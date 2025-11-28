Deportes

La gran temporada de Lionel Messi a los 38 años que intentará coronar con dos títulos en el Inter Miami

El rosarino convirtió 46 goles en todo el 2025 y es uno de los mayores anotadores en el mundo

Leo Messi buscará alzar su
Leo Messi buscará alzar su tercer título con Inter Miami (Foto: Inter Miami CF)

Lionel Messi buscará coronar uno de sus grandes años como profesional con la final que disputará el Inter Miami. Este sábado, desde las 20, las Garzas buscarán apoderarse del título de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) ante New York City como local en el Chase Stadium.

El duelo enfrentará al equipo de la Pulga –que terminó tercero en su zona con 65 unidades a uno del líder Philadelphia Union– contra un elenco que finalizó quinto (56) y que cuenta en su plantilla con los argentinos Maximiliano Moralez, Julián Fernández, Agustín Ojeda y Nicolás Fernández Mercau.

Campeón de la Leagues Cup (2023) y la MLS Supporters’ Shield (2024), Leo intentará vengar la derrota de este año en las semifinales de la Concachampions contra Vancouver Whitecaps y en la final de la Leagues Cup ante Seattle Sounder para alzar el trofeo de la Conferencia Este de la MLS, pero también para sumar la chance de disputar otra definición: la MLS Cup ante el campeón de la Conferencia Oeste que emparejará a San Diego y Vancouver Whitecaps en esta ocasión.

El futbolista con más títulos en la historia intentará agrandar su vitrina con la 47ª coronación tras haber alzado 35 copas con Barcelona, 3 con PSG, 6 con la selección argentina y 2 con Inter Miami.

Independientemente de la final de este sábado, Messi tuvo una temporada brillante a sus 38 años con los 46 goles que anotó entre los 52 duelos que acumuló con la selección argentina (3 gritos en 5 presentaciones) y el Inter Miami (43 tantos en 47 partidos). Números que superan algunas de sus cosechas con la camiseta de Barcelona y colocan a esta temporada como la 10ª con más anotaciones de las 19 que contabiliza como profesional.

Messi fue el máximo anotador (29) y el mayor asistidor (19) de la temporada regular de la MLS. El rosarino hizo esa cantidad de tantos y pases de gol en 28 juegos del campeonato norteamericano (26 como titular), aventajando por cinco goles a Denis Bouanga (24 en 31 partidos) e igualando en asistencias a Anders Dreyer (19 en 34 apariciones).

Su mejor año, inolvidable e insuperable, se dio en el 2012 cuando acumuló 91 goles entre Barcelona (79 goles en 60 partidos: 59 en la Liga, 13 en Champions, 5 en la Copa del Rey y 2 en la Supercopa de España) y la selección argentina (12 en 9 partidos). Pero no se puede perder de vista la cosecha de esta temporada, al nivel de estrellas como Kylian Mbappé (55 goles), Harry Kane (53) y Erling Haaland (51). Es cierto que la competitividad de las ligas donde militan estos futbolistas europeos es mayor a la norteamericana, pero eso no quita mérito a la cosecha de un Messi que está teniendo un calendario repleto de efectividad en el arco rival, ya que además firmó 25 asistencias (22 con Inter Miami y 3 con Argentina).

El global de su camino contabiliza 896 gritos y 404 asistencias en los 1135 partidos como profesional que tuvo en toda su carrera entre Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 partidos), PSG (32 goles y 34 asistencias en 75 partidos), la selección argentina (115 goles y 61 asistencias en 196 partidos) e Inter Miami (77 goles y 40 asistencias en 86 partidos).

Del otro lado está la figura de Cristiano Ronaldo, actual máximo artillero de la historia del fútbol y en la carrera por los mil tantos: suma 954 goles en 1298 partidos entre Al Nassr de Arabia Saudita (110), selección de Portugal (143), Manchester United de Inglaterra (145), Juventus de Italia (101), Real Madrid de España (450) y Sporting Lisboa de Portugal (5). Es decir que el portugués anotó 58 goles más que el argentino, aunque también disputó 163 partidos más.

GOLES DE MESSI EN CADA AÑO CALENDARIO

1- 91 goles en el 2012 (Barcelona/Selección Argentina)

2- 60 goles en el 2010 (Barcelona/Selección Argentina)

3- 59 goles en el 2011 (Barcelona/Selección Argentina)

4- 59 goles en el 2016 (Barcelona/Selección Argentina)

5- 58 goles en el 2014 (Barcelona/Selección Argentina)

6- 54 goles en el 2017 (Barcelona/Selección Argentina)

7- 52 goles en el 2015 (Barcelona/Selección Argentina)

8- 51 goles en el 2018 (Barcelona/Selección Argentina)

9- 50 goles en el 2019 (Barcelona/Selección Argentina)

10- 46 goles en el 2025 (Inter Miami/Selección Argentina)*

11- 45 goles en el 2013 (Barcelona/Selección Argentina)

12- 43 goles en el 2021 (Barcelona/PSG/Selección Argentina)

13- 41 goles en el 2009 (Barcelona/Selección Argentina)

14- 35 goles en el 2022 (PSG/Selección Argentina)

15- 31 goles en el 2007 (Barcelona/Selección Argentina)

16- 29 goles en el 2024 (Inter Miami/Selección Argentina)

17- 28 goles en el 2023 (PSG/Inter Miami/Selección Argentina)

18- 27 goles en el 2020 (Barcelona/Selección Argentina)

19- 22 goles en el 2008 (Barcelona/Selección Argentina)

20- 12 goles en el 2006 (Barcelona/Selección Argentina)

* Temporada en curso

