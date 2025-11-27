La confesión de McLaren tras la descalificación que puso en riesgo el título de Lando Norris en la Fórmula 1

Tanto Lando Norris como Oscar Piastri fueron descalificados tras el GP de Las Vegas (Foto Reuters)

Lando Norris y Oscar Piastri habían logrado puntos importantes en el Gran Premio de las Vegas que les había permitido disminuir la presión de un Max Verstappen que ganó la carrera y sigue soñando con dar un golpe histórico en las últimas tres carreras del año. Pero una decisión de los comisarios revirtió el escenario y generó un auténtico sismo en la Fórmula 1: ambos McLaren fueron descalificados por infracciones técnicas.

Norris, que había cruzado la meta segundo, perdió 18 puntos y Piastri –había sido cuarto– dejó en el camino 12 unidades. En ese contexto, el británico suma 390 en la cima del Campeonato de Pilotos y el australiano 366 en un segundo puesto que ahora comparte con Max, quien también tiene esa misma cantidad de puntos.

En este contexto, el jefe de McLaren brindó una extensa entrevista al sitio oficial de la escudería donde se sinceró sobre lo sucedido y confesó que desde el inicio de la competencia en Estados Unidos comprendieron el problema que podían afrontar. “Desde las primeras vueltas de la carrera, los datos dejaban claro que el nivel inesperado de porpoising sería motivo de preocupación“, reconoció Andrea Stella.

“Pudimos supervisar mejor la situación en el coche de Lando utilizando datos de telemetría, pero resultó más difícil en el coche de Oscar, después de que perdiéramos uno de los sensores que utilizamos para establecer el nivel de contacto con el suelo”, aceptó, teniendo en cuenta que tras la competencia las mediciones marcaron 8,88 mm y 8,93 mm en los patines traseros de cada uno de los MCL39 cuando el máximo permitido es 9mm.

“Nos dimos cuenta relativamente pronto de que este nivel de porpoising estaba causando un alto nivel de energía de desgaste de los neumáticos, y esta es la razón por la que ambos pilotos comenzaron a tomar medidas correctivas en varias partes del circuito. Desgraciadamente, también vimos que, debido a la ventana de funcionamiento del coche y a las características del circuito, la mayoría de estas medidas no fueron lo suficientemente eficaces para reducir el porpoising”, argumentó el máximo responsable del equipo.

Lando Norris festejó en el podio, pero tras la carrera fue descalificado (Foto: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

El desgaste excesivo de la plancha del piso del monoplaza terminó con Piastri y Norris descalificados. “La causa específica que provocó esta situación fue la aparición inesperada de un fuerte efecto de porpoising, que provocó grandes oscilaciones verticales del coche. El nivel de rebote se vio agravado por las condiciones en las que se desarrolló la carrera, y no se había previsto en base a lo que habíamos visto en los entrenamientos y a las predicciones sobre el rendimiento del coche en carrera”, aseguró Stella.

El líder del team que ya ganó el Campeonato de Constructores pero sueña con tener a un piloto campeón del mundo alegó que no creen haber asumido “riesgos excesivos en cuanto a la altura de la suspensión” e incluso aseguró que añadieron un “margen de seguridad para la clasificación y la carrera” en relación a la distancia del suelo. Sin embargo, no funcionó: “El margen de seguridad se vio anulado por la aparición inesperada de grandes oscilaciones verticales, que provocaron que el coche tocara el suelo”.

Stella remarcó una y otra vez que la aparición de un porpoising excesivo terminó anulando cualquier tipo de decisión para evitar la descalificación: “Incluso una reducción de la velocidad, una acción que, en teoría, debería aumentar la distancia al suelo, solo fue eficaz en algunas partes del circuito, pero en otras fue contraproducente”.

Los patines traseros deben tener al menos 9mm una vez que se finaliza la carrera en todos los puntos, pero los comisarios detectaron desgaste mayor en uno de los puntos de cada uno de los McLaren (0,12 mm en el caso de Lando y 0,26 mm en el de Oscar). “El reglamento es muy claro”, aceptó Stella. “A diferencia de las normas deportivas o financieras, no existe proporcionalidad en la aplicación de sanciones por infracciones del reglamento técnico”, agregó.

Sin embargo, utilizó este espacio de justificaciones para presionar por un cambio de reglamento: “La propia FIA ha admitido que esta falta de proporcionalidad debe abordarse en el futuro para garantizar que las infracciones técnicas leves y accidentales, con beneficios mínimos o nulos en el rendimiento, no den lugar a consecuencias desproporcionadas. También hay que recordar que la propia FIA destacó que la infracción no fue intencionada, que no hubo un intento deliberado de eludir el reglamento y que también hubo circunstancias atenuantes, tal y como explicamos a los comisarios de la prueba”.

El corredor británico de 26 años busca su primer título de pilotos, lo que significaría además el primer nombre distinto a Lewis Hamilton o Max Verstappen que obtiene el máximo galardón desde Nico Rosberg en 2016. El problema es que la brecha ahora con sus inmediatos perseguidores es de 24 puntos cuando hay 58 unidades en juego como máximo entre la Sprint de Qatar y las dos principales entre ese país y Abu Dhabi en el cierre del año.

McLaren argumentó que el porpoising fue la causa detrás de la infracción (Foto: Reuters/Daniel Cole)

McLaren, de todos modos, considera que el problema que se desató en Las Vegas no volverá a repetirse: “Lo que ocurrió en Las Vegas se debió a una anomalía en el comportamiento del coche, más que al resultado de una búsqueda excesiva o irracional del rendimiento. Nuestra forma de actuar y pensar como equipo, con un fuerte enfoque en el rendimiento, nos ha llevado a donde estamos hoy, es decir, a ganar dos títulos consecutivos de Constructores y a tener dos pilotos en lo más alto del Campeonato a falta de dos carreras. Como equipo, aprendemos constantemente de la experiencia y calibramos nuestro enfoque en todo momento, y sin duda utilizaremos cualquier información obtenida a través de la situación vivida en Las Vegas”.