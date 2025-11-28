Deportes

Los argentinos copan Temuco y habrá dos cruces nacionales en busca de las semis

Juan Manuel Cerúndolo avanzó sin problemas a cuartos de final en el Challenger chileno, que se juega sobre cemento. Triunfos de Facundo Díaz Acosta y Federico Gómez

Guardar
Juan Manuel Cerúndolo sigue adelante
Juan Manuel Cerúndolo sigue adelante en el certamen chileno

Los tenistas argentinos pisan fuerte en el Challenger de Temuco, Chile. Este jueves, Juan Manuel Cerúndolo se metió en los cuartos de final. También avanzaron Facundo Díaz Acosta y Federico Gómez.

Juanma, 85° del ranking ATP y máximo favorito, sorteó la fase al superar al alemán Christoph Negritu (300°) por 6-3 y 6-4 en una hora y 17 minutos de juego.

Su próximo desafío será este viernes, cuando enfrente al estadounidense Olukayode Ayeni (731) en busca de ingresar entre los cuatro mejores del torneo, que se juega sobre cemento outdoor y reparte 160.000 dólares en premios.

Facundo Díaz Acosta (221 y cuarto preclasificado) también pasó de ronda tras dejar en el camino al brasileño Eduardo Ribeiro (485). Fue 7-6 (4) y 6-4 y el boleto a cuartos, donde enfrentará a Gómez, que en el último turno arrolló al chileno Daniel Núñez (825) por 6-1 y 6-4.

La mala noticia del día fue la eliminación de Nicolás Kicker, que cayó ante Ayeni por 6-4 y 6-3.

Federico Gómez obtuvo el boleto
Federico Gómez obtuvo el boleto a cuartos sin inconvenientes

Así sigue el camino de los argentinos en Temuco

Con tres representantes nacionales todavía en carrera, la ilusión de ver a un argentino levantando el trofeo en Chile sigue intacta. Cerúndolo, Díaz Acosta y Gómez buscarán seguir avanzando en el torneo y cerrar el 2025 con buenas sensaciones.

Además del cruce entre Díaz Acosta y Gómez, que jugarán no antes de las 12.30 en la pista central del pintoresco Estadio Germán Becker, se enfrentarán dos de las mayores esperanzas del tenis nacional: Lautaro Midón (266 y séptimo preclasificado) frente a Juan Manuel La Serna (457). El cruce está programado para alrededor de las 14.50, dependiendo de la duración de los encuentros anteriores.

Challenger de Temuco - Octavos de final

  • Juan Manuel Cerúndolo (ARG, 1°) a Cristoph Negritu (GER) por 6-3 y 6-4.
  • Facundo Díaz Acosta (ARG, 4°) vs. Eduardo Ribeiro (BRA) por 7-6 (4) y 6-4.
  • Federico Gómez (ARG) vs. Daniel Núñez (CHI) por 6-4 y 6-1.
  • Olukayode Ayeni (USA) a Nicolás Kicker (ARG) por 6-4 y 6-3.
Juan Manuel La Serna se
Juan Manuel La Serna se cruzará con Lautaro Midón este viernes (Foto: Challenger de Temuco)

Otros dos argentinos buscan las semis en Bogotá

Este jueves, en el Challenger de Bogotá, Santiago Rodríguez Taverna (233 del ranking y quinto preclasificado) quedó eliminado ante el peruano Juan Pablo Varillas (270), que lo superó por 6-4 y 7-6 (3) en uno de los duelos por los octavos de final.

La jornada del viernes en el club Los Lagartos, en canchas de polvo de ladrillo y con 100 mil dólares en premios, tendrá la presentación de otros dos tenistas nacionales.

No antes de las 14:10, por un pasaje a semis, Juan Pablo Ficovich (169) se cruzará con el experimentado colombiano Nicolás Barrientos (1649), de 38 años.

Para las 19, en tanto, está programado el enfrentamiento entre Facundo Mena (369) y el boliviano Murkel Dellien, 262° del escalafón mundial y sexto preclasificado del certamen.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoChallengerATPTemucoJuan Manuel CerúndoloFacundo Díaz AcostaFederico Gómezdeportes-argentina

Últimas Noticias

La historia de Iker Zufiaurre, el héroe del Superclásico de Reserva que Boca Juniors le ganó a River

El delantero de 20 años ingresó desde el banco y marcó los dos goles ante el Millonario en la semifinal de la Copa Proyección

La historia de Iker Zufiaurre,

Los mejores memes del triunfo de Boca ante River en el Superclásico de Reserva: del gran partido de Zufiaurre a la paternidad

Las redes sociales ardieron con el triunfo de los dirigidos por Mariano Herrón

Los mejores memes del triunfo

El comunicado de Estudiantes tras la sanción a Verón y a los jugadores por el pasillo a Rosario Central

El elenco platense respondió al fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA mediante un posteo en las redes sociales

El comunicado de Estudiantes tras

El joven Faustino Oro sumó una sufrida victoria y sigue firme en la cima del Campeonato Argentino de Ajedrez

En una partida vibrante, el prodigio de 12 años derrotó al maestro Cristian Dolezal y, junto al salteño Julián Villca, encabezan el certamen con 2,5 puntos

El joven Faustino Oro sumó

Boca Juniors venció 2-0 a River Plate en el Superclásico y avanzó a la final del Torneo de Reserva

El Xeneize se llevó la victoria ante el Millonario con un doblete de Iker Zufiaurre y se enfrentará en la definición del campeonato a Gimnasia, que goleó 4-0 a Argentinos

Boca Juniors venció 2-0 a
DEPORTES
La historia de Iker Zufiaurre,

La historia de Iker Zufiaurre, el héroe del Superclásico de Reserva que Boca Juniors le ganó a River

Los mejores memes del triunfo de Boca ante River en el Superclásico de Reserva: del gran partido de Zufiaurre a la paternidad

El comunicado de Estudiantes tras la sanción a Verón y a los jugadores por el pasillo a Rosario Central

El joven Faustino Oro sumó una sufrida victoria y sigue firme en la cima del Campeonato Argentino de Ajedrez

Boca Juniors venció 2-0 a River Plate en el Superclásico y avanzó a la final del Torneo de Reserva

TELESHOW
El emotivo In Memoriam de

El emotivo In Memoriam de los Martín Fierro de Cable 2025: el recuerdo a Lanata, Gasalla, La Locomotora y Miguel Russo

Así fue la llegada de Rosalía a Buenos Aires: el encuentro con Soledad Pastorutti, Juliana Gattas y Emilia Mernes

La emoción de Chiche Gelblung al ser ovacionado en el Martín Fierro de Cable 2025

Pilar Smith habló en los Martín Fierro de Cable sobre su pelea con Daniel Gómez Rinaldi: “Me pidió disculpas”

Murió Mercedes Portillo, actriz y reconocida productora de Intrusos

INFOBAE AMÉRICA

Intercambios, reuniones y una “misión

Intercambios, reuniones y una “misión comercial”: el mercado editorial argentino llega a la Feria del Libro de Guadalajara

Qué leer esta semana: el pedido de un exmarido, Elena Ferrante y criar con salud mental, lo mejor del Black Friday

El dictador Nicolás Maduro exigió “alerta máxima” a la Fuerza Aérea en frente a la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe

Ex presidentes iberoamericanos denunciaron injerencia militar y amenazas contra las autoridades electorales de Honduras

Bolivia: Rodrigo Paz pidió a Evo Morales que abandone su bastión en Cochabamba para dialogar sobre la crisis cocalera