicolás Kicker (ARG) por 6-4 y 6-3.

Juan Manuel La Serna se cruzará con Lautaro Midón este viernes (Foto: Challenger de Temuco)

Otros dos argentinos buscan las semis en Bogotá

Este jueves, en el Challenger de Bogotá, Santiago Rodríguez Taverna (233 del ranking y quinto preclasificado) quedó eliminado ante el peruano Juan Pablo Varillas (270), que lo superó por 6-4 y 7-6 (3) en uno de los duelos por los octavos de final.

La jornada del viernes en el club Los Lagartos, en canchas de polvo de ladrillo y con 100 mil dólares en premios, tendrá la presentación de otros dos tenistas nacionales.

No antes de las 14:10, por un pasaje a semis, Juan Pablo Ficovich (169) se cruzará con el experimentado colombiano Nicolás Barrientos (1649), de 38 años.

Para las 19, en tanto, está programado el enfrentamiento entre Facundo Mena (369) y el boliviano Murkel Dellien, 262° del escalafón mundial y sexto preclasificado del certamen.