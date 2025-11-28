Lennart Karl, la joya del Bayern Múnich que rompe récords y conquista Europa con solo 17 años

Lennart Karl se convierte en el goleador más joven del Bayern Múnich en Champions League y Bundesliga, marcando un hito en el fútbol alemán Reuters/Peter Cziborra

La irrupción de Lennart Karl en el primer equipo del Bayern Múnich ha sacudido el fútbol alemán: con solo 17 años, se ha convertido en el goleador más joven del club tanto en la Champions League como en la Bundesliga, despertando expectativas inéditas entre expertos y aficionados, según BBC Sport. Su llegada ha nutrido la esperanza de ver nacer una nueva gran figura en el balompié germano.

De la Sub-19 a los récords históricos

El ascenso de Lennart Karl desde la sub-19 hasta el primer equipo del Bayern Múnich revoluciona las expectativas del balompié germano REUTERS/Annegret Hilse

El surgimiento de Karl durante la temporada 2024-2025 puede calificarse de impresionante. En apenas unos meses, ascendió de la sub-19 y se ganó un lugar entre los titulares del Bayern. En sus primeros 15 partidos, anotó cuatro goles y su impacto resultó inmediato: marcó dos tantos en tres días, uno frente al Club Brujas en la Champions y otro contra el Borussia Mönchengladbach en la liga doméstica.

Así, escribió su nombre como el jugador más joven en la historia del club en marcar en ambas competiciones. Además, batió el récord de anotaciones en sus dos primeros partidos en Champions, superando la marca que ostentaba Ethan Nwaneri con el Arsenal. Especialistas afirman que su capacidad para decidir partidos de alto calibre quedó patente cuando, ante el Arsenal, anotó el gol que selló el empate.

Formación y raíces familiares en el fútbol

El joven delantero de Frammersbach supera récords históricos al anotar en sus dos primeros partidos de Champions League con el Bayern REUTERS/Angelika Warmuth

Natural de Frammersbach, a escasos 45 minutos de Frankfurt am Main, Karl comenzó su recorrido deportivo en el Viktoria Aschaffenburg. Posteriormente, se incorporó a la academia del Eintracht Frankfurt en 2017, donde su habilidad se manifestó desde temprana edad. Un tanto suyo, a los 10 años, de volea y con el talón en un torneo de fútbol sala, circuló ampliamente en redes. Ese gol le valió un galardón académico entregado por Peter Fischer, presidente del Eintracht, y Fredi Bobic, director deportivo.

En 2022, el Bayern lo fichó tras un breve regreso a Aschaffenburg, abonando EUR 35.000 repartidos entre las instituciones formadoras. El hermano menor de Lennart, Vincent, sigue vinculado al Eintracht. La apuesta del Bayern se explicó por el magnetismo que ejerce en los jóvenes con proyección.

Estilo de juego y comparaciones con grandes figuras

El estilo de juego de Lennart Karl, comparado con Messi y Robben, destaca por su velocidad, regate y capacidad goleadora en banda derecha REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Karl se destaca por un estilo que lo vuelve impredecible y desafiante para las defensas rivales. De acuerdo con Taufig Khalil, periodista especializado en Bayern, “juega al estilo Messi, con un centro de gravedad muy bajo que le permite giros rápidos”. Mide 1,68 metros y utiliza esa contextura para recortar a gran velocidad, comparándose en ocasiones sus movimientos con los de un corredor de la NFL.

A menudo juega en banda derecha y dispara con su pierna zurda, una señal de paralelismo con Arjen Robben, histórico del club bávaro. Aunque los defensores conocen su jugada favorita, Karl logra ejecutar recortes y disparos que suelen terminar en gol. Mark Lovell, corresponsal de fútbol alemán, afirmó en BBC Sport que Karl “juega con libertad y confianza”, cualidades que generan alivio y admiración en un plantel donde la presión es constante.

Opiniones del entorno y su sorprendente madurez

Expertos resaltan la madurez, disciplina y capacidad táctica de Lennart Karl, quien equilibra su desarrollo futbolístico y académico Reuters/Peter Cziborra

No solo sus cualidades futbolísticas han sorprendido. La madurez que Karl demuestra fuera del campo es notable. Mantiene hábitos disciplinados, aprende de los referentes del plantel y prioriza su formación académica, asistiendo a clases incluso tras marcar en su primer partido de Champions. Lovell resalta su “inteligencia táctica y notable capacidad para tomar decisiones”. Max Eberl, directivo del Bayern, ha destacado su seguridad y temple dentro del campo.

El periodista Khalil advierte la importancia de evitar acelerar su proceso: “Que ninguna presión lo lleve prematuramente al Mundial. Debe llegar cuando esté consolidado y disfrute de minutos en la Bundesliga”. El entorno de Karl, que incluye al ex capitán alemán Michael Ballack como representante y a figuras como Harry Kane y Manuel Neuer como compañeros, ofrece un marco favorable para su desarrollo profesional.

El futuro de Lennart Karl: ¿estrella de la selección alemana?

El debate sobre la convocatoria de Lennart Karl a la selección alemana crece tras su rápido ascenso y sus goles en la sub-21 (AP Foto/Martin Meissner)

El debate sobre su convocatoria a la selección absoluta está abierto. Julian Nagelsmann, seleccionador de Alemania, considera que Karl requiere sumar minutos con su club antes de irrumpir en el máximo equipo nacional. Actualmente, integra la sub-21, donde ya ha marcado tres goles en la última serie internacional. Su paso acelerado desde la sub-17 hasta la sub-21 en un año ha despertado ilusión de cara al Mundial 2026. Su combinación de creatividad, disciplina táctica y espíritu competitivo lo posiciona como un talento integral, capaz de aportar tanto en tareas ofensivas como defensivas.